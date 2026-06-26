ETV Bharat / Videos

শিৱসাগৰত আৰক্ষীয়ে জ্বলালে ১৩ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ - DRUGS BURN IN SIVASAGAR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
শিৱসাগৰত প্ৰশাসনে জ্বলালে ১৩ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 26, 2026 at 3:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ : আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱসৰ দিনটোতেই শিৱসাগৰত জ্বলোৱা হ'ল জব্দকৃত ড্ৰাগছ । 

শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌ ৰজাবাৰীস্থিত চুকাফা ছুপাৰ মাল্টিস্পেচিয়েলিটী চিকিৎসালয় চৌহদত জ্বলোৱা হয় প্ৰায় ১৩ কোটি টকাৰ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ ।

শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে বিগত সময়ত হেৰ'ইন ৩৮৭৭ গ্ৰাম , ১০০৯ কেজি গাঞ্জা আৰু ২৯৬০ পেকেট বিদেশী চিগাৰেট জব্দ কৰিছিল । 

জব্দকৃত নিচাজাতীয় দ্ৰব্য়খিনি শুকুৰবাৰে জ্বলোৱা হয় । এই কাৰ্যসূচীত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগতে স্বাস্থ্য আৰু আবকাৰী বিভাগৰ লোক উপস্থিত থাকে ।

অনাগত সময়ত শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে অধিক কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলি সকীয়াই জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক পাপৰি চেতিয়াই কয়, "আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱস । এই দিনটোতেই জিলাখনৰ আৰক্ষীয়ে বিগত সময়ত জব্দ কৰা নিচাজাতীয় দ্ৰব্যখিনি নষ্ট কৰিছে । নৱ প্ৰজন্মৰ মাজত যাতে কোনো বিপদ নহয়,তাৰবাবে এয়া এক প্ৰচেষ্টা ।" 

লগতে পঢ়ক:ডিব্ৰুগড়ত প্ৰায় ১.৪ কোটি মূল্যৰ নিষিদ্ধ সামগ্ৰী দাহ

হেৰ’ইনসহ সাতজনকৈ ব্যক্তি আৰক্ষীৰ জালত, ক’ত চলিল এই অভিযান ?

 

শিৱসাগৰ : আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱসৰ দিনটোতেই শিৱসাগৰত জ্বলোৱা হ'ল জব্দকৃত ড্ৰাগছ । 

শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌ ৰজাবাৰীস্থিত চুকাফা ছুপাৰ মাল্টিস্পেচিয়েলিটী চিকিৎসালয় চৌহদত জ্বলোৱা হয় প্ৰায় ১৩ কোটি টকাৰ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ ।

শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে বিগত সময়ত হেৰ'ইন ৩৮৭৭ গ্ৰাম , ১০০৯ কেজি গাঞ্জা আৰু ২৯৬০ পেকেট বিদেশী চিগাৰেট জব্দ কৰিছিল । 

জব্দকৃত নিচাজাতীয় দ্ৰব্য়খিনি শুকুৰবাৰে জ্বলোৱা হয় । এই কাৰ্যসূচীত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগতে স্বাস্থ্য আৰু আবকাৰী বিভাগৰ লোক উপস্থিত থাকে ।

অনাগত সময়ত শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে অধিক কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলি সকীয়াই জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক পাপৰি চেতিয়াই কয়, "আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱস । এই দিনটোতেই জিলাখনৰ আৰক্ষীয়ে বিগত সময়ত জব্দ কৰা নিচাজাতীয় দ্ৰব্যখিনি নষ্ট কৰিছে । নৱ প্ৰজন্মৰ মাজত যাতে কোনো বিপদ নহয়,তাৰবাবে এয়া এক প্ৰচেষ্টা ।" 

লগতে পঢ়ক:ডিব্ৰুগড়ত প্ৰায় ১.৪ কোটি মূল্যৰ নিষিদ্ধ সামগ্ৰী দাহ

হেৰ’ইনসহ সাতজনকৈ ব্যক্তি আৰক্ষীৰ জালত, ক’ত চলিল এই অভিযান ?

 

For All Latest Updates

TAGGED:

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱস
শিৱসাগৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
ড্ৰাগছ
DRUGS BURN IN SIVASAGAR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

DIBRUGARH NEWS

ডিব্ৰুগড়ত প্ৰায় ১.৪ কোটি মূল্যৰ নিষিদ্ধ সামগ্ৰী দাহ

June 26, 2026 at 2:51 PM IST
farmers of Jonai distress after flood destroyed Paddy field

বালিয়ে পুতিলে সেউজীয়া ধাননি, পথাৰলৈ চাই হাহাকাৰ কৃষকৰ

June 26, 2026 at 2:44 PM IST
WILD ELEPHANTS TERROR

বালিজুৰিত বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ, আতংকিত চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক

June 26, 2026 at 2:39 PM IST
TIWA CULTURAL PROJECT IN KATHIATALI

কঠীয়াতলীত লাখ টকীয়া তিৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন

June 26, 2026 at 2:33 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.