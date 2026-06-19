ETV Bharat / Videos

বহিঃৰাজ্যত মৃত্যু গোলাঘাটৰ যুৱক, অসহায় পিতৃ-মাতৃৰ কাতৰ অনুৰোধ মুখ্যমন্ত্ৰী-বিধায়কলৈ... - GOLAGHAT NEWS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বহিঃৰাজ্যত মৃত্যু গোলাঘাটৰ যুৱক (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 19, 2026 at 2:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট :কৰ্মৰ সন্ধানত বহিঃৰাজ্যলৈ গৈ মৃত্যু গোলাঘাট জিলাৰ খুমটাই সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বকিয়াল ন-পামৰ এজন যুৱক । ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, উত্তৰাখণ্ডত কাম কৰিবলৈ গৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল গোলাঘাটৰ গুণীন্দ্ৰ শইকীয়া নামৰ যুৱকজন ৷ গুৰুতৰভাবে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ দিল্লীৰ এখন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত গুণীন্দ্ৰ শইকীয়া নামৰ যুৱকজনৰ মৃত্যু হৈছে ৷

ঘৰখনৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী পুত্ৰৰ বহিঃৰাজ্যত মৃত্যু হোৱাত অসহায় হৈ পৰিছে পিতৃ-মাতৃ । 

ইফালে দুৰ্ভগীয়া পিতৃ-মাতৃয়ে দিল্লীৰ পৰা পুত্ৰৰ নশ্বৰদেহ আনিবলৈ অসমৰ্থ, সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে স্থানীয় বিধায়কগৰাকীলৈ‌ দুৰ্ভগীয়া পিতৃ-মাতৃয়ে কাতৰ আহ্বান জনাইছে পুত্ৰৰ নশ্বৰদেহ আনি দিবলৈ ।

ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত মাতৃয়ে কয়,"কামলৈ যোৱাৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল । তাৰ পাছত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল পাছলৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে দিল্লীলৈ লৈ যায় আৰু তাতেই মৃত্যু হৈছে । দিল্লীৰ পৰা পুত্ৰৰ মৃতদেহ আনিবলৈ আমি অসমৰ্থ ৷ সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু স্থানীয় বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই মৃতদেহটো অনাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যেন ৷"

লগতে পঢ়ক:যাব নোৱাৰে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহন, পথৰ বাবেই বিদ্যালয় এৰিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে

গোলাঘাট :কৰ্মৰ সন্ধানত বহিঃৰাজ্যলৈ গৈ মৃত্যু গোলাঘাট জিলাৰ খুমটাই সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বকিয়াল ন-পামৰ এজন যুৱক । ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, উত্তৰাখণ্ডত কাম কৰিবলৈ গৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল গোলাঘাটৰ গুণীন্দ্ৰ শইকীয়া নামৰ যুৱকজন ৷ গুৰুতৰভাবে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ দিল্লীৰ এখন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত গুণীন্দ্ৰ শইকীয়া নামৰ যুৱকজনৰ মৃত্যু হৈছে ৷

ঘৰখনৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী পুত্ৰৰ বহিঃৰাজ্যত মৃত্যু হোৱাত অসহায় হৈ পৰিছে পিতৃ-মাতৃ । 

ইফালে দুৰ্ভগীয়া পিতৃ-মাতৃয়ে দিল্লীৰ পৰা পুত্ৰৰ নশ্বৰদেহ আনিবলৈ অসমৰ্থ, সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে স্থানীয় বিধায়কগৰাকীলৈ‌ দুৰ্ভগীয়া পিতৃ-মাতৃয়ে কাতৰ আহ্বান জনাইছে পুত্ৰৰ নশ্বৰদেহ আনি দিবলৈ ।

ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত মাতৃয়ে কয়,"কামলৈ যোৱাৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল । তাৰ পাছত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল পাছলৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে দিল্লীলৈ লৈ যায় আৰু তাতেই মৃত্যু হৈছে । দিল্লীৰ পৰা পুত্ৰৰ মৃতদেহ আনিবলৈ আমি অসমৰ্থ ৷ সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু স্থানীয় বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই মৃতদেহটো অনাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যেন ৷"

লগতে পঢ়ক:যাব নোৱাৰে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহন, পথৰ বাবেই বিদ্যালয় এৰিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে

For All Latest Updates

TAGGED:

গোলাঘাট
নতুন দিল্লী
গোলাঘাটৰ যুৱক দিল্লীত মৃত্যু
পথ দুৰ্ঘটনা
GOLAGHAT NEWS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

TMPK

জোনাই মিচিং কৃষ্টি ভৱনত ১ জুলাইৰ পৰা টিএমপিকেৰ ১৭ সংখ‍্যক কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন

June 19, 2026 at 2:28 PM IST
Jonai News

শুকান নদীৰ বুকুত অবৈধ বালি খনন, গৰাখহনীয়াৰ বাবে নিদ্ৰাহীন হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ

June 19, 2026 at 2:26 PM IST
A BJP supporter walked from Tinsukia to Guwahati to meet the CM

শৰীৰত বিজেপি শীৰ্ষ নেতাৰ ছবি অংকন কৰি পদযাত্ৰা এজন বিজেপি সমৰ্থকৰ

June 19, 2026 at 1:04 PM IST
administration issued notice against the encroacher businessman in Kalgachia

যিকোনো মুহূৰ্তত কলগাছিয়াত চলিব বুলডজাৰ, সাজু প্ৰশাসন

June 18, 2026 at 5:19 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.