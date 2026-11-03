ETV Bharat / Videos

নগাঁৱৰ কঠিয়াতলিৰ ভিন্ন এলেকাত বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ, ৰাইজৰ মাজত উদ্বেগ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
নগাঁৱৰ কঠিয়াতলিৰ ভিন্ন এলেকাত বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 3, 2026 at 6:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বঢ়মপুৰ : নগাঁও জিলাৰ কঠিয়াতলি বন আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ অধীনৰ বিভিন্ন এলেকাত বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ ৷ ফলত শংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ ৷ জানিব পৰা মতে জিলাখনৰ কঠিয়াতলী, কন্দলি, বামুণী গাঁৱত হাতীৰ জাকে পথাৰৰ ধান খায় উপদ্ৰৱ চলোৱা বুলি ৰাইজে উল্লেখ কৰিছে ৷ 

খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা হাতীৰ জাকে কৃষি নষ্ট কৰাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ৰাইজ ৷

বন বিভাগৰ লোকে বন্য হস্তীৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি স্থানীয় ৰাইজে উল্লেখ কৰে যে, বন বিভাগৰ পৰা স্থানীয় লোকক ফটকা, টৰ্চ লাইট যোগান ধৰিব লাগে ৷

কিন্তু স্থানীয় লোকক এই ক্ষেত্ৰত কোনো সহায় নকৰে বন বিভাগৰ লোকে ৷ কঠিয়াতলী বনাঞ্চলিক বিষয়াক সাক্ষাৎ কৰি সমগ্ৰ ঘটনা অৱগত কৰাৰ বাবে কাৰ্যালয়লৈ আহি সাক্ষাৎ নাপালো বুলি আটছাৰ নেতৃত্বই উল্লেখ কৰে ৷

লগতে পঢ়ক: ৰাতি হ’লেই ওলাই হাতী, হাতৰ মুঠিত প্ৰাণটো লৈ দিন কটাইছে ডিমৰীয়াৰ বহুলোকে

বঢ়মপুৰ : নগাঁও জিলাৰ কঠিয়াতলি বন আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ অধীনৰ বিভিন্ন এলেকাত বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ ৷ ফলত শংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ ৷ জানিব পৰা মতে জিলাখনৰ কঠিয়াতলী, কন্দলি, বামুণী গাঁৱত হাতীৰ জাকে পথাৰৰ ধান খায় উপদ্ৰৱ চলোৱা বুলি ৰাইজে উল্লেখ কৰিছে ৷ 

খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা হাতীৰ জাকে কৃষি নষ্ট কৰাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ৰাইজ ৷

বন বিভাগৰ লোকে বন্য হস্তীৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি স্থানীয় ৰাইজে উল্লেখ কৰে যে, বন বিভাগৰ পৰা স্থানীয় লোকক ফটকা, টৰ্চ লাইট যোগান ধৰিব লাগে ৷

কিন্তু স্থানীয় লোকক এই ক্ষেত্ৰত কোনো সহায় নকৰে বন বিভাগৰ লোকে ৷ কঠিয়াতলী বনাঞ্চলিক বিষয়াক সাক্ষাৎ কৰি সমগ্ৰ ঘটনা অৱগত কৰাৰ বাবে কাৰ্যালয়লৈ আহি সাক্ষাৎ নাপালো বুলি আটছাৰ নেতৃত্বই উল্লেখ কৰে ৷

লগতে পঢ়ক: ৰাতি হ’লেই ওলাই হাতী, হাতৰ মুঠিত প্ৰাণটো লৈ দিন কটাইছে ডিমৰীয়াৰ বহুলোকে

For All Latest Updates

TAGGED:

নগাঁৱৰ কঠিয়াতলি বন আঞ্চলিক
নগাঁৱত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ
বন্যহস্তীয়ে অনিষ্ট কৰিছে কৃষি
WILD ELEPHANT TERROR IN NAGAON

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

AASU Launches Candlelight March in Nagaon Demanding Justice for Zubeen Garg

জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত নগাঁৱত আছুৰ মম শিখা সমদল

October 29, 2026 at 11:06 PM IST
LAKSHMI PUJA IS OBSERVED IN MAJULI

কোজাগৰী লক্ষ্মী পূজা : মাজুলীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ঐশ্বৰ্য-বিভূতিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী মহালক্ষ্মীৰ আৰাধনা

October 25, 2026 at 3:54 PM IST
A new political party will be formed in Morigaon, who will be in the leadership?

মধ্য অসমত নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ উকমুকনি, কি নাম হ'ব এই দলৰ ?

October 24, 2026 at 9:58 PM IST
112 DURGA PUJA IDOLS IMMERSED IN TWO DAYS AT PANDU GHAT IN GUWAHATI

পাণ্ডুঘাটত দুদিনত ১১২ খন দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন

October 23, 2026 at 5:05 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.