মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক সন্দৰ্ভত বিৰোধীৰ ভূমিকাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ বিজেপিৰ - মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক
Published : April 19, 2026 at 7:56 AM IST
শিলচৰ: পৰ্যাপ্ত ভোট নোপোৱাৰ ফলত সংসদত গৃহীত নহ'ল মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক । মহিলাসকলৰ বাবে ৩৩ শতাংশ আসন সংৰক্ষণৰ বাবে বিধেয়ক সংসদত উত্থাপন কৰিছিল বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ চৰকাৰে । কিন্তু কংগ্ৰেছ, তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু তেওঁলোকৰ সহযোগী দলবোৰৰ বিৰোধিতাৰ কাৰণে গৃহীত নহ'ল এই বিধেয়কখন । ইয়াৰ পিছতেই বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা কৰি বিৰোধী দলবোৰে মহিলাসকলক অপমান, অসন্মান কৰা বুলি তীব্ৰ সমালোচনা কৰে বিজেপিৰ নেতৃত্বই ।
সমান্তৰালভাৱে গৰজি উঠিছে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বিজেপি কৰ্মীসকল । অন্যান্য প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে শিলচৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাছাৰ জিলা মহিলা মৰ্চাই শনিবাৰে সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ । জিলা মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী সুস্মিতা পুৰকায়স্থ আৰু সাধাৰণ সম্পাদিকা দেবমালা দাসৰ নেতৃত্বত উলিওৱা প্ৰতিবাদী সমদলত জিলা বিজেপি সভাপতি ৰূপম সাহা, সাধাৰণ সম্পাদক অমিতাভ ৰয়, গোপাল ৰয় আদিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে শ্বহীদ ক্ষুদিৰাম বসুৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ তলত দাহ কৰে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ পুত্তলিকা ।
