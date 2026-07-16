ETV Bharat / Videos

'সাপক ভয় কৰি হত্যা নকৰিব', বিশ্ব সৰ্প দিৱসত ধুবুৰীত প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ আহ্বান - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বিশ্ব সৰ্প দিৱসত ধুবুৰীত প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ আহ্বান, 'সাপক ভয় কৰি হত্যা নকৰিব' (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 16, 2026 at 8:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ধুবুৰী: প্রতি বছৰে ১৬ জুলাই তাৰিখে বিশ্ব সৰ্প দিৱস পালন কৰা হয় । সাপৰ বিষয়ে সজাগতা বৃদ্ধি কৰা, ভুল ধাৰণা দূৰ কৰা আৰু পৰিৱেশতন্ত্ৰত সাপৰ ভূমিকা বুজাবলৈ এই দিৱস পালন কৰা হয় । এই বিশেষ দিনটোত ধুবুৰীৰ বিশিষ্ট প্ৰকৃতি প্ৰকৃতিপ্ৰেমী মেহতাব উদ্দিন আহমেদে কয়, "প্ৰকৃতিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ হৈছে সাপ । সাপক ভয় কৰি হত্যা কৰাৰ সলনি সিহঁতৰ প্ৰয়োজনীয়তা জনসাধাৰণক অৱগত কৰিব লাগে । সাপে খেতিৰ শস্য খোৱা নিগনি-এন্দুৰ আদি খাই কৃষকক সহায় কৰে ।"

উল্লেখ্য যে অসমত বহু বিষাক্ত আৰু অবিষাক্ত সাপ পোৱা যায় । তাৰ ভিতৰত ৰজা ফেঁটী, চকৰী ফেঁটী, শংখচূৰ আৰু বিষাক্ত ভাইপাৰ প্ৰধান । সাপে কামোৰাৰ সময়ত বেজৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ সলনি ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসক বা চিকিৎসালয়লৈ যোৱাৰ বাবে তেওঁ জনসাধাৰণলৈ আহ্বান জনায় প্ৰকৃতিপ্ৰেমীগৰাকীয়ে । উল্লেখযোগ্য যে মেহতাব উদ্দিন আহমেদ ইতিমধ্যে বহু সাপ জন সমাগম, আৱাসিক এলেকাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি বন বিভাগৰ সহযোগিতাত অৰণ্যত এৰি দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক: অসমত বছৰি সংঘটিত কমেও ৩৫০০ সাপে খোঁটাৰ ঘটনা, অন্ধবিশ্বাসৰ পৰিৱৰ্তে সজাগ হোৱাৰ আহ্বান মন্ত্ৰী সিংহলৰ

সাপ সংৰক্ষণৰ নিৰলস প্ৰচেষ্টা: ২০১৯ চনৰ পৰা ৮০০ৰো অধিক সাপ উদ্ধাৰ বিশ্বনাথ জিলা বন বিভাগৰ

ধুবুৰী: প্রতি বছৰে ১৬ জুলাই তাৰিখে বিশ্ব সৰ্প দিৱস পালন কৰা হয় । সাপৰ বিষয়ে সজাগতা বৃদ্ধি কৰা, ভুল ধাৰণা দূৰ কৰা আৰু পৰিৱেশতন্ত্ৰত সাপৰ ভূমিকা বুজাবলৈ এই দিৱস পালন কৰা হয় । এই বিশেষ দিনটোত ধুবুৰীৰ বিশিষ্ট প্ৰকৃতি প্ৰকৃতিপ্ৰেমী মেহতাব উদ্দিন আহমেদে কয়, "প্ৰকৃতিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ হৈছে সাপ । সাপক ভয় কৰি হত্যা কৰাৰ সলনি সিহঁতৰ প্ৰয়োজনীয়তা জনসাধাৰণক অৱগত কৰিব লাগে । সাপে খেতিৰ শস্য খোৱা নিগনি-এন্দুৰ আদি খাই কৃষকক সহায় কৰে ।"

উল্লেখ্য যে অসমত বহু বিষাক্ত আৰু অবিষাক্ত সাপ পোৱা যায় । তাৰ ভিতৰত ৰজা ফেঁটী, চকৰী ফেঁটী, শংখচূৰ আৰু বিষাক্ত ভাইপাৰ প্ৰধান । সাপে কামোৰাৰ সময়ত বেজৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ সলনি ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসক বা চিকিৎসালয়লৈ যোৱাৰ বাবে তেওঁ জনসাধাৰণলৈ আহ্বান জনায় প্ৰকৃতিপ্ৰেমীগৰাকীয়ে । উল্লেখযোগ্য যে মেহতাব উদ্দিন আহমেদ ইতিমধ্যে বহু সাপ জন সমাগম, আৱাসিক এলেকাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি বন বিভাগৰ সহযোগিতাত অৰণ্যত এৰি দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক: অসমত বছৰি সংঘটিত কমেও ৩৫০০ সাপে খোঁটাৰ ঘটনা, অন্ধবিশ্বাসৰ পৰিৱৰ্তে সজাগ হোৱাৰ আহ্বান মন্ত্ৰী সিংহলৰ

সাপ সংৰক্ষণৰ নিৰলস প্ৰচেষ্টা: ২০১৯ চনৰ পৰা ৮০০ৰো অধিক সাপ উদ্ধাৰ বিশ্বনাথ জিলা বন বিভাগৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

বিশ্ব সৰ্প দিৱস
প্ৰকৃতিপ্ৰেমী
ধুবুৰী
ইটিভি ভাৰত অসম
WORLD SNAKE DAY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Road blocked with deadbody who died in a road accident in Makum

পথ দুৰ্ঘটনাত দুজনৰ মৃত্যু, ক্ষতিপূৰণৰ দাবীত মৃতদেহ লৈ পথ অৱৰোধ ৰাইজৰ

July 16, 2026 at 8:36 PM IST
National Taekwondo Championship

ৰাষ্ট্ৰীয় টাইকোৱাণ্ড’ত সোণৰ পদকেৰে উজলিল মৰিয়নীৰ দুই ভগ্নী

July 16, 2026 at 6:44 PM IST
Wild Elephant

মাজুলীত বন্যহস্তীৰ বিশাল জাকৰ মুক্ত বিচৰণ, আতংকিত ৰাইজ

July 16, 2026 at 3:14 PM IST
Rain prayer by children in Morigaon

বৰষুণৰ আশাত শিশুৱে পাতিলে ‘কল-পচলাৰ বিয়া’

July 16, 2026 at 2:49 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.