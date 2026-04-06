মূকাভিনয়ৰ জৰিয়তে ভোটাৰ সজাগতা কাৰ্যসূচী - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : April 6, 2026 at 8:10 PM IST
গুৱাহাটী: নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ দুদিন । এনে সময়তে ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে । কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ অধীনত SVEEP কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে দিছপুৰ মহাবিদ্যালয়ত Electoral Literacy Club আৰু নিৰ্বাকৰ সহযোগত 'Power of Vote' শীৰ্ষক এক বিশেষ ভোটাৰ সজাগতা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় ।
কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভণিতে দিছপুৰ কলেজৰ অধ্যক্ষ ডঃ নৱজ্যোতি বৰাই উদ্বোধনী ভাষণ আগবঢ়াই ভোটাৰ সজাগতা আৰু গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ হৈ সহকাৰী জিলা আয়ুক্ত ঋষি বন্দনা গগৈয়ে বক্তব্য প্ৰদান কৰি বিশেষকৈ যুৱ সমাজৰ মাজত সচেতনতা বৃদ্ধি কৰাত এনে সৃজনশীল কাৰ্যসূচীৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে ।
এই কাৰ্যসূচীৰ মুখ্য আকর্ষণ আছিল নিৰ্বাকৰ নিৰ্দেশক মিনাংক ডেকাৰ পৰিচালনাত অনুষ্ঠিত হোৱা এক আকৰ্ষণীয় মূকাভিনয় প্ৰদৰ্শন । এই অনন্য প্ৰদৰ্শনত যুৱ প্ৰতিভাশালী শিল্পীসকলে মূকাভিনয়ৰ জৰিয়তে ভোটাৰ সজাগতা আৰু দায়িত্বশীল নাগৰিকতাৰ গুৰুত্ব সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰে । এই অনুষ্ঠানটোৱে উপস্থিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু দৰ্শকসকলৰ মাজত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলায়, প্ৰতিটো ভোটৰ কিমান গুৰুত্ব তাক বৰ্ণনা কৰে ।
