তামিলনাডুৰ পৰা সন্ধানহীন চিলাপথাৰৰ অজিত, মুখ্য়মন্ত্ৰীক সহায়ৰ আহ্বান - YOUTH MISSING IN TAMIL NADU
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 31, 2026 at 11:08 AM IST
জোনাই : আকৌ বহিঃৰাজ্যলৈ গৈ সন্ধানহীন হ’ল অসমৰ যুৱক ৷ এইবাৰ ধেমাজি জিলাৰ চিলাপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত দিপাৰ টেকল’পুৰ আদি নামচি পথাৰ গাঁৱৰ খগেন হাজঙৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ অজিত হাজং (২১) তামিলনাডুৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা গৈছে ৷
স্থানীয় এগৰাকী লোকে কোৱা মতে, যোৱা মে’ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত গাঁৱৰে এগৰাকী সম্পৰ্কীয় মোমায়েক আৰু আন লগৰীয়াৰ সৈতে তামিলনাডুলৈ গৈ ৰাজ্যখনৰ কাঞ্চিপুৰম জিলাৰ শ্ৰীপেৰামবুডুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত আৰানেৰী অঞ্চলস্থিত এম. বি. এম. প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানীত শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োজিত হৈছিল ।
এমাহ ধৰি শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰাৰ পাছত ৬ জুনত অজিতে ঘৰলৈ ৯,০০০ টকা অনলাইনযোগে পঠিয়াইছিল । সেই নিশা কোম্পানীৰ কোৱাৰ্টাৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছৰে পৰা নিৰুদ্দেশ হোৱাত সম্পৰ্কীয় মোমায়েক বিশ্বজিৎ হাজঙে তামিলনাডুৰ কাঞ্চিপুৰম জিলাৰ শ্ৰীপেৰামবুডুৰ আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে ৷
ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ১৭৩-ৰ অধীনত ৩৫১/২০২৬ নম্বৰত এক গোচৰ ৰুজু কৰি আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাই আছে কোনো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই ৷ উপায়ন্তৰ হৈ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা পুনৰ ধেমাজি জিলাৰ চিলাপথাৰ আৰক্ষী থানাত নিৰুদ্দেশ হৈ থকা যুৱকজনৰ অনুসন্ধান তামিলনাডু আৰক্ষীয়ে খৰটকীয়া কৰিবলৈ এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে ৷ কিন্তু প্ৰায় দুমাহ ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ থকা অজিত হাজঙৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ কোনো সক্ষম হোৱা নাই । যাৰ ফলত দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । শ্ৰমিকগৰাকীৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ তামিলনাডু আৰু অসম চৰকাৰৰ আৰক্ষীক দাবী জনাইছে সদৌ অসম হাজং ছাত্ৰ সন্থা আৰু গণতান্ত্ৰিক নাগৰিক সুৰক্ষা মঞ্চই ।
জোনাই : আকৌ বহিঃৰাজ্যলৈ গৈ সন্ধানহীন হ’ল অসমৰ যুৱক ৷ এইবাৰ ধেমাজি জিলাৰ চিলাপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত দিপাৰ টেকল’পুৰ আদি নামচি পথাৰ গাঁৱৰ খগেন হাজঙৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ অজিত হাজং (২১) তামিলনাডুৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা গৈছে ৷
স্থানীয় এগৰাকী লোকে কোৱা মতে, যোৱা মে’ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত গাঁৱৰে এগৰাকী সম্পৰ্কীয় মোমায়েক আৰু আন লগৰীয়াৰ সৈতে তামিলনাডুলৈ গৈ ৰাজ্যখনৰ কাঞ্চিপুৰম জিলাৰ শ্ৰীপেৰামবুডুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত আৰানেৰী অঞ্চলস্থিত এম. বি. এম. প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানীত শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োজিত হৈছিল ।
এমাহ ধৰি শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰাৰ পাছত ৬ জুনত অজিতে ঘৰলৈ ৯,০০০ টকা অনলাইনযোগে পঠিয়াইছিল । সেই নিশা কোম্পানীৰ কোৱাৰ্টাৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছৰে পৰা নিৰুদ্দেশ হোৱাত সম্পৰ্কীয় মোমায়েক বিশ্বজিৎ হাজঙে তামিলনাডুৰ কাঞ্চিপুৰম জিলাৰ শ্ৰীপেৰামবুডুৰ আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে ৷
ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ১৭৩-ৰ অধীনত ৩৫১/২০২৬ নম্বৰত এক গোচৰ ৰুজু কৰি আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাই আছে কোনো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই ৷ উপায়ন্তৰ হৈ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা পুনৰ ধেমাজি জিলাৰ চিলাপথাৰ আৰক্ষী থানাত নিৰুদ্দেশ হৈ থকা যুৱকজনৰ অনুসন্ধান তামিলনাডু আৰক্ষীয়ে খৰটকীয়া কৰিবলৈ এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে ৷ কিন্তু প্ৰায় দুমাহ ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ থকা অজিত হাজঙৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ কোনো সক্ষম হোৱা নাই । যাৰ ফলত দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । শ্ৰমিকগৰাকীৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ তামিলনাডু আৰু অসম চৰকাৰৰ আৰক্ষীক দাবী জনাইছে সদৌ অসম হাজং ছাত্ৰ সন্থা আৰু গণতান্ত্ৰিক নাগৰিক সুৰক্ষা মঞ্চই ।