কামপুৰত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ, কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা এটা পৰিয়ালৰ - WILD ELEPHANT TERROR AT BARHAMPUR
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 3, 2026 at 5:21 PM IST
বঢ়মপুৰ : ৰাজ্যত অব্যাহত আছে হাতী-মানুহৰ সংঘাত ৷ এইবাৰ নগাঁও জিলাৰ কামপুৰ বনাঞ্চলিক বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত জুৰিৰপাৰৰ 5 নং ৱাৰ্ডত এটা বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলায় ৷ জানিব পৰা মতে, দেওবাৰে নিশা এটা প্ৰকাণ্ড বনৰীয়া হাতীয়ে গাঁওখনৰ জামাল উদ্দিন, ৰমজান আলী আৰু নিৰলা খাতুনৰ বাসগৃহ ভাঙি লণ্ড-ভণ্ড কৰে ৷ লগতে হাতীটোৱে ভঁৰালৰ ধান খায়ো তহিলং কৰে ।
ভুক্তভোগী ৰমজান আলীয়ে কয়, ‘‘ৰাতি প্ৰায় 1.30 বজাত আমাৰ ঘৰত হাতী আহিছিল । হাতীয়ে পাকঘৰ ভঙাৰ লগতে ২২ মোন ধানো খালে । আমাৰ ঘৰো ভাঙিছে । হাতীয়ে ঘৰ ভঙাৰ লগে লগে ঘৰৰ এটা ফালে বেৰ কাটি সেই ফুটাৰে ল’ৰা-ছোৱালীক লৈ বাহিৰলৈ পলাই আহিলো ৷ আমাৰ এতিয়া কোনো উপায় নাই, চৰকাৰক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো ৷’’
বঢ়মপুৰ : ৰাজ্যত অব্যাহত আছে হাতী-মানুহৰ সংঘাত ৷ এইবাৰ নগাঁও জিলাৰ কামপুৰ বনাঞ্চলিক বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত জুৰিৰপাৰৰ 5 নং ৱাৰ্ডত এটা বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলায় ৷ জানিব পৰা মতে, দেওবাৰে নিশা এটা প্ৰকাণ্ড বনৰীয়া হাতীয়ে গাঁওখনৰ জামাল উদ্দিন, ৰমজান আলী আৰু নিৰলা খাতুনৰ বাসগৃহ ভাঙি লণ্ড-ভণ্ড কৰে ৷ লগতে হাতীটোৱে ভঁৰালৰ ধান খায়ো তহিলং কৰে ।
ভুক্তভোগী ৰমজান আলীয়ে কয়, ‘‘ৰাতি প্ৰায় 1.30 বজাত আমাৰ ঘৰত হাতী আহিছিল । হাতীয়ে পাকঘৰ ভঙাৰ লগতে ২২ মোন ধানো খালে । আমাৰ ঘৰো ভাঙিছে । হাতীয়ে ঘৰ ভঙাৰ লগে লগে ঘৰৰ এটা ফালে বেৰ কাটি সেই ফুটাৰে ল’ৰা-ছোৱালীক লৈ বাহিৰলৈ পলাই আহিলো ৷ আমাৰ এতিয়া কোনো উপায় নাই, চৰকাৰক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো ৷’’