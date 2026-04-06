ETV Bharat / Videos

মূকাভিনয়ৰ জৰিয়তে ভোটাৰ সজাগতা কাৰ্যসূচী - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মূকাভিনয়ৰ জৰিয়তে ভোটাৰ সজাগতা কাৰ্যসূচী

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 6, 2026 at 8:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ দুদিন । এনে সময়তে ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে । কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ অধীনত SVEEP কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে দিছপুৰ মহাবিদ্যালয়ত Electoral Literacy Club আৰু নিৰ্বাকৰ সহযোগত 'Power of Vote' শীৰ্ষক এক বিশেষ ভোটাৰ সজাগতা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় ।  

কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভণিতে দিছপুৰ কলেজৰ অধ্যক্ষ ডঃ নৱজ্যোতি বৰাই উদ্বোধনী ভাষণ আগবঢ়াই ভোটাৰ সজাগতা আৰু গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ হৈ সহকাৰী জিলা আয়ুক্ত ঋষি বন্দনা গগৈয়ে বক্তব্য প্ৰদান কৰি বিশেষকৈ যুৱ সমাজৰ মাজত সচেতনতা বৃদ্ধি কৰাত এনে সৃজনশীল কাৰ্যসূচীৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে ।  

এই কাৰ্যসূচীৰ মুখ্য আকর্ষণ আছিল নিৰ্বাকৰ নিৰ্দেশক মিনাংক ডেকাৰ পৰিচালনাত অনুষ্ঠিত হোৱা এক আকৰ্ষণীয় মূকাভিনয় প্ৰদৰ্শন । এই অনন্য প্ৰদৰ্শনত যুৱ প্ৰতিভাশালী শিল্পীসকলে মূকাভিনয়ৰ জৰিয়তে ভোটাৰ সজাগতা আৰু দায়িত্বশীল নাগৰিকতাৰ গুৰুত্ব সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰে । এই অনুষ্ঠানটোৱে উপস্থিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু দৰ্শকসকলৰ মাজত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলায়, প্ৰতিটো ভোটৰ কিমান গুৰুত্ব তাক বৰ্ণনা কৰে ।

লগতে পঢ়ক: বাতিল হ’ব পাৰে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ! নিৰ্বাচন আয়োগত কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ দাখিল

অসমৰ ৰে’লসেৱাক লৈ কিমান সুখী যাত্ৰীসকল ? চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ ৰে’লযাত্ৰীৰ

লগতে পঢ়ক: বাতিল হ’ব পাৰে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ! নিৰ্বাচন আয়োগত কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ দাখিল

অসমৰ ৰে’লসেৱাক লৈ কিমান সুখী যাত্ৰীসকল ? চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ ৰে’লযাত্ৰীৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
ভোটাৰ সজাগতা কাৰ্যসূচী
মূকাভিনয়
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Miscreants attacks at congress workers house in Jonai

জোনাইত নিশা কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ বাসগৃহত দুস্কৃতিকাৰীৰ আক্ৰমণ

April 6, 2026 at 3:42 PM IST
MP Saayoni Ghosh

বিজেপিৰ পৰা টকা লৈ টিএমচিত ভোট দিবলৈ মন্দিয়াৰ পৰা আহ্বান চায়নী ঘোষৰ

April 5, 2026 at 6:24 PM IST
AASU Bihu Workshop

ব’হাগৰ বতৰা লৈ অহা প্ৰকৃতিয়ে সলাইছে ৰং, ৰঙালী বুলি কলিয়াবৰৰ ৰংমন-ৰাংঢালীয়েও কঁকালত বান্ধিছে টঙালি

April 5, 2026 at 3:01 PM IST
CM Himanta Biswa Sarma at the road show in Silchar

শিলচৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰোড শ্ব'ত; লক্ষাধিক জনতাৰ মাজতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উঠিলে চেল্ফী

April 4, 2026 at 9:01 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.