অসম বিধানসভাৰ ৫ দিনীয়া শীতকালীন অধিৱেশনৰ আজি তৃতীয়টো দিন LIVE - ASSAM LEGISLATIVE ASSEMBLY LIVE

thumbnail

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 27, 2025 at 9:35 AM IST

|

Updated : November 27, 2025 at 11:42 AM IST

1 Min Read
প্ৰশ্নোত্তৰ কালেৰে পুৱা ৯:৩০বজাৰ পৰা আৰম্ভ অসম বিধানসভাৰ ৫ দিনীয়া শীতকালীন অধিৱেশনৰ আজি তৃতীয়টো দিনৰ কাৰ্যসূচী ৷ ৬ জনগোষ্ঠীৰ অনসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ সম্পর্কত অসম চৰকাৰৰ মন্ত্রী গোটৰ প্ৰতিবেদন আজি দাখিল হ’ব বিধানসভাৰ মজিয়াত ৷ যোৱা দুদিনত ইতিমধ্যে উত্থাপিত সদনত দাখিল কৰা "দি আসাম প্রহিবিশান অফ পলিগেমি বিল, ২০২৫’’কে ধৰি নতুন তিনিখন বিধেয়কৰ লগতে আঠখন সংশোধনী বিধেয়কসহ মুঠ এঘাৰখন বিধেয়ক বিবেচনা আৰু পাৰিতকৰণ হ’ব ৷ আনহাতে, বৃহস্পতিবাৰৰ বিধানসভাৰ উল্লেখযোগ্য কাৰ্যসূচীসমূহৰ ভিতৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ’ল ৬ জনগোষ্ঠীৰ অনসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীগোটৰ প্ৰতিবেদন দাখিল । ইতিমধ্যে বুধবাৰৰ ৰাতি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেবিনেটে ৬ জনগোষ্ঠীকে ধৰি কেইটিমান খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীক অনুসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ প্ৰস্তাৱৰ সৈতে সম্পর্কিত মন্ত্রী গোটৰ প্ৰতিবেদনত অনুমোদন জনাইছে । এই প্রতিবেদন বৃহস্পতিবাৰে অসম বিধান সভাত দাখিল কৰা হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত গৃহ মন্ত্ৰালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব ৷

Last Updated : November 27, 2025 at 11:42 AM IST

TAGGED:

ASSAM ASSEMBLY WINTER SESSION
অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন
6 COMMUNITIES ST DEMAND STATUS
ASSAM CABINET DECISIONS
ASSAM LEGISLATIVE ASSEMBLY LIVE

ETV Bharat Assamese Team

