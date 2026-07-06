তিতাবৰত মটৰ চাইকেলৰ খুন্দাত মহিলাৰ মৃত্যু - JORHAT ROAD ACCIDENT
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 6, 2026 at 8:30 PM IST
যোৰহাট : তিতাবৰৰ ন আলি তিনি আলিত সংঘটিত হয় এক শোকাৱহ দুৰ্ঘটনা । তীব্ৰবেগী মটৰ চাইকেলৰ খুন্দাত এগৰাকী মহিলা থিতাতে নিহত হয় । মহিলাগৰাকী জালুকনিবাৰী চাউলকৰা গাঁৱৰ ভোগেশ্বৰী বুঢ়াগোঁহাই বুলি জানিব পৰা গৈছে । উদণ্ড বাইক চালকৰ বাবেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে । জানিব পৰা মতে চাৰিচকীয়া বাহনৰ পৰা নামি পথ পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰোতেই তীব্ৰবেগী মটৰ চাইকেলখনে মহিলাগৰাকীক খুন্দা মাৰে ।
ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত যুৱক অশোক ঠাকুৰক আটক কৰিছে । লগতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা মটৰ চাইকেলখনো জব্দ কৰিছে । ইফালে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । ইফালে যোৰহাটত উদণ্ড বাইক চালকৰ অতপালি দিনক দিনে বৃদ্ধি পোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে । ৰাইজৰ মতে উদণ্ড বাইক চালকসকল আতংকৰ কাৰণ হৈ পৰিছে ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়, "উদণ্ড যুৱকৰ বাইকৰ খুন্দাত মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হয় । উদণ্ড যুৱকৰ অতপালি বেছি হৈছে । তেওঁলোকৰ বাহনৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ নাথাকে । ২-৩ জন উঠি হেলমেট পৰিধান নকৰি তীব্ৰগতিত বাইক চলায় । যাৰ ফলত নিৰীহ কিছুমান লোকে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে । আমি অতি মৰ্মাহত হৈছোঁ ।"
লগতে পঢ়ক :
ভূমি বিবাদৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি: চুবুৰীয়াৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত যুৱতী
যোৰহাট : তিতাবৰৰ ন আলি তিনি আলিত সংঘটিত হয় এক শোকাৱহ দুৰ্ঘটনা । তীব্ৰবেগী মটৰ চাইকেলৰ খুন্দাত এগৰাকী মহিলা থিতাতে নিহত হয় । মহিলাগৰাকী জালুকনিবাৰী চাউলকৰা গাঁৱৰ ভোগেশ্বৰী বুঢ়াগোঁহাই বুলি জানিব পৰা গৈছে । উদণ্ড বাইক চালকৰ বাবেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে । জানিব পৰা মতে চাৰিচকীয়া বাহনৰ পৰা নামি পথ পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰোতেই তীব্ৰবেগী মটৰ চাইকেলখনে মহিলাগৰাকীক খুন্দা মাৰে ।
ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত যুৱক অশোক ঠাকুৰক আটক কৰিছে । লগতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা মটৰ চাইকেলখনো জব্দ কৰিছে । ইফালে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । ইফালে যোৰহাটত উদণ্ড বাইক চালকৰ অতপালি দিনক দিনে বৃদ্ধি পোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে । ৰাইজৰ মতে উদণ্ড বাইক চালকসকল আতংকৰ কাৰণ হৈ পৰিছে ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়, "উদণ্ড যুৱকৰ বাইকৰ খুন্দাত মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হয় । উদণ্ড যুৱকৰ অতপালি বেছি হৈছে । তেওঁলোকৰ বাহনৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ নাথাকে । ২-৩ জন উঠি হেলমেট পৰিধান নকৰি তীব্ৰগতিত বাইক চলায় । যাৰ ফলত নিৰীহ কিছুমান লোকে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে । আমি অতি মৰ্মাহত হৈছোঁ ।"
লগতে পঢ়ক :
ভূমি বিবাদৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি: চুবুৰীয়াৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত যুৱতী