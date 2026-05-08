পৰ্বতঝোৰাত বন্যহস্তীয়ে নিদ্ৰা হৰিছে ৰাইজৰ, কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত বনবিভাগ ! - WILD ELEPHANT
Published : May 8, 2026 at 4:11 PM IST
ধুবুৰী: কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰ্বতঝোৰাত বন্যহস্তীৰ উপদ্রৱ । বৃহস্পতিবাৰে নিশা পৰ্বতঝোৰা অঞ্চলৰ বন্যাগুৰিৰ দ্বিতীয় খণ্ডত বন্যহস্তীয়ে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰে ৷ নিশা এটা বন্যহস্তীৰ জাকে খাদ্যৰ সন্ধানত অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰি কেইবাটাও ঘৰ ভাঙি লণ্ড-ভণ্ড কৰাৰ লগতে তামোলৰ বাগান, কলৰ বাগানৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে ৷ ৰাইজে ঘৰত মজুত কৰি ৰখা ধান, চাউল আদি খাই তহিলং কৰে হাতীৰ জাকটোৱে ।
ইফালে নিশা ভুক্তভোগীয়ে বন বিভাগক খবৰ দিয়ে যদিও বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা কোনো সঁহাৰি নোপোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় ৰাইজে কয়, "নিশাৰ ভাগত বন্যহস্তীৰ জাকে চাৰিটাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰ-দুৱাৰ লণ্ড-ভণ্ড কৰাৰ লগতে মজুত কৰি ৰখা ধান, চাউল অনিষ্ট কৰে হাতীৰ জাকটোৱে ৷ বন বিভাগক খবৰ দিয়াৰ পাছতো কোনো সঁহাৰি নাপালো ৷"
