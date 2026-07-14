ETV Bharat / Videos

অসম-মেঘালয় সীমান্তত ড্ৰাগছৰ বেহাৰ বিৰুদ্ধে মহিলাৰ সমদল - DRUGS PEDDLER

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
অসম-মেঘালয় সীমান্তত ড্ৰাগছৰ বেহাৰ বিৰুদ্ধে মহিলাৰ সমদল (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 14, 2026 at 11:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ: নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে অসম-মেঘালয় সীমান্তৰ সোণাপুৰৰ বৰ্ণিহাটৰ আমতলা বস্তিত মহিলাই তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্য়স্ত কৰে । অসম-মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পোৱা ড্ৰাগছৰ বেহাৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল স্থানীয় মহিলাসমাজ ।  

সোণাপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত বৰ্ণিহাটৰ আমতলা বস্তিত ইয়াকে কেন্দ্ৰ কৰি এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ অবাধ প্ৰচলন আৰু অবৈধ বিক্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অঞ্চলটোৰ শতাধিক মহিলাই একগোট হৈ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত ড্ৰাগছ জব্দ কৰাৰ লগতে এগৰাকী মহিলাক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ।  

উল্লেখ্য যে, দেওবাৰে নিশা স্থানীয় ৰাইজৰ সজাগতা আৰু তৎপৰতাৰ বাবেই আৰক্ষীয়ে সফলতা লাভ কৰে । দেওবাৰৰ এই ঘটনাৰ পাছতেই সোমবাৰে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত ব্যাপক উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় । অঞ্চলটোৰ যুৱ প্ৰজন্মক ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া এই চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে পুৱাই স্থানীয় মহিলাসকল ওলাই আহে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অঞ্চলটোত এক সমদল উলিয়াই ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ উজাৰে ।

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কয়, "আমাৰ শান্তিপূৰ্ণ অঞ্চলটোক একাংশ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীয়ে ধ্বংস কৰিবলৈ ওলাইছে । আৰক্ষী-প্ৰশাসনে অচিৰেই এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব । কেৱল এজনক আটক কৰিয়েই ক্ষান্ত থাকিলে নহ’ব, এই সমগ্ৰ নেটৱৰ্কটো উৎখাত কৰিব লাগিব । সীমান্তবৰ্তী অঞ্চল হোৱাৰ সুযোগ লৈ যাতে কোনো অপৰাধী সাৰি যাব নোৱাৰে, তাৰ বাবে আৰক্ষীক নিয়মীয়া তহলদাৰী ব্যৱস্থা কৰক ।"

লগতে পঢ়ক:আগন্তুক পাঁচ বছৰত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰতৰ হ’ব যুঁজ : মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা

ৰাজ্যজুৰি প্ৰায় ৪৭২.৫১ কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী বিনষ্ট, মুখ্যমন্ত্ৰীও নামিল অভিযানত

সোণাপুৰ: নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে অসম-মেঘালয় সীমান্তৰ সোণাপুৰৰ বৰ্ণিহাটৰ আমতলা বস্তিত মহিলাই তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্য়স্ত কৰে । অসম-মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পোৱা ড্ৰাগছৰ বেহাৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল স্থানীয় মহিলাসমাজ ।  

সোণাপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত বৰ্ণিহাটৰ আমতলা বস্তিত ইয়াকে কেন্দ্ৰ কৰি এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ অবাধ প্ৰচলন আৰু অবৈধ বিক্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অঞ্চলটোৰ শতাধিক মহিলাই একগোট হৈ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত ড্ৰাগছ জব্দ কৰাৰ লগতে এগৰাকী মহিলাক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ।  

উল্লেখ্য যে, দেওবাৰে নিশা স্থানীয় ৰাইজৰ সজাগতা আৰু তৎপৰতাৰ বাবেই আৰক্ষীয়ে সফলতা লাভ কৰে । দেওবাৰৰ এই ঘটনাৰ পাছতেই সোমবাৰে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত ব্যাপক উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় । অঞ্চলটোৰ যুৱ প্ৰজন্মক ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া এই চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে পুৱাই স্থানীয় মহিলাসকল ওলাই আহে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অঞ্চলটোত এক সমদল উলিয়াই ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ উজাৰে ।

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কয়, "আমাৰ শান্তিপূৰ্ণ অঞ্চলটোক একাংশ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীয়ে ধ্বংস কৰিবলৈ ওলাইছে । আৰক্ষী-প্ৰশাসনে অচিৰেই এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব । কেৱল এজনক আটক কৰিয়েই ক্ষান্ত থাকিলে নহ’ব, এই সমগ্ৰ নেটৱৰ্কটো উৎখাত কৰিব লাগিব । সীমান্তবৰ্তী অঞ্চল হোৱাৰ সুযোগ লৈ যাতে কোনো অপৰাধী সাৰি যাব নোৱাৰে, তাৰ বাবে আৰক্ষীক নিয়মীয়া তহলদাৰী ব্যৱস্থা কৰক ।"

লগতে পঢ়ক:আগন্তুক পাঁচ বছৰত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰতৰ হ’ব যুঁজ : মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা

ৰাজ্যজুৰি প্ৰায় ৪৭২.৫১ কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী বিনষ্ট, মুখ্যমন্ত্ৰীও নামিল অভিযানত

For All Latest Updates

TAGGED:

নিচাযুক্ত দ্ৰব্য
ড্ৰাগছ
ইটিভি ভাৰত অসম
DRUGS PEDDLER
PROTEST AGAINST DRUGS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

SKATING TRAINING IN HAJO

স্কেটিং খেলেৰে অসমৰ কণ কণ শিশুক বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিয়াৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা

July 13, 2026 at 8:59 PM IST
Fake cops rob woman

আৰক্ষী বুলি পৰিচয় দিয়া সকলোকে বিশ্বাস নকৰিব !

July 13, 2026 at 8:20 PM IST
TMPK general conference

টিএমপিকেৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ সমাপ্তি: গঠন ১০১ জনীয়া নতুন সমিতি

July 13, 2026 at 7:43 PM IST
Heavy Rain and Artificial floods Triggers Major Traffic Jam on Jorabat

যোৰাবাটত কৃত্ৰিম বান: আবদ্ধ শ শ বাহন, চৰম দুৰ্যোগত সহস্ৰাধিক যাত্ৰী

July 13, 2026 at 3:40 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.