মহানগৰীৰ উপকণ্ঠত বন্যহস্তীৰ আতংক, চন্দ্ৰপুৰ-বীৰকুছিত ভাঙিলে কেইবাটাও বাসগৃহ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 25, 2026 at 2:45 PM IST
গুৱাহাটী: আমচাং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা বন্যহস্তীয়ে গুৱাহাটীৰ উপকণ্ঠ চন্দ্ৰপুৰ আৰু বীৰকুছি অঞ্চলত ব্যাপক উপদ্ৰৱ চলাই তীব্ৰ আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে । মঙলবাৰে নিশা প্ৰায় ১১ মান বজাত চন্দ্ৰপুৰৰ ঠাকুৰকুছি গাঁৱত বন্যহস্তীৰ জাক এটাই ঊষা বড়ো নামৰ মহিলাগৰাকীৰ বাসগৃহৰ দুখন খিৰিকী ভাঙি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে । সেই সময়ত ঘৰৰ ভিতৰত শুই থকা মহিলাগৰাকীয়ে হাতী সোমোৱাৰ উমান পাই কথমপি পলায়ন কৰি নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে ।
পাছত হাতীৰ জাকটোৱে বাসগৃহৰ ভিতৰৰ আচবাবপত্ৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে মজুত থকা ধান-চাউল খাই আৰু গচকি নষ্ট কৰে । উল্লেখযোগ্য যে বিগত কিছুদিন ধৰি অঞ্চলটোত বন্যহস্তীয়ে সন্ত্ৰাস চলাই আহিছে যদিও বন বিভাগে আজিকোপতি কোনো গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ।
আনহাতে, গুৱাহাটীৰ বীৰকুছি অঞ্চলতো আমচাং অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা দুটা বন্যহস্তীয়ে দিনে-নিশাই উপদ্ৰৱ অব্যাহত ৰাখিছে । বীৰকুছিৰ কৌটিল্য নগৰ আৰু কুণ্ডিল নগৰত বন্যহস্তী দুটাই তাণ্ডৱ চলাই কেইবাটাও বাসগৃহ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰাৰ লগতে সেনা শিবিৰৰ সীমাৰ দেৱালো ভাঙি পেলায় । বন্যহস্তীৰ ধাৰাবাহিক আতংকত অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাসকলে নিজৰ ঘৰ এৰি নিৰাপদ স্থানত আশ্ৰয় ল’বলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । পাছত স্থানীয় লোকসকলে খবৰ দিয়াত বন বিভাগৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে অভিযান আৰম্ভ কৰে ।
গুৱাহাটী: আমচাং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা বন্যহস্তীয়ে গুৱাহাটীৰ উপকণ্ঠ চন্দ্ৰপুৰ আৰু বীৰকুছি অঞ্চলত ব্যাপক উপদ্ৰৱ চলাই তীব্ৰ আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে । মঙলবাৰে নিশা প্ৰায় ১১ মান বজাত চন্দ্ৰপুৰৰ ঠাকুৰকুছি গাঁৱত বন্যহস্তীৰ জাক এটাই ঊষা বড়ো নামৰ মহিলাগৰাকীৰ বাসগৃহৰ দুখন খিৰিকী ভাঙি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে । সেই সময়ত ঘৰৰ ভিতৰত শুই থকা মহিলাগৰাকীয়ে হাতী সোমোৱাৰ উমান পাই কথমপি পলায়ন কৰি নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে ।
পাছত হাতীৰ জাকটোৱে বাসগৃহৰ ভিতৰৰ আচবাবপত্ৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে মজুত থকা ধান-চাউল খাই আৰু গচকি নষ্ট কৰে । উল্লেখযোগ্য যে বিগত কিছুদিন ধৰি অঞ্চলটোত বন্যহস্তীয়ে সন্ত্ৰাস চলাই আহিছে যদিও বন বিভাগে আজিকোপতি কোনো গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ।
আনহাতে, গুৱাহাটীৰ বীৰকুছি অঞ্চলতো আমচাং অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা দুটা বন্যহস্তীয়ে দিনে-নিশাই উপদ্ৰৱ অব্যাহত ৰাখিছে । বীৰকুছিৰ কৌটিল্য নগৰ আৰু কুণ্ডিল নগৰত বন্যহস্তী দুটাই তাণ্ডৱ চলাই কেইবাটাও বাসগৃহ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰাৰ লগতে সেনা শিবিৰৰ সীমাৰ দেৱালো ভাঙি পেলায় । বন্যহস্তীৰ ধাৰাবাহিক আতংকত অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাসকলে নিজৰ ঘৰ এৰি নিৰাপদ স্থানত আশ্ৰয় ল’বলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । পাছত স্থানীয় লোকসকলে খবৰ দিয়াত বন বিভাগৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে অভিযান আৰম্ভ কৰে ।