ETV Bharat / Videos

বোৱঁতী ধলে উটুৱাই নিলে মহিলাক - KAZIRANGA NATIONAL PARK

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বোৱঁতী ধলে উটুৱাই নিলে মহিলাক (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 20, 2026 at 4:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

কলিয়াবৰ: কলিয়াবৰৰ কুঠৰীৰ সমীপত ডিফলু নদীৰ বাঢ়নী পানীত পৰি এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্য়ু হয় । ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ডিফলু নদীৰ পৰা সোমাই অহা বোৱঁতী ধলে উটুৱাই নিলে ৬০ বছৰীয়া মহিলাগৰাকীক । হঠাতে অহা বানত ডুবি মৃত্যু হোৱা মহিলাগৰাকীৰ নাম জলেশ্বৰী গুপ্তা ।

ন-জান কাৱৈমাৰী চাপৰিৰ পৰা উভতি অহাৰ সময়তে হঠাৎ অহা ধলত মহিলাগৰাকী উটি যায় । বাঢ়নী পানীৰ ধলে উটুৱাই নিয়াত মহিলাগৰাকী মেটেকাৰ তলত সোমাই পৰে । পিছত স্থানীয় ৰাইজে সলিল সমাধি ঘটা মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে । ঘটনাস্থলীত বাগৰি আৰক্ষী টহলদাৰী চকীৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ লগতে মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰে ।

লগতে পঢ়ক:ওফন্দি উঠিছে ভোগদৈ: বাঢ়নী পানীত বুৰিল যোৰহাটৰ কেবাটাও অঞ্চল, মাজুলী-যোৰহাট ফেৰীসেৱা বন্ধ

সোণাৰিত ভয়াবহ বান, নিমিষতে বুৰ গ'ল শতাধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহ

কলিয়াবৰ: কলিয়াবৰৰ কুঠৰীৰ সমীপত ডিফলু নদীৰ বাঢ়নী পানীত পৰি এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্য়ু হয় । ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ডিফলু নদীৰ পৰা সোমাই অহা বোৱঁতী ধলে উটুৱাই নিলে ৬০ বছৰীয়া মহিলাগৰাকীক । হঠাতে অহা বানত ডুবি মৃত্যু হোৱা মহিলাগৰাকীৰ নাম জলেশ্বৰী গুপ্তা ।

ন-জান কাৱৈমাৰী চাপৰিৰ পৰা উভতি অহাৰ সময়তে হঠাৎ অহা ধলত মহিলাগৰাকী উটি যায় । বাঢ়নী পানীৰ ধলে উটুৱাই নিয়াত মহিলাগৰাকী মেটেকাৰ তলত সোমাই পৰে । পিছত স্থানীয় ৰাইজে সলিল সমাধি ঘটা মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে । ঘটনাস্থলীত বাগৰি আৰক্ষী টহলদাৰী চকীৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ লগতে মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰে ।

লগতে পঢ়ক:ওফন্দি উঠিছে ভোগদৈ: বাঢ়নী পানীত বুৰিল যোৰহাটৰ কেবাটাও অঞ্চল, মাজুলী-যোৰহাট ফেৰীসেৱা বন্ধ

সোণাৰিত ভয়াবহ বান, নিমিষতে বুৰ গ'ল শতাধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহ

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
ডিফলু নদী
বানপানী
KAZIRANGA NATIONAL PARK
WOMAN DROWNS IN KALIABOR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Flood in Upper Assam

প্ৰলয়ংকৰী বানৰ কবলত শিৱসাগৰবাসী, মথাউৰি ভাঙি বানে বুৰাইছে ইখনৰ পিছত সিখন গাঁও

July 20, 2026 at 1:52 PM IST
Two youths died in a tragic road accident in Dima Hasao

ডিমা হাছাওত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত দুই যুৱকৰ মৃত্যু

July 20, 2026 at 9:57 AM IST
MINISTER KESHAB MAHANTA

বান-দুৰ্যোগৰ বাবে সদায় প্ৰস্তুত চৰকাৰ; ঘোষণা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ

July 19, 2026 at 10:27 PM IST
Tiwa community

জাতিগত পিয়লক লৈ তৎপৰ তিৱা সমাজ: জাতি আৰু ভাষা ‘লালুং’, ধৰ্ম ‘পিনুং’ লিখাৰ সিদ্ধান্ত

July 19, 2026 at 7:04 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.