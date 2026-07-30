ETV Bharat / Videos

সুৰৰ মূৰ্চ্ছনাৰে আৰ্তজনলৈ সহায়ৰ হাত: ডুমডুমাত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিল ‘সুৰ বাহিনী’ - সুৰ বাহিনী

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ডুমডুমাৰ ‘সুৰ বাহিনী’য়ে কঢ়িয়াই নিব শিৱসাগৰৰ বান বিধ্বস্তলৈ সাহায্য (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 30, 2026 at 1:04 PM IST

|

Updated : July 30, 2026 at 1:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: আৰ্তজনৰ কাষত থিয় দি বিপদৰ সময়ত সহায়ৰ হাতখন আগবঢ়াই দিবলৈ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজ ৷ ইয়াৰেই অংশস্বৰূপে বুধবাৰে সন্ধিয়া তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমাত 'মানুহে মানুহৰ বাবে...' শীৰ্ষক এক কাৰ্যসূচী হাতত লৈ সুৰ বাহিনীয়ে বিভিন্ন সাহায্য সামগ্ৰী আৰু অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰে ৷ 

চাহনগৰী ডুমডুমাৰ গান্ধীমূৰ্তি চ'ক আৰু পৰিবহণ নিগম বাছ আস্থানৰ সন্মুখত সুৰ বাহিনীয়ে ডঃ ভূপেন হাজৰিকা, জয়ন্ত হাজৰিকা আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বিভিন্ন যুগজয়ী গীত পৰিৱেশন কৰি সংগ্ৰহ কৰে এই সাহায্য ৷ সুৰ বাহিনীৰ এই অভিযানত কেৱল যে অঞ্চলটোৰ সংগীত শিল্পীসকলেই ভাগ লৈছিল এনে নহয় ৷ এটা ভাৰাক্ৰান্ত মন আৰু বিপদগ্ৰস্ত মানুহৰ হকে কিবা এধানিমান হ'লেও কৰাৰ তাড়নাৰে বৃহত্তৰ ডুমডুমা অঞ্চলৰ বহুসংখ্যক লোক স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহি এই সুৰ বাহিনীৰ অংশীদাৰ হোৱা দেখা যায় ৷ 

স্থানীয় ৰাইজেও সাধ্যানুসৰি সাহায্য আগবঢ়ায় ৷ উল্লেখ্য যে, সুৰ বাহিনীয়ে সংগ্ৰহ কৰা এই সাহায্য শিৱসাগৰ জিলাৰ বান বিধ্বস্তসকলৰ বাবে লৈ যোৱা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে সুৰ বাহিনীৰ অন্যতম উদ্যোক্তা প্ৰাণকৃষ্ণ দাসে ৷

লগতে পঢ়ক : বানাক্ৰান্তৰ কাষলৈ ৰাওনা বঙাইগাঁও জিলা আছু আৰু প্ৰেছ ক্লাবৰ সদস্য

হায়দৰাবাদ: আৰ্তজনৰ কাষত থিয় দি বিপদৰ সময়ত সহায়ৰ হাতখন আগবঢ়াই দিবলৈ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজ ৷ ইয়াৰেই অংশস্বৰূপে বুধবাৰে সন্ধিয়া তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমাত 'মানুহে মানুহৰ বাবে...' শীৰ্ষক এক কাৰ্যসূচী হাতত লৈ সুৰ বাহিনীয়ে বিভিন্ন সাহায্য সামগ্ৰী আৰু অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰে ৷ 

চাহনগৰী ডুমডুমাৰ গান্ধীমূৰ্তি চ'ক আৰু পৰিবহণ নিগম বাছ আস্থানৰ সন্মুখত সুৰ বাহিনীয়ে ডঃ ভূপেন হাজৰিকা, জয়ন্ত হাজৰিকা আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বিভিন্ন যুগজয়ী গীত পৰিৱেশন কৰি সংগ্ৰহ কৰে এই সাহায্য ৷ সুৰ বাহিনীৰ এই অভিযানত কেৱল যে অঞ্চলটোৰ সংগীত শিল্পীসকলেই ভাগ লৈছিল এনে নহয় ৷ এটা ভাৰাক্ৰান্ত মন আৰু বিপদগ্ৰস্ত মানুহৰ হকে কিবা এধানিমান হ'লেও কৰাৰ তাড়নাৰে বৃহত্তৰ ডুমডুমা অঞ্চলৰ বহুসংখ্যক লোক স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহি এই সুৰ বাহিনীৰ অংশীদাৰ হোৱা দেখা যায় ৷ 

স্থানীয় ৰাইজেও সাধ্যানুসৰি সাহায্য আগবঢ়ায় ৷ উল্লেখ্য যে, সুৰ বাহিনীয়ে সংগ্ৰহ কৰা এই সাহায্য শিৱসাগৰ জিলাৰ বান বিধ্বস্তসকলৰ বাবে লৈ যোৱা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে সুৰ বাহিনীৰ অন্যতম উদ্যোক্তা প্ৰাণকৃষ্ণ দাসে ৷

লগতে পঢ়ক : বানাক্ৰান্তৰ কাষলৈ ৰাওনা বঙাইগাঁও জিলা আছু আৰু প্ৰেছ ক্লাবৰ সদস্য

Last Updated : July 30, 2026 at 1:26 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

মানুহে মানুহৰ বাবে
ডুমডুমাৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী
শিৱসাগৰৰ বান বিধ্বস্তলৈ সাহায্য
সুৰ বাহিনী
XUR BAHINI HELP FLOOD VICTIMS

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

road accident in Guwahati

বেতকুছিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা, দুজনৰ মৃত্যু

July 30, 2026 at 3:03 PM IST
Residents of Majuli's South Kaivarta village

মাজুলীত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ: পৰিত্ৰাণ বিচাৰি ভগৱানৰ এখন গাঁৱৰ ৰাইজ

July 30, 2026 at 11:52 AM IST
Assam flood 2026 : many people remain affected

পানী কমিছে যদিও কমা নাই জাঁজীমুখৰ কুমলীয়া চাপৰিৰ ৰাইজৰ দুখ-কষ্ট

July 30, 2026 at 11:31 AM IST
Large quantity of relief materials have set off from Bongaigaon for Sivasagar district

বানাক্ৰান্তৰ কাষলৈ ৰাওনা বঙাইগাঁও জিলা আছু আৰু প্ৰেছ ক্লাৱৰ সদস্য

July 30, 2026 at 10:50 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.