কলিয়াবৰত উপদ্ৰৱ চলাই কুঁৱাত পৰিল বনৰীয়া হাতী - ইটিভি ভাৰত অসম
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 9, 2026 at 3:13 PM IST
কলিয়াবৰ: নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰ অঞ্চলত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ অব্যাহত আছে । বুধবাৰে নিশাও খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা দুটাকৈ হাতীয়ে কামাখ্যা গাঁৱত উপদ্ৰৱ চলালে । এটা বাসগৃহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে । কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে চন্দন মণ্ডলৰ পৰিয়ালটো । ভুক্তভোগী চন্দন মণ্ডলে কয়, "ৰাতি শুই আছিলোঁ আৰু তেতিয়া দুটা হাতী আহি আমাৰ ঘৰ-দুৱাৰ ভাঙি পেলায় । কোনো মতে আমি পলায়ন কৰিছোঁ ।" অৱশ্যে সেই স্থানৰ পৰা প্ৰস্থানৰ সময়তে এটা হাতী বিপদত পৰে । হাতীটো পথৰ দাঁতিত থকা এটা পৰিত্যক্ত কুঁৱাত সোমাই যায় । হাতীটো নিশা প্ৰায় ১ বজাৰ পৰা কুঁৱাটোতে আবদ্ধ হৈ থাকে । ইফালে খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হয় । নিশাৰে পৰা হাতীটোক উদ্ধাৰৰ চেষ্টা চলোৱা হয় । এক্সকেভেটৰৰ সহায়ত অৱশেষত পুৱা হাতীটোক কুঁৱাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় । তাৰ পিছতে হাতীটো কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ দিশে গতি কৰে ।
লগতে পঢ়ক :
কলিয়াবৰ: নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰ অঞ্চলত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ অব্যাহত আছে । বুধবাৰে নিশাও খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা দুটাকৈ হাতীয়ে কামাখ্যা গাঁৱত উপদ্ৰৱ চলালে । এটা বাসগৃহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে । কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে চন্দন মণ্ডলৰ পৰিয়ালটো । ভুক্তভোগী চন্দন মণ্ডলে কয়, "ৰাতি শুই আছিলোঁ আৰু তেতিয়া দুটা হাতী আহি আমাৰ ঘৰ-দুৱাৰ ভাঙি পেলায় । কোনো মতে আমি পলায়ন কৰিছোঁ ।" অৱশ্যে সেই স্থানৰ পৰা প্ৰস্থানৰ সময়তে এটা হাতী বিপদত পৰে । হাতীটো পথৰ দাঁতিত থকা এটা পৰিত্যক্ত কুঁৱাত সোমাই যায় । হাতীটো নিশা প্ৰায় ১ বজাৰ পৰা কুঁৱাটোতে আবদ্ধ হৈ থাকে । ইফালে খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হয় । নিশাৰে পৰা হাতীটোক উদ্ধাৰৰ চেষ্টা চলোৱা হয় । এক্সকেভেটৰৰ সহায়ত অৱশেষত পুৱা হাতীটোক কুঁৱাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় । তাৰ পিছতে হাতীটো কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ দিশে গতি কৰে ।
লগতে পঢ়ক :