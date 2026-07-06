ETV Bharat / Videos

তিতাবৰত মটৰ চাইকেলৰ খুন্দাত মহিলাৰ মৃত্যু - JORHAT ROAD ACCIDENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
তিতাবৰত মটৰ চাইকেলৰ খুন্দাত মহিলাৰ মৃত্যু (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 6, 2026 at 8:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : তিতাবৰৰ ন আলি তিনি আলিত সংঘটিত হয় এক শোকাৱহ দুৰ্ঘটনা । তীব্ৰবেগী মটৰ চাইকেলৰ খুন্দাত এগৰাকী মহিলা থিতাতে নিহত হয় । মহিলাগৰাকী জালুকনিবাৰী চাউলকৰা গাঁৱৰ ভোগেশ্বৰী বুঢ়াগোঁহাই বুলি জানিব পৰা গৈছে । উদণ্ড বাইক চালকৰ বাবেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে । জানিব পৰা মতে চাৰিচকীয়া বাহনৰ পৰা নামি পথ পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰোতেই তীব্ৰবেগী মটৰ চাইকেলখনে মহিলাগৰাকীক খুন্দা মাৰে ।

ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত যুৱক অশোক ঠাকুৰক আটক কৰিছে । লগতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা মটৰ চাইকেলখনো জব্দ কৰিছে । ইফালে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । ইফালে যোৰহাটত উদণ্ড বাইক চালকৰ অতপালি দিনক দিনে বৃদ্ধি পোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে । ৰাইজৰ মতে উদণ্ড বাইক চালকসকল আতংকৰ কাৰণ হৈ পৰিছে ।

ঘটনা সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়, "উদণ্ড যুৱকৰ বাইকৰ খুন্দাত মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হয় । উদণ্ড যুৱকৰ অতপালি বেছি হৈছে । তেওঁলোকৰ বাহনৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ নাথাকে । ২-৩ জন উঠি হেলমেট পৰিধান নকৰি তীব্ৰগতিত বাইক চলায় । যাৰ ফলত নিৰীহ কিছুমান লোকে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে । আমি অতি মৰ্মাহত হৈছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক :

ভূমি বিবাদৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি: চুবুৰীয়াৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত যুৱতী

যোৰহাট : তিতাবৰৰ ন আলি তিনি আলিত সংঘটিত হয় এক শোকাৱহ দুৰ্ঘটনা । তীব্ৰবেগী মটৰ চাইকেলৰ খুন্দাত এগৰাকী মহিলা থিতাতে নিহত হয় । মহিলাগৰাকী জালুকনিবাৰী চাউলকৰা গাঁৱৰ ভোগেশ্বৰী বুঢ়াগোঁহাই বুলি জানিব পৰা গৈছে । উদণ্ড বাইক চালকৰ বাবেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে । জানিব পৰা মতে চাৰিচকীয়া বাহনৰ পৰা নামি পথ পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰোতেই তীব্ৰবেগী মটৰ চাইকেলখনে মহিলাগৰাকীক খুন্দা মাৰে ।

ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত যুৱক অশোক ঠাকুৰক আটক কৰিছে । লগতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা মটৰ চাইকেলখনো জব্দ কৰিছে । ইফালে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । ইফালে যোৰহাটত উদণ্ড বাইক চালকৰ অতপালি দিনক দিনে বৃদ্ধি পোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে । ৰাইজৰ মতে উদণ্ড বাইক চালকসকল আতংকৰ কাৰণ হৈ পৰিছে ।

ঘটনা সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়, "উদণ্ড যুৱকৰ বাইকৰ খুন্দাত মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হয় । উদণ্ড যুৱকৰ অতপালি বেছি হৈছে । তেওঁলোকৰ বাহনৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ নাথাকে । ২-৩ জন উঠি হেলমেট পৰিধান নকৰি তীব্ৰগতিত বাইক চলায় । যাৰ ফলত নিৰীহ কিছুমান লোকে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে । আমি অতি মৰ্মাহত হৈছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক :

ভূমি বিবাদৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি: চুবুৰীয়াৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত যুৱতী

For All Latest Updates

TAGGED:

পথ দুৰ্ঘটনা
উদণ্ড চালক
যোৰহাট
ইটিভি ভাৰত অসম
JORHAT ROAD ACCIDENT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Bharat Scouts and Guides

মৈৰাবাৰীত স্কাউট এণ্ড গাইডৰ গ্ৰীষ্মকালীন প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ

July 6, 2026 at 4:30 PM IST
Manjyotsna mahanta and Surya Kumar Raja receive Luit Konwar Rudra Baruah Award

'লুইতকোঁৱৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱা বঁটা'ৰে সন্মানিত কণ্ঠশিল্পী মনজ্যোৎস্না মহন্ত-সূৰ্য কুমাৰ ৰাজা

July 6, 2026 at 2:25 PM IST
One dead and five injured, including a child, in a terrible road accident in Moran

মৰাণত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত এজন নিহত, শিশুসহ আহত পাঁচ

July 6, 2026 at 11:41 AM IST
DGP HARMEET SINGH

নলবাৰীৰ দৌলাশালত স্থাপিত অত্যাধুনিক মাদক দ্ৰব্য ধ্বংস কৰা যন্ত্ৰস্থল পৰিদৰ্শন ডিজিপিৰ

July 5, 2026 at 8:40 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.