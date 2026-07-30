সুৰৰ মূৰ্চ্ছনাৰে আৰ্তজনলৈ সহায়ৰ হাত: ডুমডুমাত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিল ‘সুৰ বাহিনী’ - সুৰ বাহিনী
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 30, 2026 at 1:04 PM IST|
Updated : July 30, 2026 at 1:26 PM IST
হায়দৰাবাদ: আৰ্তজনৰ কাষত থিয় দি বিপদৰ সময়ত সহায়ৰ হাতখন আগবঢ়াই দিবলৈ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজ ৷ ইয়াৰেই অংশস্বৰূপে বুধবাৰে সন্ধিয়া তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমাত 'মানুহে মানুহৰ বাবে...' শীৰ্ষক এক কাৰ্যসূচী হাতত লৈ সুৰ বাহিনীয়ে বিভিন্ন সাহায্য সামগ্ৰী আৰু অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰে ৷
চাহনগৰী ডুমডুমাৰ গান্ধীমূৰ্তি চ'ক আৰু পৰিবহণ নিগম বাছ আস্থানৰ সন্মুখত সুৰ বাহিনীয়ে ডঃ ভূপেন হাজৰিকা, জয়ন্ত হাজৰিকা আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বিভিন্ন যুগজয়ী গীত পৰিৱেশন কৰি সংগ্ৰহ কৰে এই সাহায্য ৷ সুৰ বাহিনীৰ এই অভিযানত কেৱল যে অঞ্চলটোৰ সংগীত শিল্পীসকলেই ভাগ লৈছিল এনে নহয় ৷ এটা ভাৰাক্ৰান্ত মন আৰু বিপদগ্ৰস্ত মানুহৰ হকে কিবা এধানিমান হ'লেও কৰাৰ তাড়নাৰে বৃহত্তৰ ডুমডুমা অঞ্চলৰ বহুসংখ্যক লোক স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহি এই সুৰ বাহিনীৰ অংশীদাৰ হোৱা দেখা যায় ৷
স্থানীয় ৰাইজেও সাধ্যানুসৰি সাহায্য আগবঢ়ায় ৷ উল্লেখ্য যে, সুৰ বাহিনীয়ে সংগ্ৰহ কৰা এই সাহায্য শিৱসাগৰ জিলাৰ বান বিধ্বস্তসকলৰ বাবে লৈ যোৱা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে সুৰ বাহিনীৰ অন্যতম উদ্যোক্তা প্ৰাণকৃষ্ণ দাসে ৷
লগতে পঢ়ক : বানাক্ৰান্তৰ কাষলৈ ৰাওনা বঙাইগাঁও জিলা আছু আৰু প্ৰেছ ক্লাবৰ সদস্য
হায়দৰাবাদ: আৰ্তজনৰ কাষত থিয় দি বিপদৰ সময়ত সহায়ৰ হাতখন আগবঢ়াই দিবলৈ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজ ৷ ইয়াৰেই অংশস্বৰূপে বুধবাৰে সন্ধিয়া তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমাত 'মানুহে মানুহৰ বাবে...' শীৰ্ষক এক কাৰ্যসূচী হাতত লৈ সুৰ বাহিনীয়ে বিভিন্ন সাহায্য সামগ্ৰী আৰু অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰে ৷
চাহনগৰী ডুমডুমাৰ গান্ধীমূৰ্তি চ'ক আৰু পৰিবহণ নিগম বাছ আস্থানৰ সন্মুখত সুৰ বাহিনীয়ে ডঃ ভূপেন হাজৰিকা, জয়ন্ত হাজৰিকা আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বিভিন্ন যুগজয়ী গীত পৰিৱেশন কৰি সংগ্ৰহ কৰে এই সাহায্য ৷ সুৰ বাহিনীৰ এই অভিযানত কেৱল যে অঞ্চলটোৰ সংগীত শিল্পীসকলেই ভাগ লৈছিল এনে নহয় ৷ এটা ভাৰাক্ৰান্ত মন আৰু বিপদগ্ৰস্ত মানুহৰ হকে কিবা এধানিমান হ'লেও কৰাৰ তাড়নাৰে বৃহত্তৰ ডুমডুমা অঞ্চলৰ বহুসংখ্যক লোক স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহি এই সুৰ বাহিনীৰ অংশীদাৰ হোৱা দেখা যায় ৷
স্থানীয় ৰাইজেও সাধ্যানুসৰি সাহায্য আগবঢ়ায় ৷ উল্লেখ্য যে, সুৰ বাহিনীয়ে সংগ্ৰহ কৰা এই সাহায্য শিৱসাগৰ জিলাৰ বান বিধ্বস্তসকলৰ বাবে লৈ যোৱা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে সুৰ বাহিনীৰ অন্যতম উদ্যোক্তা প্ৰাণকৃষ্ণ দাসে ৷
লগতে পঢ়ক : বানাক্ৰান্তৰ কাষলৈ ৰাওনা বঙাইগাঁও জিলা আছু আৰু প্ৰেছ ক্লাবৰ সদস্য