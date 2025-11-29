ETV Bharat / Videos

অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ আজি পঞ্চম তথা অন্তিম দিন - ASSAM LEGISLATIVE ASSEMBLY LIVE

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 29, 2025 at 11:33 AM IST

Updated : November 29, 2025 at 12:47 PM IST

প্ৰশ্নোত্তৰ কালেৰে পুৱা ৯:৩০বজাৰ পৰা আৰম্ভ অসম বিধানসভাৰ ৫ দিনীয়া শীতকালীন অধিৱেশনৰ আজি পঞ্চম তথা অন্তিম দিনৰ কাম-কাজ ৷ আজি সদনত উত্থাপন হ'ব ৬ জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ মন্ত্ৰী গোটৰ প্ৰতিবেদন ৷ তালিকাত আছে শিক্ষক-কর্মচাৰীৰ পদ প্রাদেশিকীকৰণ সংশোধনী বিধেয়কো ৷ ইতিমধ্যে বুধবাৰৰ ৰাতি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেবিনেটে ৬ জনগোষ্ঠীকে ধৰি কেইটিমান খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীক অনুসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ প্ৰস্তাৱৰ সৈতে সম্পর্কিত মন্ত্রী গোটৰ প্ৰতিবেদনত অনুমোদন জনাইছে । ইয়াৰ পূৰ্বে শুকুৰবাৰে দীঘলীয়া বিতৰ্ক আৰু উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ মাজতে চাহ শ্ৰমিকক মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ বাবে বিধানসভাত উত্থাপন কৰা সংশোধনী আইন গৃহীত হয় ৷ সদনত মন্ত্রী কেশৱ মহন্তই 'দ্য় আসাম ফিক্সেছন অৱ চিলিং অৱ লেণ্ড হ'ল্ডিংছ (সংশোধনী) আইন ২০২৫' উত্থাপন কৰে । উত্থাপন কৰাৰ পিছতে সংশোধনী আইনখনক লৈ যথেষ্ট বিতৰ্ক হোৱাৰ পাছত হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ মাজতে অধ্যক্ষই আইনখন গৃহীত কৰে ।

ASSAM ASSEMBLY WINTER SESSION
অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন
6 COMMUNITIES ST DEMAND STATUS
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM LEGISLATIVE ASSEMBLY LIVE

ETV Bharat Assamese Team

সম্পাদকৰ পচন্দ

