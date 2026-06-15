বন্যহস্তীৰ ভয়ত বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাইছে ক্ষেত্ৰীবাসীয়ে - WILD ELEPHANT TERROR
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 15, 2026 at 8:45 PM IST
সোণাপুৰ: বিগত কেইবাদিনো ধৰি কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ক্ষেত্ৰী আৰু ইয়াৰ সমীপৰ অঞ্চলবোৰত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ অব্যাহত আছে । খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা হাতীয়ে বহু পৰিয়ালৰ নিদ্ৰাহৰণ কৰিছে । নিশা হ'লেই চিন্তা বাঢ়ে অঞ্চলটোৰ লোকসকলৰ । যোৱা ৩ টা দিনত নিশা বন্যহস্তীয়ে ৩ খন গাঁৱৰ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে । যাৰ বাবে লোকসকল আতংকিত হৈ পৰিছে । দেওবাৰে নিশা হেলাগোগ বেঙেনাবাৰীত বন্যহস্তীয়ে সূৰ্যা ভাৱালৰ বাসগৃহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে । কোনোমতে পৰিয়ালটোৱে সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰি জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় । কেইবাদিনো ধৰি বনৰীয়া হাতীয়ে অঞ্চলটোত উপদ্ৰৱ চলাই থকাৰ পিছতো বন বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ কৰিছে ৰাইজে । শীঘ্ৰে এইক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰাইজে চৰকাৰ আৰু বন বিভাগক দাবী জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক :
ক্ষেত্ৰীত বন্যহস্তীৰ ত্ৰাস: নোৱাগাঁৱত বাসগৃহ ক্ষতিসাধন, কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা এটা পৰিয়ালৰ
সোণাপুৰ: বিগত কেইবাদিনো ধৰি কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ক্ষেত্ৰী আৰু ইয়াৰ সমীপৰ অঞ্চলবোৰত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ অব্যাহত আছে । খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা হাতীয়ে বহু পৰিয়ালৰ নিদ্ৰাহৰণ কৰিছে । নিশা হ'লেই চিন্তা বাঢ়ে অঞ্চলটোৰ লোকসকলৰ । যোৱা ৩ টা দিনত নিশা বন্যহস্তীয়ে ৩ খন গাঁৱৰ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে । যাৰ বাবে লোকসকল আতংকিত হৈ পৰিছে । দেওবাৰে নিশা হেলাগোগ বেঙেনাবাৰীত বন্যহস্তীয়ে সূৰ্যা ভাৱালৰ বাসগৃহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে । কোনোমতে পৰিয়ালটোৱে সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰি জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় । কেইবাদিনো ধৰি বনৰীয়া হাতীয়ে অঞ্চলটোত উপদ্ৰৱ চলাই থকাৰ পিছতো বন বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ কৰিছে ৰাইজে । শীঘ্ৰে এইক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰাইজে চৰকাৰ আৰু বন বিভাগক দাবী জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক :
ক্ষেত্ৰীত বন্যহস্তীৰ ত্ৰাস: নোৱাগাঁৱত বাসগৃহ ক্ষতিসাধন, কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা এটা পৰিয়ালৰ