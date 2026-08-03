ETV Bharat / Videos

কামপুৰত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ, কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা এটা পৰিয়ালৰ - WILD ELEPHANT TERROR AT BARHAMPUR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
কামপুৰত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 3, 2026 at 5:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বঢ়মপুৰ : ৰাজ্যত অব্যাহত আছে হাতী-মানুহৰ সংঘাত ৷ এইবাৰ নগাঁও জিলাৰ কামপুৰ বনাঞ্চলিক বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত জুৰিৰপাৰৰ 5 নং ৱাৰ্ডত এটা বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলায় ৷ জানিব পৰা মতে, দেওবাৰে নিশা এটা প্ৰকাণ্ড বনৰীয়া হাতীয়ে গাঁওখনৰ জামাল উদ্দিন, ৰমজান আলী আৰু নিৰলা খাতুনৰ বাসগৃহ ভাঙি লণ্ড-ভণ্ড কৰে ৷ লগতে হাতীটোৱে ভঁৰালৰ ধান খায়ো তহিলং কৰে ।

ভুক্তভোগী ৰমজান আলীয়ে কয়, ‘‘ৰাতি প্ৰায় 1.30 বজাত আমাৰ ঘৰত হাতী আহিছিল । হাতীয়ে পাকঘৰ ভঙাৰ লগতে ২২ মোন ধানো খালে । আমাৰ ঘৰো ভাঙিছে । হাতীয়ে ঘৰ ভঙাৰ লগে লগে ঘৰৰ এটা ফালে বেৰ কাটি সেই ফুটাৰে ল’ৰা-ছোৱালীক লৈ বাহিৰলৈ পলাই আহিলো ৷ আমাৰ এতিয়া কোনো উপায় নাই, চৰকাৰক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো ৷’’

লগতে পঢ়ক : লোমহৰ্ষক ! হাইলাকান্দিত ১৫ বছৰীয়া নাবালিকাক গণধৰ্ষণৰ পাছত হত্যা

বঢ়মপুৰ : ৰাজ্যত অব্যাহত আছে হাতী-মানুহৰ সংঘাত ৷ এইবাৰ নগাঁও জিলাৰ কামপুৰ বনাঞ্চলিক বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত জুৰিৰপাৰৰ 5 নং ৱাৰ্ডত এটা বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলায় ৷ জানিব পৰা মতে, দেওবাৰে নিশা এটা প্ৰকাণ্ড বনৰীয়া হাতীয়ে গাঁওখনৰ জামাল উদ্দিন, ৰমজান আলী আৰু নিৰলা খাতুনৰ বাসগৃহ ভাঙি লণ্ড-ভণ্ড কৰে ৷ লগতে হাতীটোৱে ভঁৰালৰ ধান খায়ো তহিলং কৰে ।

ভুক্তভোগী ৰমজান আলীয়ে কয়, ‘‘ৰাতি প্ৰায় 1.30 বজাত আমাৰ ঘৰত হাতী আহিছিল । হাতীয়ে পাকঘৰ ভঙাৰ লগতে ২২ মোন ধানো খালে । আমাৰ ঘৰো ভাঙিছে । হাতীয়ে ঘৰ ভঙাৰ লগে লগে ঘৰৰ এটা ফালে বেৰ কাটি সেই ফুটাৰে ল’ৰা-ছোৱালীক লৈ বাহিৰলৈ পলাই আহিলো ৷ আমাৰ এতিয়া কোনো উপায় নাই, চৰকাৰক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো ৷’’

লগতে পঢ়ক : লোমহৰ্ষক ! হাইলাকান্দিত ১৫ বছৰীয়া নাবালিকাক গণধৰ্ষণৰ পাছত হত্যা

For All Latest Updates

TAGGED:

হাতী মানুহৰ সংঘাত
কামপুৰত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ
ভঁৰালৰ ধান খাই তহিলং
WILD ELEPHANT TERROR AT BARHAMPUR
WILD ELEPHANT TERROR

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Assam Police Anti drugs operation

ঘৰৰ চোতালত পুতি থৈছিল নিচাজাতীয় সামগ্ৰী, আটক গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদক

August 3, 2026 at 2:35 PM IST
Public protest in Kalgachia demanding road repairs

জৰাজীৰ্ণ পথ মেৰামতিত চৰকাৰৰ অৱহেলা, মাছ মাৰি ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ

August 3, 2026 at 2:13 PM IST
Free labour for flood victims

বানাক্ৰান্তৰ ঘৰ-দুৱাৰ, বোকাৰে ভৰা পথ পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ কাকৈজানাৰ পৰা ৰাওনা অৰ্ধ শতাধিক যুৱক

August 3, 2026 at 9:57 AM IST
DIMA HASAO

ডিমা হাছাওত জনগণনা ২০২৭ৰ ডিজিটেল স্ব-গণনা আৰম্ভ

August 2, 2026 at 6:02 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.