কলিয়াবৰত মৃত বনৰীয়া হাতী উদ্ধাৰ, ঘটনাত জড়িত এজনক আটক - WILD ELEPHANT BODY FOUND
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : May 19, 2026 at 5:20 PM IST
কলিয়াবৰ : কলিয়াবৰৰ লেংটেং ২ নম্বৰ বস্তিত মঙলবাৰে উদ্ধাৰ হয় মাইকী হাতীৰ মৃতদেহ ৷ শেহতীয়াকৈ জানিব পৰা মতে, বন বিভাগে ঘটনা সন্দৰ্ভত কলিয়াবৰৰ লেংটেঙৰ পৰা ছাত্তাৰ উদ্দিন নামৰ এজন লোকক আটক কৰে । বন বিভাগৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য মতে, ছাত্তাৰ উদ্দিন লগোৱা বৈদ্যুতিক তাঁৰত লাগি তেওঁৰ ঘৰৰ নিচেই কাষতে হাতীজনীৰ মৃত্যু হয় ৷
বন বিভাগৰ এজন লোকে কয়, ‘‘যোৱা নিশা চাৰে এঘাৰ বজাত লেংটেঙৰ ২ নং বস্তিত এজনী বনৰীয়া হাতী মৃত্যু মুখত পৰে । পথাৰৰ মাজত জমা হোৱা বৰষুণৰ পানীৰ মাজত শালনা বনাঞ্চল আৰু শালবাৰী খণ্ড বন বিষয়াই মৃত হাতীজনী প্ৰত্যক্ষ কৰে । ঘটনা সন্দৰ্ভত পশু চিকিৎসকো অৱগত কৰা হয় ৷’’
কলিয়াবৰ : কলিয়াবৰৰ লেংটেং ২ নম্বৰ বস্তিত মঙলবাৰে উদ্ধাৰ হয় মাইকী হাতীৰ মৃতদেহ ৷ শেহতীয়াকৈ জানিব পৰা মতে, বন বিভাগে ঘটনা সন্দৰ্ভত কলিয়াবৰৰ লেংটেঙৰ পৰা ছাত্তাৰ উদ্দিন নামৰ এজন লোকক আটক কৰে । বন বিভাগৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য মতে, ছাত্তাৰ উদ্দিন লগোৱা বৈদ্যুতিক তাঁৰত লাগি তেওঁৰ ঘৰৰ নিচেই কাষতে হাতীজনীৰ মৃত্যু হয় ৷
বন বিভাগৰ এজন লোকে কয়, ‘‘যোৱা নিশা চাৰে এঘাৰ বজাত লেংটেঙৰ ২ নং বস্তিত এজনী বনৰীয়া হাতী মৃত্যু মুখত পৰে । পথাৰৰ মাজত জমা হোৱা বৰষুণৰ পানীৰ মাজত শালনা বনাঞ্চল আৰু শালবাৰী খণ্ড বন বিষয়াই মৃত হাতীজনী প্ৰত্যক্ষ কৰে । ঘটনা সন্দৰ্ভত পশু চিকিৎসকো অৱগত কৰা হয় ৷’’