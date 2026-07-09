ETV Bharat / Videos

শেষ যাত্ৰাও বিপদসংকুল ! তালগুৰিত উন্নয়নৰ কৰুণ ছবি - BONGAIGAON POOR COMMUNICATION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
শেষ যাত্ৰাও বিপদসংকুল ! তালগুৰিত উন্নয়নৰ কৰুণ ছবি (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 9, 2026 at 6:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বঙাইগাঁও: একবিংশ শতিকাৰ ডিজিটেল ভাৰতৰ মাজতো অসমৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ তালগুৰি গাঁৱত আজিও দেখা যায় এক হৃদয়বিদাৰক আৰু কৰুণ দৃশ্য । গাঁওখনত শ্মাশানলৈ যাবলৈ পথ নাই । যাৰ বাবে কোনো লোকৰ মৃত্যু হ'লে সৎকাৰৰ বাবে মৃতদেহ ভূৰত তুলি নিব লাগে । বিশেষকৈ বাৰিষাৰ সময়ত ভৰা টুনীয়া নৈ পাৰ কৰি শৱ লৈ যোৱাটো অন্যন্ত বিপদসংকুল আৰু কষ্টকৰ হৈ পৰে । শ্মশানলৈ যোৱা পথ নথকাৰ বাবেই বিগত কেইবাবছৰ ধৰি গাঁওবাসী এই অমানৱীয় পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে । নিশা বা প্ৰতিকূল বতৰত এই কাম অধিক বিপজ্জনক হৈ উঠে । এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়, "শ্মশানলৈ যোৱা পথ টুনীয়া নৈৰ খহনীয়াই শেষ কৰি পেলাইছে । এতিয়া পথৰ অভাৱত আমি এইদৰে গাঁৱৰ কোনো লোকৰ মৃত্যু হ'লে ভূৰত তুলি শৱ শ্মশানলৈ লৈ যাব লগা হয় । বাৰিষা হ'লে পৰিস্থিতি আৰু ভয়াৱহ হৈ পৰে । নিশা কাৰোবাৰ মৃত্যু হ'লে শ্মশানত যোৱা অসুবিধা হৈ পৰে ।" ইফালে বৰপেটাৰ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে এই সমস্যা সমাধানৰ আশ্বাস দিছিল যদিও আজিলৈ কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই । ৰাইজৰ এতিয়া এটাই দাবী শ্মশানলৈ যোৱা উপযুক্ত পথ শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কৰি এই অমানৱীয় দুৰ্দশাৰ অৱসান ঘটাওক ।

লগতে পঢ়ক :

দহদিনৰ পাছতো মেৰামতি হোৱা নাই চিমেন নদীয়ে ভঙা ৰে’লৰ দলং, ক্ষোভিত জোনাইবাসী

বঙাইগাঁও: একবিংশ শতিকাৰ ডিজিটেল ভাৰতৰ মাজতো অসমৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ তালগুৰি গাঁৱত আজিও দেখা যায় এক হৃদয়বিদাৰক আৰু কৰুণ দৃশ্য । গাঁওখনত শ্মাশানলৈ যাবলৈ পথ নাই । যাৰ বাবে কোনো লোকৰ মৃত্যু হ'লে সৎকাৰৰ বাবে মৃতদেহ ভূৰত তুলি নিব লাগে । বিশেষকৈ বাৰিষাৰ সময়ত ভৰা টুনীয়া নৈ পাৰ কৰি শৱ লৈ যোৱাটো অন্যন্ত বিপদসংকুল আৰু কষ্টকৰ হৈ পৰে । শ্মশানলৈ যোৱা পথ নথকাৰ বাবেই বিগত কেইবাবছৰ ধৰি গাঁওবাসী এই অমানৱীয় পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে । নিশা বা প্ৰতিকূল বতৰত এই কাম অধিক বিপজ্জনক হৈ উঠে । এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়, "শ্মশানলৈ যোৱা পথ টুনীয়া নৈৰ খহনীয়াই শেষ কৰি পেলাইছে । এতিয়া পথৰ অভাৱত আমি এইদৰে গাঁৱৰ কোনো লোকৰ মৃত্যু হ'লে ভূৰত তুলি শৱ শ্মশানলৈ লৈ যাব লগা হয় । বাৰিষা হ'লে পৰিস্থিতি আৰু ভয়াৱহ হৈ পৰে । নিশা কাৰোবাৰ মৃত্যু হ'লে শ্মশানত যোৱা অসুবিধা হৈ পৰে ।" ইফালে বৰপেটাৰ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে এই সমস্যা সমাধানৰ আশ্বাস দিছিল যদিও আজিলৈ কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই । ৰাইজৰ এতিয়া এটাই দাবী শ্মশানলৈ যোৱা উপযুক্ত পথ শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কৰি এই অমানৱীয় দুৰ্দশাৰ অৱসান ঘটাওক ।

লগতে পঢ়ক :

দহদিনৰ পাছতো মেৰামতি হোৱা নাই চিমেন নদীয়ে ভঙা ৰে’লৰ দলং, ক্ষোভিত জোনাইবাসী

For All Latest Updates

TAGGED:

ভূৰত শৱযাত্ৰা
উন্নয়ন
বঙাইগাঁও
ইটিভি ভাৰত অসম
BONGAIGAON POOR COMMUNICATION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

land dispute

ভূমিকেন্দ্ৰিক বিবাদত আহত দুজন, বজাৰৰ মাজতেই আক্ৰমণ

July 9, 2026 at 6:13 PM IST
Majuli erosion

খহনীয়া প্ৰতিৰোধ: নৈপৰীয়াৰ কথা শুনিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান সত্ৰাধিকাৰৰ

July 9, 2026 at 5:05 PM IST
Kalgachia road corruption

পথৰ নামত আৱণ্টিত ৪ লাখ টকাৰ মাত্ৰ ৩৮ হাজাৰহে ব্যৱহাৰ !

July 9, 2026 at 3:33 PM IST
Wild elephant falls into abandoned well after rampage in Kaliabor

কলিয়াবৰত উপদ্ৰৱ চলাই কুঁৱাত পৰিল বনৰীয়া হাতী

July 9, 2026 at 3:13 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.