ETV Bharat / Videos

লখিমপুৰত শোকাবহ ঘটনা, বজ্ৰপাত পৰি তিনিজনৰ মৃত্যু - LAKHIMPUR NEWS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
পথাৰত কৃষি কাৰ্যত ব্যস্ত থাকোতে বজ্ৰপাত পৰি তিনিজনৰ মৃত্যু (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 26, 2026 at 8:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

লখিমপুৰ : শুকুৰবাৰে লখিমপুৰ নগৰৰ সমীপৰ ৰাংচালীৰ দেবেৰা দলনী পথাৰত সংঘটিত হয় এক মৰ্মান্তিক ঘটনা ৷ বজ্ৰপাতৰ ফলত তিনিজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ নিহত কেইজনৰ ভিতৰত দুজন পুৰুষ আৰু এগৰাকী মহিলা আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ঘটনা অনুসৰি, দেবেৰা পথাৰত কৃষি কাৰ্যত ব্যস্ত থাকোতেই বজ্ৰপাত পৰে ফলত তিনিজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় ।

নিহত লোক কেইজন সুনু হৰ (৬০), জেকচন কেৰ্কেটা (৫২) আৰু জয়ন্তী টাপুৱাৰ (৪৩) বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ নিহত আটাইকেইটাৰ ঘৰ ৰাংচালী গাঁৱত। ইফালে নিহত সুনু হৰ আৰু জেকচন কেৰ্কেটা দুয়ো ককাই-ভায়েক বুলি জানিব পৰা গৈছে । উল্লেখ্য বিয়লি সুনু হৰ আৰু জেকচন কেৰ্কেটাই দেবেৰা পথাৰত কৃষি কাৰ্যত ব্যস্ত হৈ আছিল । সেই সময়ত তেওঁলোকক পথাৰত ভাত দিবৰ বাবে গৈছিল প্ৰতিবেশী জয়ন্তী টাপুৱাৰ নামৰ মহিলাগৰাকী । তেনেতে বজ্ৰ পৰাত থিতাতে তিনিওজনৰে মৃত্যু হয় ৷

লগতে পঢ়ক:৪ বছৰৰ পিছত ফাদিল কাণফুলিৰ ৰহস্য; যোৰহাট আৰক্ষীৰ তদন্ত

লখিমপুৰ : শুকুৰবাৰে লখিমপুৰ নগৰৰ সমীপৰ ৰাংচালীৰ দেবেৰা দলনী পথাৰত সংঘটিত হয় এক মৰ্মান্তিক ঘটনা ৷ বজ্ৰপাতৰ ফলত তিনিজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ নিহত কেইজনৰ ভিতৰত দুজন পুৰুষ আৰু এগৰাকী মহিলা আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ঘটনা অনুসৰি, দেবেৰা পথাৰত কৃষি কাৰ্যত ব্যস্ত থাকোতেই বজ্ৰপাত পৰে ফলত তিনিজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় ।

নিহত লোক কেইজন সুনু হৰ (৬০), জেকচন কেৰ্কেটা (৫২) আৰু জয়ন্তী টাপুৱাৰ (৪৩) বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ নিহত আটাইকেইটাৰ ঘৰ ৰাংচালী গাঁৱত। ইফালে নিহত সুনু হৰ আৰু জেকচন কেৰ্কেটা দুয়ো ককাই-ভায়েক বুলি জানিব পৰা গৈছে । উল্লেখ্য বিয়লি সুনু হৰ আৰু জেকচন কেৰ্কেটাই দেবেৰা পথাৰত কৃষি কাৰ্যত ব্যস্ত হৈ আছিল । সেই সময়ত তেওঁলোকক পথাৰত ভাত দিবৰ বাবে গৈছিল প্ৰতিবেশী জয়ন্তী টাপুৱাৰ নামৰ মহিলাগৰাকী । তেনেতে বজ্ৰ পৰাত থিতাতে তিনিওজনৰে মৃত্যু হয় ৷

লগতে পঢ়ক:৪ বছৰৰ পিছত ফাদিল কাণফুলিৰ ৰহস্য; যোৰহাট আৰক্ষীৰ তদন্ত

For All Latest Updates

TAGGED:

লখিমপুৰ
বজ্ৰপাতত তিনিজনৰ মৃত্যু
ৰাংচালীৰ দেবেৰা পথাৰ
ETV BHARAT ASSAM
LAKHIMPUR NEWS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

International Anti-Drug Day observed at Narengi College

'বিশ্ব ড্ৰাগছ সমস্যা' বিষয়ক আলোচনাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱস পালন

June 26, 2026 at 9:20 PM IST
National Polio Day 2026

ৰাষ্ট্ৰীয় পলিঅ' দিৱস : ধুবুৰীত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীয়ে কৰিব প্ৰতিষেধক অভিযানৰ শুভাৰম্ভ

June 26, 2026 at 9:02 PM IST
DHUBRI NEWS

ধুবুৰীত ১ টকাতে মাছ-ভাতেৰে দুপৰীয়াৰ আহাৰ?

June 26, 2026 at 5:48 PM IST
Death due to wild elephant attack at Satgaon in Guwahati

শুই থাকোতেই বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু

June 26, 2026 at 5:46 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.