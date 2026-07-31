ETV Bharat / Videos

তামিলনাডুৰ পৰা সন্ধানহীন চিলাপথাৰৰ অজিত, মুখ্য়মন্ত্ৰীক সহায়ৰ আহ্বান - YOUTH MISSING IN TAMIL NADU

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বহিঃৰাজ্যলৈ গৈ সন্ধানহীন হ’ল অসমৰ যুৱক (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 31, 2026 at 11:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : আকৌ বহিঃৰাজ্যলৈ গৈ সন্ধানহীন হ’ল অসমৰ যুৱক ৷ এইবাৰ ধেমাজি জিলাৰ চিলাপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত দিপাৰ টেকল’পুৰ আদি নামচি পথাৰ গাঁৱৰ খগেন হাজঙৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ অজিত হাজং (২১) তামিলনাডুৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা গৈছে ৷

স্থানীয় এগৰাকী লোকে কোৱা মতে, যোৱা মে’ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত গাঁৱৰে এগৰাকী সম্পৰ্কীয় মোমায়েক আৰু আন লগৰীয়াৰ সৈতে তামিলনাডুলৈ গৈ ৰাজ্যখনৰ কাঞ্চিপুৰম জিলাৰ শ্ৰীপেৰামবুডুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত আৰানেৰী অঞ্চলস্থিত এম. বি. এম. প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানীত শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োজিত হৈছিল ।

এমাহ ধৰি শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰাৰ পাছত ৬ জুনত অজিতে ঘৰলৈ ৯,০০০ টকা অনলাইনযোগে পঠিয়াইছিল । সেই নিশা কোম্পানীৰ কোৱাৰ্টাৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছৰে পৰা নিৰুদ্দেশ হোৱাত সম্পৰ্কীয় মোমায়েক বিশ্বজিৎ হাজঙে তামিলনাডুৰ কাঞ্চিপুৰম জিলাৰ শ্ৰীপেৰামবুডুৰ আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে ৷

ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ১৭৩-ৰ অধীনত ৩৫১/২০২৬ নম্বৰত এক গোচৰ ৰুজু কৰি আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাই আছে কোনো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই ৷ উপায়ন্তৰ হৈ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা পুনৰ ধেমাজি জিলাৰ চিলাপথাৰ আৰক্ষী থানাত নিৰুদ্দেশ হৈ থকা যুৱকজনৰ অনুসন্ধান তামিলনাডু আৰক্ষীয়ে খৰটকীয়া কৰিবলৈ এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে ৷ কিন্তু প্ৰায় দুমাহ ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ থকা অজিত হাজঙৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ কোনো সক্ষম হোৱা নাই । যাৰ ফলত দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । শ্ৰমিকগৰাকীৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ তামিলনাডু আৰু অসম চৰকাৰৰ আৰক্ষীক দাবী জনাইছে সদৌ অসম হাজং ছাত্ৰ সন্থা আৰু গণতান্ত্ৰিক নাগৰিক সুৰক্ষা মঞ্চই ।

লগতে পঢ়ক : বহিঃৰাজ্য়ৰ পৰা যুৱকৰ মৃতদেহ আনিবলৈ হাতত নাই ধন, মুখ্য়মন্ত্ৰীক সহায়ৰ আহ্বান

জোনাই : আকৌ বহিঃৰাজ্যলৈ গৈ সন্ধানহীন হ’ল অসমৰ যুৱক ৷ এইবাৰ ধেমাজি জিলাৰ চিলাপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত দিপাৰ টেকল’পুৰ আদি নামচি পথাৰ গাঁৱৰ খগেন হাজঙৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ অজিত হাজং (২১) তামিলনাডুৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা গৈছে ৷

স্থানীয় এগৰাকী লোকে কোৱা মতে, যোৱা মে’ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত গাঁৱৰে এগৰাকী সম্পৰ্কীয় মোমায়েক আৰু আন লগৰীয়াৰ সৈতে তামিলনাডুলৈ গৈ ৰাজ্যখনৰ কাঞ্চিপুৰম জিলাৰ শ্ৰীপেৰামবুডুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত আৰানেৰী অঞ্চলস্থিত এম. বি. এম. প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানীত শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োজিত হৈছিল ।

এমাহ ধৰি শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰাৰ পাছত ৬ জুনত অজিতে ঘৰলৈ ৯,০০০ টকা অনলাইনযোগে পঠিয়াইছিল । সেই নিশা কোম্পানীৰ কোৱাৰ্টাৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছৰে পৰা নিৰুদ্দেশ হোৱাত সম্পৰ্কীয় মোমায়েক বিশ্বজিৎ হাজঙে তামিলনাডুৰ কাঞ্চিপুৰম জিলাৰ শ্ৰীপেৰামবুডুৰ আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে ৷

ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ১৭৩-ৰ অধীনত ৩৫১/২০২৬ নম্বৰত এক গোচৰ ৰুজু কৰি আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাই আছে কোনো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই ৷ উপায়ন্তৰ হৈ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা পুনৰ ধেমাজি জিলাৰ চিলাপথাৰ আৰক্ষী থানাত নিৰুদ্দেশ হৈ থকা যুৱকজনৰ অনুসন্ধান তামিলনাডু আৰক্ষীয়ে খৰটকীয়া কৰিবলৈ এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে ৷ কিন্তু প্ৰায় দুমাহ ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ থকা অজিত হাজঙৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ কোনো সক্ষম হোৱা নাই । যাৰ ফলত দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । শ্ৰমিকগৰাকীৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ তামিলনাডু আৰু অসম চৰকাৰৰ আৰক্ষীক দাবী জনাইছে সদৌ অসম হাজং ছাত্ৰ সন্থা আৰু গণতান্ত্ৰিক নাগৰিক সুৰক্ষা মঞ্চই ।

লগতে পঢ়ক : বহিঃৰাজ্য়ৰ পৰা যুৱকৰ মৃতদেহ আনিবলৈ হাতত নাই ধন, মুখ্য়মন্ত্ৰীক সহায়ৰ আহ্বান

For All Latest Updates

TAGGED:

বহিঃৰাজ্যলৈ গৈ সন্ধানহীন
তামিলনাডুৰ পৰা সন্ধানহীন অসমৰ যুৱক
তামিলনাডু আৰক্ষী
YOUTH MISSING IN TAMIL NADU
YOUTH MISSING FROM TAMIL NADU

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Clash between forest worker and youth

বনকৰ্মী-যুৱকৰ মাৰপিট, কচুৱাত তীব্ৰ উত্তেজনা

July 30, 2026 at 4:52 PM IST
road accident in Guwahati

বেতকুছিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা, দুজনৰ মৃত্যু

July 30, 2026 at 3:03 PM IST
'xur Bahini' special program in Doom Dooma to help flood victims

সুৰৰ মূৰ্চ্ছনাৰে আৰ্তজনলৈ সহায়ৰ হাত: ডুমডুমাত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিল ‘সুৰ বাহিনী’

July 30, 2026 at 1:04 PM IST
Residents of Majuli's South Kaivarta village

মাজুলীত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ: পৰিত্ৰাণ বিচাৰি ভগৱানৰ এখন গাঁৱৰ ৰাইজ

July 30, 2026 at 11:52 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.