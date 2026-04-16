সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন; তিনি বিধেয়কক লৈ সংসদত তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সম্ভাৱনা - PARLIAMENT SPECIAL SESSION
Published : April 16, 2026 at 11:11 AM IST
আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে সংসদৰ বৰ্ধিত বাজেট অধিৱেশনৰ তিনিদিনীয়া বিশেষ অধিৱেশন । এই বিশেষ অধিবেশনত নাৰী শক্তি বন্দন আইন সংশোধনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব । প্রস্তাৱিত সংবিধান (১৩১ সংখ্যক সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০২৬ উত্থাপন কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৷ ইয়াৰ অধীনত লোকসভাৰ আসনৰ সংখ্যা ৮৫০খনলৈ বৃদ্ধি কৰি ২০২৬ চনৰ পূৰ্বে লোকপিয়লৰ ভিত্তিত সীমা নিৰ্ধাৰণৰ অনুমতি দিয়া হ’ব । বিৰোধীয়ে যুক্তি দিছে যে ইয়াৰ দ্বাৰা দক্ষিণৰ ৰাজ্যসমূহৰ প্ৰতিনিধিত্ব হ্ৰাস কৰাৰ লগতে উত্তৰ ৰাজ্যসমূহ লাভৱান হ’ব । সংবিধান (১৩১ সংখ্যক সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০২৬ত লোকসভা সম্প্ৰসাৰণ আৰু ৮১ আৰু ৮২ নং অনুচ্ছেদ সংশোধনৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে । লোকসভাত বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে সীমা নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াক শাসকীয় দলৰ ‘বিপজ্জনক পৰিকল্পনা’ বুলি অভিহিত কৰে । বিৰোধী দলসমূহৰ উদ্বেগৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে বুধবাৰে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে সমষ্টি পুনঃনিৰ্ধাৰণ আয়োগে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে আলোচনা কৰিব । বিৰোধীয়ে মহিলা সংৰক্ষণৰ বিৰোধী নহয় বুলি স্পষ্ট কৰি নাৰী শক্তি বন্দন আইন, ২০২৩ কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনায় যদিও সমষ্টি পুনঃনিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াত আপত্তি কৰে । বিৰোধীৰ মতে এই প্ৰক্ৰিয়াই লোকসভাত দক্ষিণ আৰু উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ প্ৰতিনিধিত্ব দুৰ্বল কৰি তুলিব ।
