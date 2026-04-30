ETV Bharat / Videos

বিহুত বিষাদ: ক্ষেত্ৰীত বিয়েৰৰ বটলেৰে আক্ৰমণ কৰি যুৱকক হত্যা - KHETRI MURDER CASE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ক্ষেত্ৰীত বিয়েৰৰ বটলেৰে আক্ৰমণ কৰি যুৱকক হত্যা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 30, 2026 at 7:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ : ৰঙালী বিহুৰ উলাহৰ মাজতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ক্ষেত্ৰী থানাৰ অন্তৰ্গত দুৰুঙত ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ড । দুৰুং যুৱক সংঘৰ দ্বাৰা আয়োজিত দুৰুং আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ অনুষ্ঠান চলি থকাৰ মাজতে এজন উদণ্ড যুৱকৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱালে ২০ বছৰীয়া এজন যুৱকে ।

প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি, বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰায় ১.৩০ বজাত ৩নং ঔজাৰীৰ মলয় দাস (২৬) নামৰ এজন সুৰাসক্ত যুৱকৰ সৈতে ২নং ঔজাৰীৰ প্ৰণৱ দাস (২০) নামৰ যুৱকজনৰ কোনো কথাক লৈ তৰ্ক-বিতৰ্ক হয় । তৰ্কই চৰম পৰ্যায় পোৱাত সুৰাসক্ত মলয় দাসে হাতত থকা বিয়েৰৰ বটল এটা ভাঙি প্ৰণৱ দাসৰ শৰীৰৰ নিম্নাংশত (দুই ভৰিৰ মাজত) তীব্ৰ জোৰে সুমুৱাই দিয়ে । ফলত প্ৰণৱৰ শৰীৰৰ পৰা প্ৰৱল ৰক্তক্ষয় হোৱাত জিলা চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় যদিও দুৰ্ভাগ্যবশতঃ চিকিৎসালয় পোৱাৰ পথতে তেওঁৰ মৃত্যু হয় ।

ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰণৱ দাসৰ আত্মীয়ই কয়, অভিযুক্ত মলয় দাস এজন অত্যন্ত উদণ্ড স্বভাৱৰ যুৱক । ইয়াৰ পূৰ্বেও তেওঁ অঞ্চলটোত কেইবাবাৰো মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল । এজন নিৰীহ যুৱকক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা মলয় দাসৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তিৰ দাবী জনাইছে পৰিয়ালৰ লগতে ৰাইজে ।

আনহাতে, ক্ষেত্ৰী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া তন্ময় নাথে সংবাদ মাধ্যমক জনোৱা মতে, "ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষীৰ এটা দল বিহুস্থলীত উপস্থিত হয় । আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত মলয় দাসক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । আৰক্ষীৰ জেৰাত হত্যাকাৰী মলয় দাসে নিজৰ অপৰাধ স্বীকাৰ কৰিছে । বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত অধিক তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু যাৱতীয় আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।"

লগতে পঢ়ক :চেষ্টা ব্যৰ্থ হ'ল, কাৰাগাৰেই ঠিকনা: শ্যামকানু মহন্তৰ জামিন আবেদন নাকচ

লগতে পঢ়ক :চেষ্টা ব্যৰ্থ হ'ল, কাৰাগাৰেই ঠিকনা: শ্যামকানু মহন্তৰ জামিন আবেদন নাকচ

For All Latest Updates

TAGGED:

ক্ষেত্ৰীত যুৱকক হত্যা
বিহু অনুষ্ঠানত যুৱকক হত্যা
ক্ষেত্ৰী থানা
ইটিভি ভাৰত অসম
KHETRI MURDER CASE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Felicitation of meritorious students in MorigaonCharaibahi College

চৰাইবাহী মহাবিদ্যালয়ত বোকাৰ পদুমৰ জয়যাত্ৰা: ৬ গৰাকী কৃতী শিক্ষাৰ্থীক সম্বৰ্ধনা

April 30, 2026 at 4:30 PM IST
BIHU Workshop

হাফলং নামঘৰত দহ দিনীয়াকৈ আয়োজন বিহু কৰ্মশালা ২০২৬

April 30, 2026 at 3:40 PM IST
HS 12th Result 2026

উজলিছে মৰিগাঁৱৰ চৰাইবাহী শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতন

April 29, 2026 at 5:24 PM IST
Lakhimpur woman protest

কংগ্ৰেছসহ বিৰোধীয়ে মহিলাক অৱহেলা কৰিছে;লখিমপুৰত প্ৰতিবাদ

April 29, 2026 at 1:17 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.