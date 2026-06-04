বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ: ভুক্তভোগী ৰাইজে উজাগৰে পাৰ কৰিছে নিশা - WILD ELEPHANT TERROR
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 4, 2026 at 2:59 PM IST
বঢ়মপুৰ/যোৰহাট : ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ ফলত গাঁৱৰ ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে । বুধবাৰে নিশা নগাঁও জিলা বন সংমণ্ডল কাৰ্যালয়ৰ অধীনৰ কামপুৰ আৰু কঠীয়াতলীত বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলায় । খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা বন্যহস্তীয়ে বহু লোকৰ ঘৰ-দুৱাৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে । নামবৰ লালুং গাঁৱৰ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে ভঁৰালৰ ধান খাই তহিলং কৰে । কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰৰ চৌহদৰ পকী দেৱাল, গেট আদিৰো বিস্তৰ ক্ষতি কৰে । এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় লোক নিৰঞ্জন বৰদলৈয়ে কয়, "নিশা দুটা হাতী আমাৰ গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰি চাহা বৰদলৈৰ ঘৰত ধান খোৱাৰ লগতে অনিষ্ট কৰে । কৃশাণু বৰদলৈৰ ঘৰত সোমাই বেৰ ভাঙে, সূৰ্য বৰদলৈৰ ঘৰৰ পকী দেৱাল আৰু গেটৰ বিস্তৰ ক্ষতি কৰে । হাতীয়ে মোৰো ঘৰৰ দেৱাল ভাঙি থৈ যায় ।" সেয়েহে ৰাইজে এই ক্ষেত্ৰত বন বিভাগক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ভুক্তভোগী লোকক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ দাবী জনাইছে ।
একেদৰে নিশা যোৰহাটৰ তিতাবৰ অঞ্চলত বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলায় । গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধান ওলাই অহা হাতীৰ জাক তিতাবৰৰ বিজয় নগৰসহ কেইবাটাও অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে । ফলত উক্ত অঞ্চলবোৰৰ ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰে । দিনৰ ভাগত চৈকটা আৰু খৰিকটীয়া চাহ বাগিচাত আশ্ৰয় লোৱা হাতীৰ জাকটোৱে নিশা হ'লেই গাঁৱত সোমাই উপদ্ৰৱ চলায় । যাৰ বাবে গাঁৱৰ ৰাইজে নিশা উজাগৰে থাকি পহৰা দিবলগীয়া হৈছে । কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত বন বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । জানিব পৰা মতে ধানৰ ভঁৰাল খ্যাত তিতাবৰৰ বৃহৎ ৰঙাজান অঞ্চলৰ ১৭ ৰ পৰা ১৮ খন গাঁৱৰ ৰাইজে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে খেতি কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ বাধ্য হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
বঢ়মপুৰ/যোৰহাট : ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ ফলত গাঁৱৰ ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে । বুধবাৰে নিশা নগাঁও জিলা বন সংমণ্ডল কাৰ্যালয়ৰ অধীনৰ কামপুৰ আৰু কঠীয়াতলীত বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলায় । খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা বন্যহস্তীয়ে বহু লোকৰ ঘৰ-দুৱাৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে । নামবৰ লালুং গাঁৱৰ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে ভঁৰালৰ ধান খাই তহিলং কৰে । কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰৰ চৌহদৰ পকী দেৱাল, গেট আদিৰো বিস্তৰ ক্ষতি কৰে । এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় লোক নিৰঞ্জন বৰদলৈয়ে কয়, "নিশা দুটা হাতী আমাৰ গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰি চাহা বৰদলৈৰ ঘৰত ধান খোৱাৰ লগতে অনিষ্ট কৰে । কৃশাণু বৰদলৈৰ ঘৰত সোমাই বেৰ ভাঙে, সূৰ্য বৰদলৈৰ ঘৰৰ পকী দেৱাল আৰু গেটৰ বিস্তৰ ক্ষতি কৰে । হাতীয়ে মোৰো ঘৰৰ দেৱাল ভাঙি থৈ যায় ।" সেয়েহে ৰাইজে এই ক্ষেত্ৰত বন বিভাগক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ভুক্তভোগী লোকক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ দাবী জনাইছে ।
একেদৰে নিশা যোৰহাটৰ তিতাবৰ অঞ্চলত বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলায় । গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধান ওলাই অহা হাতীৰ জাক তিতাবৰৰ বিজয় নগৰসহ কেইবাটাও অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে । ফলত উক্ত অঞ্চলবোৰৰ ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰে । দিনৰ ভাগত চৈকটা আৰু খৰিকটীয়া চাহ বাগিচাত আশ্ৰয় লোৱা হাতীৰ জাকটোৱে নিশা হ'লেই গাঁৱত সোমাই উপদ্ৰৱ চলায় । যাৰ বাবে গাঁৱৰ ৰাইজে নিশা উজাগৰে থাকি পহৰা দিবলগীয়া হৈছে । কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত বন বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । জানিব পৰা মতে ধানৰ ভঁৰাল খ্যাত তিতাবৰৰ বৃহৎ ৰঙাজান অঞ্চলৰ ১৭ ৰ পৰা ১৮ খন গাঁৱৰ ৰাইজে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে খেতি কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ বাধ্য হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :