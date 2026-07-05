ETV Bharat / Videos

নগাঁৱত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ আটক মহিলা সৰবৰাহকাৰী - নগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযান

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
নগাঁৱত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ আটক মহিলা সৰবৰাহকাৰী (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 5, 2026 at 3:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও: ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহৰ ঘাটিত পৰিণত হোৱা নগাঁৱত আৰক্ষীয়ে নিচা বিৰোধী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । নগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযানত পুনৰ ড্ৰাগছসহ মহিলা সৰবৰাহকাৰী জালত পৰিছে । শনিবাৰে নগাঁও আৰক্ষীয়ে জিলাখনৰ হয়বৰগাঁৱৰ খুটকটীয়া অঞ্চলত বৃহৎ পৰিমাণৰ সন্দেহজনক ড্ৰাগছ জব্দ কৰাৰ লগতে এগৰাকী মহিলা সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

ধৃত মহিলাগৰাকীয়ে চাপৰমুখৰ পৰা এখন টেম্প'ৰে নগাঁও অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে তালাচী চলায় বৃহৎ পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰে । নগাঁৱৰ বেবেজীয়া আৰক্ষী চকীৰ উপ-পৰিদৰ্শক আৰু আৰু হয়বৰগাঁও আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ নেতৃত্বত চলা এই অভিযানত আটকাধীন মহিলা গৰাকীৰ সৈতে ড্ৰাগছ সৰবৰহকাৰীৰ এটা নেটৱৰ্ক জড়িত থকাৰ আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে । আৰক্ষীয়ে এই ড্ৰাগছ সৰবৰাহ চক্ৰৰ সৈতে আৰু কোন ব্যক্তি জড়িত আছে সেই দিশতো তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।

লগতে পঢ়ক:শিৱসাগৰত ড্ৰাগছ বেপাৰীৰ দোকান উচ্ছেদ, ডিমা হাছাওত হে'ৰইনসহ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ

যোৰহাটত ড্ৰাগছসহ আটক সৰবৰাহকাৰী

নগাঁও: ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহৰ ঘাটিত পৰিণত হোৱা নগাঁৱত আৰক্ষীয়ে নিচা বিৰোধী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । নগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযানত পুনৰ ড্ৰাগছসহ মহিলা সৰবৰাহকাৰী জালত পৰিছে । শনিবাৰে নগাঁও আৰক্ষীয়ে জিলাখনৰ হয়বৰগাঁৱৰ খুটকটীয়া অঞ্চলত বৃহৎ পৰিমাণৰ সন্দেহজনক ড্ৰাগছ জব্দ কৰাৰ লগতে এগৰাকী মহিলা সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

ধৃত মহিলাগৰাকীয়ে চাপৰমুখৰ পৰা এখন টেম্প'ৰে নগাঁও অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে তালাচী চলায় বৃহৎ পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰে । নগাঁৱৰ বেবেজীয়া আৰক্ষী চকীৰ উপ-পৰিদৰ্শক আৰু আৰু হয়বৰগাঁও আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ নেতৃত্বত চলা এই অভিযানত আটকাধীন মহিলা গৰাকীৰ সৈতে ড্ৰাগছ সৰবৰহকাৰীৰ এটা নেটৱৰ্ক জড়িত থকাৰ আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে । আৰক্ষীয়ে এই ড্ৰাগছ সৰবৰাহ চক্ৰৰ সৈতে আৰু কোন ব্যক্তি জড়িত আছে সেই দিশতো তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।

লগতে পঢ়ক:শিৱসাগৰত ড্ৰাগছ বেপাৰীৰ দোকান উচ্ছেদ, ডিমা হাছাওত হে'ৰইনসহ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ

যোৰহাটত ড্ৰাগছসহ আটক সৰবৰাহকাৰী

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী
নিচা বিৰোধী অভিযান
নগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযান
DRUGS SEIZED IN NAGAON

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

AASU felicitation program for meritorious students In Morigaon

মৰিগাঁৱত আছুৰ বিশেষ অনুষ্ঠানত ৫০ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা

July 4, 2026 at 6:50 PM IST
operation against illegal sawmill in Dhubri

ধুবুৰীৰ দক্ষিণপাৰত অবৈধ কাঠফলা মিল উৎখাত

July 4, 2026 at 6:35 PM IST
RANJEET KUMAR DASS, SPEAKER OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY, INAUGURATES A NEW CINEMA HALL IN BARPETA

দূৰ হ’ল বৰপেটাবাসীৰ অভাৱ: ‘ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী ২’ চিনেমাৰে মুকলি হ’ল ‘ইউ কে চিনেমাছ’

July 4, 2026 at 6:30 PM IST
cricket academy and football training camp inaugurated in Morigaon

চৰাইবাহীত আঞ্চলিক ক্ৰিকেট একাডেমীৰ শুভাৰম্ভ; ফুটবল প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ মুকলি

July 4, 2026 at 4:50 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.