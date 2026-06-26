ETV Bharat / Videos

বালিজুৰিত বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ, আতংকিত চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক - WILD ELEPHANTS TERROR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
চামগুৰিত বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 26, 2026 at 2:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

চামগুৰি: নগাঁও জিলাৰ বালিজুৰি চাহ বাগিচাত বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ ৷ খাদ্যৰ সন্ধানত পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা চাহ বাগান আৰু দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত বৃহৎ হাতীৰ জাকটোৱে বিচৰণ কৰাত আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ ৷ স্থানীয় ৰাইজে জনোৱা অনুসৰি, বৰ্তমানে বালিজুৰি চাহ বাগানৰ বিভিন্ন অংশত প্ৰায় ২০-৩০টা বন্যহস্তীৰ এটা জাক মুক্ত বিচৰণ কৰি আছে । দিনৰ ভাগত পাহাৰীয়া অঞ্চলত আশ্ৰয় লোৱা হাতীৰ জাকটোৱে ৰাতি হ'লে চাহ বাগান নষ্ট কৰে । ফলত চাহ বাগানৰ কাম কৰা শ্ৰমিক আৰু দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত বসবাস কৰা লোকসকলৰ মাজত আতংকই বিৰাজ কৰিছে ।

স্থানীয় লোকে কয়, "ৰাতিৰ সময়ত হাতীয়ে ঘৰৰ কাষত বিচৰণ কৰি থকাত শিশু আৰু মহিলাসকলক ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই অহাটোৱে বিপজ্জনক হৈ পৰিছে । অঞ্চলটোত মানুহ-হাতীৰ সংঘাত বহু দিনৰে পৰা এক সমস্যা হৈ পৰিছে । বন বিভাগে হাতীৰ জাকটোক পুনৰ পাহাৰলৈ খেদি পঠোৱাৰ বাবে কোনো কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ।"

লগতে পঢ়ক : অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত নগাৰ তাণ্ডৱ, বন্ধ কৰিলে জব কাৰ্ডৰ কাম

চামগুৰি: নগাঁও জিলাৰ বালিজুৰি চাহ বাগিচাত বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ ৷ খাদ্যৰ সন্ধানত পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা চাহ বাগান আৰু দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত বৃহৎ হাতীৰ জাকটোৱে বিচৰণ কৰাত আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ ৷ স্থানীয় ৰাইজে জনোৱা অনুসৰি, বৰ্তমানে বালিজুৰি চাহ বাগানৰ বিভিন্ন অংশত প্ৰায় ২০-৩০টা বন্যহস্তীৰ এটা জাক মুক্ত বিচৰণ কৰি আছে । দিনৰ ভাগত পাহাৰীয়া অঞ্চলত আশ্ৰয় লোৱা হাতীৰ জাকটোৱে ৰাতি হ'লে চাহ বাগান নষ্ট কৰে । ফলত চাহ বাগানৰ কাম কৰা শ্ৰমিক আৰু দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত বসবাস কৰা লোকসকলৰ মাজত আতংকই বিৰাজ কৰিছে ।

স্থানীয় লোকে কয়, "ৰাতিৰ সময়ত হাতীয়ে ঘৰৰ কাষত বিচৰণ কৰি থকাত শিশু আৰু মহিলাসকলক ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই অহাটোৱে বিপজ্জনক হৈ পৰিছে । অঞ্চলটোত মানুহ-হাতীৰ সংঘাত বহু দিনৰে পৰা এক সমস্যা হৈ পৰিছে । বন বিভাগে হাতীৰ জাকটোক পুনৰ পাহাৰলৈ খেদি পঠোৱাৰ বাবে কোনো কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ।"

লগতে পঢ়ক : অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত নগাৰ তাণ্ডৱ, বন্ধ কৰিলে জব কাৰ্ডৰ কাম

For All Latest Updates

TAGGED:

চামগুৰি
বালিজুৰি চাহ বাগিচা
বনৰীয়া হাতী
ETV BHARAT ASSAM
WILD ELEPHANTS TERROR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

TIWA CULTURAL PROJECT IN KATHIATALI

কঠীয়াতলীত লাখ টকীয়া তিৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন

June 26, 2026 at 2:33 PM IST
MP Rakibul Hussain visited the erosion affected area in Dhuburi

কেন্দ্ৰই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া বুজি নাপায়: ৰকিবুল হুছেইন

June 25, 2026 at 8:19 PM IST
Flood in Assam

বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি মথাউৰি নিৰ্মাণৰ আশ্বাস ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ

June 25, 2026 at 8:19 PM IST
FISHERIES MINISTER NILIMA DEVI

মন্ত্ৰিত্বৰ দায়িত্বলৈ নলবাৰীত প্ৰথমটো মৎস্য উৎপাদন প্ৰকল্প মুকলি মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱীৰ

June 25, 2026 at 5:50 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.