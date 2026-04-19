মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক সন্দৰ্ভত বিৰোধীৰ ভূমিকাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ বিজেপিৰ - মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক

মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক, বিৰোধী দলৰ ভূমিকাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 19, 2026 at 7:56 AM IST

শিলচৰ: পৰ্যাপ্ত ভোট নোপোৱাৰ ফলত সংসদত গৃহীত নহ'ল মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক । মহিলাসকলৰ বাবে ৩৩ শতাংশ আসন সংৰক্ষণৰ বাবে বিধেয়ক সংসদত উত্থাপন কৰিছিল বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ চৰকাৰে । কিন্তু কংগ্ৰেছ, তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু তেওঁলোকৰ সহযোগী দলবোৰৰ বিৰোধিতাৰ কাৰণে গৃহীত নহ'ল এই বিধেয়কখন । ইয়াৰ পিছতেই বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা কৰি বিৰোধী দলবোৰে মহিলাসকলক অপমান, অসন্মান কৰা বুলি তীব্ৰ সমালোচনা কৰে বিজেপিৰ নেতৃত্বই ।

সমান্তৰালভাৱে গৰজি উঠিছে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বিজেপি কৰ্মীসকল । অন্যান্য প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে শিলচৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাছাৰ জিলা মহিলা মৰ্চাই শনিবাৰে সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ । জিলা মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী সুস্মিতা পুৰকায়স্থ আৰু সাধাৰণ সম্পাদিকা দেবমালা দাসৰ নেতৃত্বত উলিওৱা প্ৰতিবাদী সমদলত জিলা বিজেপি সভাপতি ৰূপম সাহা, সাধাৰণ সম্পাদক অমিতাভ ৰয়, গোপাল ৰয় আদিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে শ্বহীদ ক্ষুদিৰাম বসুৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ তলত দাহ কৰে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ পুত্তলিকা ।

লগতে পঢ়ক: দিল্লীত অগপ নেতৃত্ব : বিজেপিৰ কেইবাগৰাকী শীৰ্ষ নেতাক সাক্ষাৎ

২৪ এপ্ৰিলত বিহাৰৰ 'সম্ৰাট'ৰ অগ্নিপৰীক্ষা

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

The Indian Army conducted a large-scale joint flood relief exercise Exercise Jal Rahat at IIT Guwahati

পানীত ডুব গৈছে এজন, আই আই টি গুৱাহাটীত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ উদ্ধাৰ অভিযান

April 18, 2026 at 4:32 PM IST
Bihu party incident Mangaldoi

মঙলদৈত আশ্চৰ্যকৰ ঘটনা; গাড়ীৰ ভিতৰত অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ বিহুৱা-বিহুৱতী

April 18, 2026 at 11:59 AM IST
Jonai villagers perform traditional folk song and dance Haidang Husori

জাত জাত হাইদাং হুঁচৰি নামেৰে মুখৰিত সোণোৱাল কছাৰী ৰাইজৰ চোতাল

April 18, 2026 at 10:51 AM IST
JORHAT ROAD ACCIDENT

বিহুৰ আনন্দ-উল্লাসৰ মাজতে যোৰহাটত পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত 2

April 17, 2026 at 8:32 PM IST

