নগাঁৱৰ কামপুৰত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ - হাতী মানুহৰ সংঘাত
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 12, 2026 at 4:52 PM IST
বঢ়মপুৰ : নগাঁও জিলাৰ কামপুৰ বন আঞ্চলিক কাৰ্যলয়ৰ অন্তৰ্গত চানখোলা গাঁৱত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ ৷ জানিব পৰা মতে, বিগত কিছুদিন ধৰি চানখোলা, লুটুমাৰী, জুৰিপাৰ অঞ্চলত বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে । শনিবাৰে নিশা হাতীৰ এটা জাকে চানখোলা গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰি চালেহা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ ভাঙি দিয়ে ৷ লগতে হাতীৰ জাকটোৱে ঘৰৰ ভিতৰত থকা ধান খায়ো অনিষ্ট কৰে ৷
বিশেষভাবে সক্ষম এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে বসবাস কৰা অকলশৰীয়া মহিলাগৰাকীয়ে বন বিভাগক খবৰ দিয়াৰ পাছতো বন বিভাগৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নোহোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
গাঁওখনৰ ৰাজিবুল ইছলাম নামৰ ব্যক্তিজনে কয়, "মাজনিশা বনৰীয়া হাতীৰ এটা জাক আহিছিল ৷ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰৰ বেৰ ভাঙি ধান খায় অনিষ্ট কৰে হাতীৰ জাকটোৱে ৷ ল'ৰা নাই,মা-জীয়েক থাকে । জীয়েক জনী বিশেষভাবে সক্ষম ৷ দুখীয়া পৰিয়ালটোক বনবিভাগৰ তৰফৰ পৰা সহায় কৰিলৈ আহ্বান কৰিছো ৷"
লগতে পঢ়ক :পথাৰেই অসমীয়াৰ প্ৰাণ : ধোপগুৰিত পৰম্পৰা আৰু সমন্বয়ৰ অপূৰ্ব ভূঁই ৰোৱা পৰ্ব
বঢ়মপুৰ : নগাঁও জিলাৰ কামপুৰ বন আঞ্চলিক কাৰ্যলয়ৰ অন্তৰ্গত চানখোলা গাঁৱত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ ৷ জানিব পৰা মতে, বিগত কিছুদিন ধৰি চানখোলা, লুটুমাৰী, জুৰিপাৰ অঞ্চলত বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে । শনিবাৰে নিশা হাতীৰ এটা জাকে চানখোলা গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰি চালেহা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ ভাঙি দিয়ে ৷ লগতে হাতীৰ জাকটোৱে ঘৰৰ ভিতৰত থকা ধান খায়ো অনিষ্ট কৰে ৷
বিশেষভাবে সক্ষম এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে বসবাস কৰা অকলশৰীয়া মহিলাগৰাকীয়ে বন বিভাগক খবৰ দিয়াৰ পাছতো বন বিভাগৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নোহোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
গাঁওখনৰ ৰাজিবুল ইছলাম নামৰ ব্যক্তিজনে কয়, "মাজনিশা বনৰীয়া হাতীৰ এটা জাক আহিছিল ৷ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰৰ বেৰ ভাঙি ধান খায় অনিষ্ট কৰে হাতীৰ জাকটোৱে ৷ ল'ৰা নাই,মা-জীয়েক থাকে । জীয়েক জনী বিশেষভাবে সক্ষম ৷ দুখীয়া পৰিয়ালটোক বনবিভাগৰ তৰফৰ পৰা সহায় কৰিলৈ আহ্বান কৰিছো ৷"
লগতে পঢ়ক :পথাৰেই অসমীয়াৰ প্ৰাণ : ধোপগুৰিত পৰম্পৰা আৰু সমন্বয়ৰ অপূৰ্ব ভূঁই ৰোৱা পৰ্ব