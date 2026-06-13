ETV Bharat / Videos

ক্ষেত্ৰীত বন্যহস্তীৰ ত্ৰাস: নোৱাগাঁৱত বাসগৃহ ক্ষতিসাধন, কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা এটা পৰিয়ালৰ - ELEPHANT MENACE ASSAM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ক্ষেত্ৰীত বন্যহস্তীৰ ত্ৰাস (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 13, 2026 at 2:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ: কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ডিমৰীয়াৰ ক্ষেত্ৰী আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলসমূহত দিনক দিনে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ বৃদ্ধি হৈ আহিছে ৷ খাদ্য আৰু বাসস্থানৰ সন্ধানত বিগত কিছুদিন ধৰি বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা বন্যহস্তীয়ে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে এক প্ৰকাৰ ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

অন্য দিনবোৰৰ দৰে শুকুৰবাৰে নিশাও অঞ্চলটোত বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলায় ৷ নিশা এটা প্ৰকাণ্ড বন্যহস্তীয়ে ক্ষেত্ৰীৰ নোৱাগাঁৱত প্ৰৱেশ কৰে আৰু স্থানীয় বাসিন্দা কমল বসুমতাৰী নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহত আক্ৰমণ কৰে ৷ ফলত কথমপি পৰিয়ালটোৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ৷

পৰিয়ালটোৰ ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে কয়, ‘‘আমি নিশা শুই থকা অৱস্থাতে হাতী আহে আৰু আমাৰ ঘৰটোত আক্ৰমণ কৰে ৷ ফলত ঘৰৰ বেৰৰ আৰু কিছু বস্তু অনিষ্ট হয় ৷ চকুৰ সমুখতে হাতী দেখি আমি বহু ভয় খালো ৷ দিন ভাল আছিল, যাৰ বাবে আমাৰ কাৰো একো নহ’ল ৷’’

এই ঘটনাৰ পাছতে সমগ্ৰ নোৱাগাঁও অঞ্চলৰ লগতে সমীপৱৰ্তী গাঁওসমূহৰ ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ আতংক আৰু ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে । এই ক্ষেত্ৰত বন বিভাগৰ ভূমিকাৰ ওপৰতো স্থানীয় ৰাইজে তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : ৰাজপথৰ দাঁতিত বন্যহস্তীৰ বিচৰণত আতংকিত গঞা

লগতে পঢ়ক : বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ: ভুক্তভোগী ৰাইজে উজাগৰে পাৰ কৰিছে নিশা

সোণাপুৰ: কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ডিমৰীয়াৰ ক্ষেত্ৰী আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলসমূহত দিনক দিনে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ বৃদ্ধি হৈ আহিছে ৷ খাদ্য আৰু বাসস্থানৰ সন্ধানত বিগত কিছুদিন ধৰি বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা বন্যহস্তীয়ে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে এক প্ৰকাৰ ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

অন্য দিনবোৰৰ দৰে শুকুৰবাৰে নিশাও অঞ্চলটোত বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলায় ৷ নিশা এটা প্ৰকাণ্ড বন্যহস্তীয়ে ক্ষেত্ৰীৰ নোৱাগাঁৱত প্ৰৱেশ কৰে আৰু স্থানীয় বাসিন্দা কমল বসুমতাৰী নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহত আক্ৰমণ কৰে ৷ ফলত কথমপি পৰিয়ালটোৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ৷

পৰিয়ালটোৰ ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে কয়, ‘‘আমি নিশা শুই থকা অৱস্থাতে হাতী আহে আৰু আমাৰ ঘৰটোত আক্ৰমণ কৰে ৷ ফলত ঘৰৰ বেৰৰ আৰু কিছু বস্তু অনিষ্ট হয় ৷ চকুৰ সমুখতে হাতী দেখি আমি বহু ভয় খালো ৷ দিন ভাল আছিল, যাৰ বাবে আমাৰ কাৰো একো নহ’ল ৷’’

এই ঘটনাৰ পাছতে সমগ্ৰ নোৱাগাঁও অঞ্চলৰ লগতে সমীপৱৰ্তী গাঁওসমূহৰ ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ আতংক আৰু ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে । এই ক্ষেত্ৰত বন বিভাগৰ ভূমিকাৰ ওপৰতো স্থানীয় ৰাইজে তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : ৰাজপথৰ দাঁতিত বন্যহস্তীৰ বিচৰণত আতংকিত গঞা

লগতে পঢ়ক : বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ: ভুক্তভোগী ৰাইজে উজাগৰে পাৰ কৰিছে নিশা

For All Latest Updates

TAGGED:

বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ
বন্যহস্তীৰ ত্ৰাস
ই টিভি ভাৰত অসম
ELEPHANT MENACE ASSAM

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

railway department employee is missing in Khowang Dibrugarh

লম্বিত ক'লৈ গ'ল ? ৰে'ল বিভাগৰ কৰ্মচাৰী সন্ধানহীন

June 13, 2026 at 11:24 AM IST
CPI M PROTEST IN TINSUKIA

মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে তিনিচুকীয়াত চিপিআই (এম)ৰ প্ৰতিবাদ

June 12, 2026 at 8:56 PM IST
Jyotisman Dutta wins bronze medal

ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে উজলিল মাজুলীৰ জ্যোতিস্মান দত্ত

June 12, 2026 at 7:08 PM IST
Minister Ranoj Pegu

বিশ্বনাথত অভিভাৱক মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু, সম্ভাৱ্য বান পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ

June 12, 2026 at 7:02 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.