বাক্সাৰ বৰমা মহাবিদ্যালয়ত বিকাশিত ভাৰত যুৱ নেতা সংলাপ শীৰ্ষক অনুষ্ঠান সম্পন্ন

বাক্সাৰ বৰমা মহাবিদ্যালয়ত বিকাশিত ভাৰত যুৱ নেতা সংলাপ শীৰ্ষক অনুষ্ঠান সম্পন্ন
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 12, 2026 at 6:53 PM IST
বাক্সা : ঐতিহ্যমণ্ডিত বাক্সা জিলাৰ বৰমা মহাবিদ্যালয়ত বৃহস্পতিবাৰে মেৰা যুৱ ভাৰত নলবাৰীৰ উদ্যোগত "বিকাশিত ভাৰত যুৱ নেতা সংলাপ" শীৰ্ষক এটি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয় । এই অনুষ্ঠানত "নিচা মুক্ত অভিযান বিকাশিত ভাৰত নিৰ্মাণ" সন্দৰ্ভত এক বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হয় ।
বৰমা মহাবিদ্যালয়ত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটোৰ আঁতধৰে বৰমা মহাবিদ্যালয়ৰ সেৱা আঁচনিৰ বিষয়া ৰাতুল দাসে । অনুষ্ঠানটোৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে মেৰা যুৱ ভাৰতৰ জিলা যুৱ বিষয়া নিতিশ কুমাৰে । আনহাতে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বৰমা ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া দেবানন শৰ্মাৰ লগতে বৰমা মহাবিদ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষা ৰৈৰূপ ব্ৰহ্ম, মহাবিদ্যালয়খনৰ কেইবাগৰাকী শিক্ষাগুৰু আৰু মেৰা যুৱ ভাৰতৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল ।
ভাষণ প্ৰসংগত আটাইকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অনুষ্ঠানৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যৰ বাবে উদ্যোক্তাসকলক শলাগ জনায় । ইয়াৰ পিছত প্ৰতিযোগীতাখন আৰম্ভ হয় । বাক্সা জিলাৰ বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা অহা প্ৰতিযোগীসকলে নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ ওপৰত বক্তব্য প্ৰদান কৰে ৷
বাক্সা : ঐতিহ্যমণ্ডিত বাক্সা জিলাৰ বৰমা মহাবিদ্যালয়ত বৃহস্পতিবাৰে মেৰা যুৱ ভাৰত নলবাৰীৰ উদ্যোগত "বিকাশিত ভাৰত যুৱ নেতা সংলাপ" শীৰ্ষক এটি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয় । এই অনুষ্ঠানত "নিচা মুক্ত অভিযান বিকাশিত ভাৰত নিৰ্মাণ" সন্দৰ্ভত এক বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হয় ।
বৰমা মহাবিদ্যালয়ত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটোৰ আঁতধৰে বৰমা মহাবিদ্যালয়ৰ সেৱা আঁচনিৰ বিষয়া ৰাতুল দাসে । অনুষ্ঠানটোৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে মেৰা যুৱ ভাৰতৰ জিলা যুৱ বিষয়া নিতিশ কুমাৰে । আনহাতে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বৰমা ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া দেবানন শৰ্মাৰ লগতে বৰমা মহাবিদ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষা ৰৈৰূপ ব্ৰহ্ম, মহাবিদ্যালয়খনৰ কেইবাগৰাকী শিক্ষাগুৰু আৰু মেৰা যুৱ ভাৰতৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল ।
ভাষণ প্ৰসংগত আটাইকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অনুষ্ঠানৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যৰ বাবে উদ্যোক্তাসকলক শলাগ জনায় । ইয়াৰ পিছত প্ৰতিযোগীতাখন আৰম্ভ হয় । বাক্সা জিলাৰ বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা অহা প্ৰতিযোগীসকলে নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ ওপৰত বক্তব্য প্ৰদান কৰে ৷