ETV Bharat / Videos

বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ: ভুক্তভোগী ৰাইজে উজাগৰে পাৰ কৰিছে নিশা - WILD ELEPHANT TERROR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
নগাঁও আৰু যোৰহাটত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 4, 2026 at 2:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বঢ়মপুৰ/যোৰহাট : ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ ফলত গাঁৱৰ ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে । বুধবাৰে নিশা নগাঁও জিলা বন সংমণ্ডল কাৰ্যালয়ৰ অধীনৰ কামপুৰ আৰু কঠীয়াতলীত বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলায় । খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা বন্যহস্তীয়ে বহু লোকৰ ঘৰ-দুৱাৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে । নামবৰ লালুং গাঁৱৰ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে ভঁৰালৰ ধান খাই তহিলং কৰে । কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰৰ চৌহদৰ পকী দেৱাল, গেট আদিৰো বিস্তৰ ক্ষতি কৰে । এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় লোক নিৰঞ্জন বৰদলৈয়ে কয়, "নিশা দুটা হাতী আমাৰ গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰি চাহা বৰদলৈৰ ঘৰত ধান খোৱাৰ লগতে অনিষ্ট কৰে । কৃশাণু বৰদলৈৰ ঘৰত সোমাই বেৰ ভাঙে, সূৰ্য বৰদলৈৰ ঘৰৰ পকী দেৱাল আৰু গেটৰ বিস্তৰ ক্ষতি কৰে । হাতীয়ে মোৰো ঘৰৰ দেৱাল ভাঙি থৈ যায় ।" সেয়েহে ৰাইজে এই ক্ষেত্ৰত বন বিভাগক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ভুক্তভোগী লোকক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ দাবী জনাইছে ।

একেদৰে নিশা যোৰহাটৰ তিতাবৰ অঞ্চলত বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলায় । গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধান ওলাই অহা হাতীৰ জাক তিতাবৰৰ বিজয় নগৰসহ কেইবাটাও অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে । ফলত উক্ত অঞ্চলবোৰৰ ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰে । দিনৰ ভাগত চৈকটা আৰু খৰিকটীয়া চাহ বাগিচাত আশ্ৰয় লোৱা হাতীৰ জাকটোৱে নিশা হ'লেই গাঁৱত সোমাই উপদ্ৰৱ চলায় । যাৰ বাবে গাঁৱৰ ৰাইজে নিশা উজাগৰে থাকি পহৰা দিবলগীয়া হৈছে । কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত বন বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । জানিব পৰা মতে ধানৰ ভঁৰাল খ্যাত তিতাবৰৰ বৃহৎ ৰঙাজান অঞ্চলৰ ১৭ ৰ পৰা ১৮ খন গাঁৱৰ ৰাইজে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে খেতি কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ বাধ্য হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :

ক'ৰ পৰা আহিল লাজুকী বান্দৰ ? সকলো আচৰিত

বঢ়মপুৰ/যোৰহাট : ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ ফলত গাঁৱৰ ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে । বুধবাৰে নিশা নগাঁও জিলা বন সংমণ্ডল কাৰ্যালয়ৰ অধীনৰ কামপুৰ আৰু কঠীয়াতলীত বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলায় । খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা বন্যহস্তীয়ে বহু লোকৰ ঘৰ-দুৱাৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে । নামবৰ লালুং গাঁৱৰ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে ভঁৰালৰ ধান খাই তহিলং কৰে । কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰৰ চৌহদৰ পকী দেৱাল, গেট আদিৰো বিস্তৰ ক্ষতি কৰে । এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় লোক নিৰঞ্জন বৰদলৈয়ে কয়, "নিশা দুটা হাতী আমাৰ গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰি চাহা বৰদলৈৰ ঘৰত ধান খোৱাৰ লগতে অনিষ্ট কৰে । কৃশাণু বৰদলৈৰ ঘৰত সোমাই বেৰ ভাঙে, সূৰ্য বৰদলৈৰ ঘৰৰ পকী দেৱাল আৰু গেটৰ বিস্তৰ ক্ষতি কৰে । হাতীয়ে মোৰো ঘৰৰ দেৱাল ভাঙি থৈ যায় ।" সেয়েহে ৰাইজে এই ক্ষেত্ৰত বন বিভাগক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ভুক্তভোগী লোকক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ দাবী জনাইছে ।

একেদৰে নিশা যোৰহাটৰ তিতাবৰ অঞ্চলত বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলায় । গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধান ওলাই অহা হাতীৰ জাক তিতাবৰৰ বিজয় নগৰসহ কেইবাটাও অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে । ফলত উক্ত অঞ্চলবোৰৰ ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰে । দিনৰ ভাগত চৈকটা আৰু খৰিকটীয়া চাহ বাগিচাত আশ্ৰয় লোৱা হাতীৰ জাকটোৱে নিশা হ'লেই গাঁৱত সোমাই উপদ্ৰৱ চলায় । যাৰ বাবে গাঁৱৰ ৰাইজে নিশা উজাগৰে থাকি পহৰা দিবলগীয়া হৈছে । কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত বন বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । জানিব পৰা মতে ধানৰ ভঁৰাল খ্যাত তিতাবৰৰ বৃহৎ ৰঙাজান অঞ্চলৰ ১৭ ৰ পৰা ১৮ খন গাঁৱৰ ৰাইজে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে খেতি কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ বাধ্য হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :

ক'ৰ পৰা আহিল লাজুকী বান্দৰ ? সকলো আচৰিত

For All Latest Updates

TAGGED:

বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ
যোৰহাট
নগাঁও
ইটিভি ভাৰত অসম
WILD ELEPHANT TERROR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

FREE TEXTBOOKS DISTRIBUTION

হাতত নাই পাঠ্যপুথি ! কিতাপ অবিহনেই নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে বহিব পৰীক্ষাত

June 4, 2026 at 1:46 PM IST
HORRIBLE ROAD ACCIDENT AT MORAN

মালবাহী ট্ৰাকত প্ৰচণ্ড খুন্দা যাত্ৰীবাহী টাটা মেজিকৰ, শিশুসহ পাঁচগৰাকী আহত

June 3, 2026 at 8:57 PM IST
Luit Konwar Rudra Barua Award to Artist Surya Kumar Raja and Manjyotsna Mahanta

শিল্পী সূৰ্য কুমাৰ ৰাজা-মনজ্যোৎস্না মহন্তলৈ 'লুইত কোঁৱৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱা বঁটা'

June 3, 2026 at 3:41 PM IST
Drugs paddlers arrested with huge amount of drugs in Jorhat

কোটি টকাৰ হেৰ’ইনসহ আটক দুই সৰবাহকাৰী

June 2, 2026 at 10:21 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.