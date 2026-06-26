লখিমপুৰত শোকাবহ ঘটনা, বজ্ৰপাত পৰি তিনিজনৰ মৃত্যু - LAKHIMPUR NEWS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 26, 2026 at 8:50 PM IST
লখিমপুৰ : শুকুৰবাৰে লখিমপুৰ নগৰৰ সমীপৰ ৰাংচালীৰ দেবেৰা দলনী পথাৰত সংঘটিত হয় এক মৰ্মান্তিক ঘটনা ৷ বজ্ৰপাতৰ ফলত তিনিজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ নিহত কেইজনৰ ভিতৰত দুজন পুৰুষ আৰু এগৰাকী মহিলা আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ঘটনা অনুসৰি, দেবেৰা পথাৰত কৃষি কাৰ্যত ব্যস্ত থাকোতেই বজ্ৰপাত পৰে ফলত তিনিজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় ।
নিহত লোক কেইজন সুনু হৰ (৬০), জেকচন কেৰ্কেটা (৫২) আৰু জয়ন্তী টাপুৱাৰ (৪৩) বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ নিহত আটাইকেইটাৰ ঘৰ ৰাংচালী গাঁৱত। ইফালে নিহত সুনু হৰ আৰু জেকচন কেৰ্কেটা দুয়ো ককাই-ভায়েক বুলি জানিব পৰা গৈছে । উল্লেখ্য বিয়লি সুনু হৰ আৰু জেকচন কেৰ্কেটাই দেবেৰা পথাৰত কৃষি কাৰ্যত ব্যস্ত হৈ আছিল । সেই সময়ত তেওঁলোকক পথাৰত ভাত দিবৰ বাবে গৈছিল প্ৰতিবেশী জয়ন্তী টাপুৱাৰ নামৰ মহিলাগৰাকী । তেনেতে বজ্ৰ পৰাত থিতাতে তিনিওজনৰে মৃত্যু হয় ৷
লগতে পঢ়ক:৪ বছৰৰ পিছত ফাদিল কাণফুলিৰ ৰহস্য; যোৰহাট আৰক্ষীৰ তদন্ত
লখিমপুৰ : শুকুৰবাৰে লখিমপুৰ নগৰৰ সমীপৰ ৰাংচালীৰ দেবেৰা দলনী পথাৰত সংঘটিত হয় এক মৰ্মান্তিক ঘটনা ৷ বজ্ৰপাতৰ ফলত তিনিজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ নিহত কেইজনৰ ভিতৰত দুজন পুৰুষ আৰু এগৰাকী মহিলা আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ঘটনা অনুসৰি, দেবেৰা পথাৰত কৃষি কাৰ্যত ব্যস্ত থাকোতেই বজ্ৰপাত পৰে ফলত তিনিজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় ।
নিহত লোক কেইজন সুনু হৰ (৬০), জেকচন কেৰ্কেটা (৫২) আৰু জয়ন্তী টাপুৱাৰ (৪৩) বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ নিহত আটাইকেইটাৰ ঘৰ ৰাংচালী গাঁৱত। ইফালে নিহত সুনু হৰ আৰু জেকচন কেৰ্কেটা দুয়ো ককাই-ভায়েক বুলি জানিব পৰা গৈছে । উল্লেখ্য বিয়লি সুনু হৰ আৰু জেকচন কেৰ্কেটাই দেবেৰা পথাৰত কৃষি কাৰ্যত ব্যস্ত হৈ আছিল । সেই সময়ত তেওঁলোকক পথাৰত ভাত দিবৰ বাবে গৈছিল প্ৰতিবেশী জয়ন্তী টাপুৱাৰ নামৰ মহিলাগৰাকী । তেনেতে বজ্ৰ পৰাত থিতাতে তিনিওজনৰে মৃত্যু হয় ৷
লগতে পঢ়ক:৪ বছৰৰ পিছত ফাদিল কাণফুলিৰ ৰহস্য; যোৰহাট আৰক্ষীৰ তদন্ত