ETV Bharat / Videos

নগাঁৱৰ কামপুৰত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ - হাতী মানুহৰ সংঘাত

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
নগাঁৱৰ কামপুৰত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ (ETV Bharata Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 12, 2026 at 4:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বঢ়মপুৰ : নগাঁও জিলাৰ কামপুৰ বন আঞ্চলিক কাৰ্যলয়ৰ অন্তৰ্গত চানখোলা গাঁৱত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ ৷ জানিব পৰা মতে, বিগত কিছুদিন ধৰি চানখোলা, লুটুমাৰী, জুৰিপাৰ অঞ্চলত বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে । শনিবাৰে নিশা হাতীৰ এটা জাকে চানখোলা গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰি চালেহা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ ভাঙি দিয়ে ৷ লগতে হাতীৰ জাকটোৱে ঘৰৰ ভিতৰত থকা ধান খায়ো অনিষ্ট কৰে ৷

বিশেষভাবে সক্ষম এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে বসবাস কৰা অকলশৰীয়া মহিলাগৰাকীয়ে বন বিভাগক খবৰ দিয়াৰ পাছতো বন বিভাগৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নোহোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।

গাঁওখনৰ ৰাজিবুল ইছলাম নামৰ ব্যক্তিজনে কয়, "মাজনিশা বনৰীয়া হাতীৰ এটা জাক আহিছিল ৷ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰৰ বেৰ ভাঙি ধান খায় অনিষ্ট কৰে হাতীৰ জাকটোৱে ৷ ল'ৰা নাই,মা-জীয়েক থাকে । জীয়েক জনী বিশেষভাবে সক্ষম ৷ দুখীয়া পৰিয়ালটোক বনবিভাগৰ তৰফৰ পৰা সহায় কৰিলৈ আহ্বান কৰিছো ৷"

লগতে পঢ়ক :পথাৰেই অসমীয়াৰ প্ৰাণ : ধোপগুৰিত পৰম্পৰা আৰু সমন্বয়ৰ অপূৰ্ব ভূঁই ৰোৱা পৰ্ব

বঢ়মপুৰ : নগাঁও জিলাৰ কামপুৰ বন আঞ্চলিক কাৰ্যলয়ৰ অন্তৰ্গত চানখোলা গাঁৱত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ ৷ জানিব পৰা মতে, বিগত কিছুদিন ধৰি চানখোলা, লুটুমাৰী, জুৰিপাৰ অঞ্চলত বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে । শনিবাৰে নিশা হাতীৰ এটা জাকে চানখোলা গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰি চালেহা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ ভাঙি দিয়ে ৷ লগতে হাতীৰ জাকটোৱে ঘৰৰ ভিতৰত থকা ধান খায়ো অনিষ্ট কৰে ৷

বিশেষভাবে সক্ষম এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে বসবাস কৰা অকলশৰীয়া মহিলাগৰাকীয়ে বন বিভাগক খবৰ দিয়াৰ পাছতো বন বিভাগৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নোহোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।

গাঁওখনৰ ৰাজিবুল ইছলাম নামৰ ব্যক্তিজনে কয়, "মাজনিশা বনৰীয়া হাতীৰ এটা জাক আহিছিল ৷ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰৰ বেৰ ভাঙি ধান খায় অনিষ্ট কৰে হাতীৰ জাকটোৱে ৷ ল'ৰা নাই,মা-জীয়েক থাকে । জীয়েক জনী বিশেষভাবে সক্ষম ৷ দুখীয়া পৰিয়ালটোক বনবিভাগৰ তৰফৰ পৰা সহায় কৰিলৈ আহ্বান কৰিছো ৷"

লগতে পঢ়ক :পথাৰেই অসমীয়াৰ প্ৰাণ : ধোপগুৰিত পৰম্পৰা আৰু সমন্বয়ৰ অপূৰ্ব ভূঁই ৰোৱা পৰ্ব

For All Latest Updates

TAGGED:

কামপুৰত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ
বনবিভাগ
বঢ়মপুৰ
হাতী মানুহৰ সংঘাত
WILD ELEPHANT IN KAMPUR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

RUN AGAINST DRUGS

মুকালমুৱাত ড্ৰাগছ বিৰোধী সজাগতাৰ উদ্দেশ্যে সমূহীয়া দৌৰৰ আয়োজন; সহস্ৰাধিক লোকৰ অংশগ্ৰহণ

July 12, 2026 at 2:28 PM IST
Samujjal kumar bhattacharya

অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাৰ বাবে পৃথক পুঁজি আৱণ্টন নকৰাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ আছুৰ

July 11, 2026 at 8:36 PM IST
Sonowal Kachari Autonomous Council election 2026

সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন : তিতাবৰৰ দুটা সমষ্টিত খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ

July 11, 2026 at 8:33 PM IST
Jonai NH 515

মৰণফান্দত পৰিণত ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, প্ৰতিবাদৰ পাছতো জোনাইত গা-লৰা নাই বিভাগীয় বিষয়াৰ

July 11, 2026 at 7:22 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.