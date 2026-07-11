ETV Bharat / Videos

বনৰীয়া ম'হ খেদিবলৈ গৰজি উঠিল বনবিভাগৰ বন্দুক, বনৰীয়া ম'হৰ আক্ৰমণত দুজন আহত - ডিব্ৰুগড় বনবিভাগ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বনৰীয়া ম'হ খেদিবলৈ গৰজি উঠিল বনবিভাগৰ বন্দুক (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 11, 2026 at 5:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : খোৱাঙত বনৰীয়া ম'হৰ সন্ত্ৰাস ৷ পথাৰত কৃষি কাৰ্যত ব্যস্ত থকা দুই কৃষকক আক্ৰমণ বনৰীয়া ম'হৰ ৷ ফলত খোৱাং নহাজাৰ ন-গাঁ‌ৱৰ ভৰত শইকীয়া আৰু শৰৎ শইকীয়া নামৰ লোক দুজন গুৰুতৰভাবে আহত হৈছে । 

আহত দুয়োজনকে ততাতয়াকৈ তিলৈৰ সামূহিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷

খবৰ পোৱাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত খোৱাং আঞ্চলিকৰ বনকৰ্মীৰ দল উপস্থিত হৈ ম'হটো বনাঞ্চললৈ খেদাৰ চেষ্টা কৰে যদিও সফল নোহোৱাত, ম'হটো খেদিবলৈ বনকৰ্মীয়ে ৭ জাইকৈ শূণ্যলৈ গুলী চালনা কৰিবলগীয়া হয় ৷ 

বনকৰ্ময়ে গুলী ফুটাই ম'হ খেলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যদিও ম'হটো বৰ্তমানে পথাৰৰ মাজতে আশ্ৰয় লোৱাত শংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ । ম'হটোৱে ভূই ৰোৱা পথাৰত দৌৰি ফুৰাত যথেষ্ট খেতি নষ্ট হোৱা বুলি জানিবলৈ দিছে স্থানীয় লোকে ।

আহত এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কয়,"বনৰীয়া ম'হ ওলোৱা খবৰটো ৰুৱনীসকল দিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে পথাৰলৈ গৈছিলো ৷ তেনেতে হঠাৎ ম'হটোৱে আহি আমাক আক্ৰমণ কৰে ৷ মানুহ দেখিলে খেদা মাৰি আহে ম'হটোৱে ৷"

লগতে পঢ়ক: হাতী-মানুহ সংঘাত ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত লক্ষীপুৰৰ মডেল : ৰাজ্যৰ বাবে এক নতুন আশা

ডিব্ৰুগড় : খোৱাঙত বনৰীয়া ম'হৰ সন্ত্ৰাস ৷ পথাৰত কৃষি কাৰ্যত ব্যস্ত থকা দুই কৃষকক আক্ৰমণ বনৰীয়া ম'হৰ ৷ ফলত খোৱাং নহাজাৰ ন-গাঁ‌ৱৰ ভৰত শইকীয়া আৰু শৰৎ শইকীয়া নামৰ লোক দুজন গুৰুতৰভাবে আহত হৈছে । 

আহত দুয়োজনকে ততাতয়াকৈ তিলৈৰ সামূহিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷

খবৰ পোৱাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত খোৱাং আঞ্চলিকৰ বনকৰ্মীৰ দল উপস্থিত হৈ ম'হটো বনাঞ্চললৈ খেদাৰ চেষ্টা কৰে যদিও সফল নোহোৱাত, ম'হটো খেদিবলৈ বনকৰ্মীয়ে ৭ জাইকৈ শূণ্যলৈ গুলী চালনা কৰিবলগীয়া হয় ৷ 

বনকৰ্ময়ে গুলী ফুটাই ম'হ খেলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যদিও ম'হটো বৰ্তমানে পথাৰৰ মাজতে আশ্ৰয় লোৱাত শংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ । ম'হটোৱে ভূই ৰোৱা পথাৰত দৌৰি ফুৰাত যথেষ্ট খেতি নষ্ট হোৱা বুলি জানিবলৈ দিছে স্থানীয় লোকে ।

আহত এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কয়,"বনৰীয়া ম'হ ওলোৱা খবৰটো ৰুৱনীসকল দিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে পথাৰলৈ গৈছিলো ৷ তেনেতে হঠাৎ ম'হটোৱে আহি আমাক আক্ৰমণ কৰে ৷ মানুহ দেখিলে খেদা মাৰি আহে ম'হটোৱে ৷"

লগতে পঢ়ক: হাতী-মানুহ সংঘাত ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত লক্ষীপুৰৰ মডেল : ৰাজ্যৰ বাবে এক নতুন আশা

For All Latest Updates

TAGGED:

ডিব্ৰুগড়
খোৱাঙত বনৰীয়া মহ
বনৰীয়া মহৰ সন্ত্ৰাস
ডিব্ৰুগড় বনবিভাগ
WILD BUFFALO

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

CLOCK TOWER AND WALKING ZONE

মৰিগাঁও চহৰত ক্লক টাৱাৰ আৰু ৱাকিং জ’নৰ শুভাৰম্ভ

July 11, 2026 at 1:44 PM IST
Golaghat poor health facility

২০২০ চনতে নিৰ্মাণ হ'ল কিন্তু নেঘেৰিটিঙত আজিলৈ কাৰ্যক্ষম নহ'ল স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ

July 11, 2026 at 12:56 PM IST
The Jorhat-Majuli connecting bridge will be completed in December 2027; excited public

২০২৭ৰ ডিচেম্বৰত যোৰহাট-মাজুলী সংযোগী দলং সম্পূৰ্ণ হ'ব, উৎফুল্লিত ৰাইজ

July 11, 2026 at 12:14 PM IST
student dies in Tinsukia

জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ তিনিচুকীয়াত ছাত্ৰীৰ মৃত্যু

July 10, 2026 at 9:40 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.