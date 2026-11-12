ETV Bharat / Videos

বাক্সাৰ বৰমা মহাবিদ্যালয়ত বিকাশিত ভাৰত যুৱ নেতা সংলাপ শীৰ্ষক অনুষ্ঠান সম্পন্ন

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ভাৰত যুৱ নেতা সংলাপ শীৰ্ষক অনুষ্ঠান (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 12, 2026 at 6:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বাক্সা : ঐতিহ্যমণ্ডিত বাক্সা জিলাৰ বৰমা মহাবিদ্যালয়ত বৃহস্পতিবাৰে মেৰা যুৱ ভাৰত নলবাৰীৰ উদ্যোগত "বিকাশিত ভাৰত যুৱ নেতা সংলাপ" শীৰ্ষক এটি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয় । এই অনুষ্ঠানত "নিচা মুক্ত অভিযান বিকাশিত ভাৰত নিৰ্মাণ" সন্দৰ্ভত এক বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হয় ।

বৰমা মহাবিদ্যালয়ত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটোৰ আঁতধৰে বৰমা মহাবিদ্যালয়ৰ সেৱা আঁচনিৰ বিষয়া ৰাতুল দাসে । অনুষ্ঠানটোৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে মেৰা যুৱ ভাৰতৰ জিলা যুৱ বিষয়া নিতিশ কুমাৰে । আনহাতে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বৰমা ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া দেবানন শৰ্মাৰ লগতে বৰমা মহাবিদ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষা ৰৈৰূপ ব্ৰহ্ম, মহাবিদ্যালয়খনৰ কেইবাগৰাকী শিক্ষাগুৰু আৰু মেৰা যুৱ ভাৰতৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল ।

ভাষণ প্ৰসংগত আটাইকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অনুষ্ঠানৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যৰ বাবে উদ্যোক্তাসকলক শলাগ জনায় । ইয়াৰ পিছত প্ৰতিযোগীতাখন আৰম্ভ হয় । বাক্সা জিলাৰ বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা অহা প্ৰতিযোগীসকলে নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ ওপৰত বক্তব্য প্ৰদান কৰে ৷

লগতে পঢ়ক : ভাৰত চৰকাৰৰ ‘স্বচ্ছ সৰ্বেক্ষণ বঁটা’ৰে সন্মানিত গুৱাহাটী: অসমৰ প্ৰথমখন স্বচ্ছ চহৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ

বাক্সা : ঐতিহ্যমণ্ডিত বাক্সা জিলাৰ বৰমা মহাবিদ্যালয়ত বৃহস্পতিবাৰে মেৰা যুৱ ভাৰত নলবাৰীৰ উদ্যোগত "বিকাশিত ভাৰত যুৱ নেতা সংলাপ" শীৰ্ষক এটি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয় । এই অনুষ্ঠানত "নিচা মুক্ত অভিযান বিকাশিত ভাৰত নিৰ্মাণ" সন্দৰ্ভত এক বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হয় ।

বৰমা মহাবিদ্যালয়ত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটোৰ আঁতধৰে বৰমা মহাবিদ্যালয়ৰ সেৱা আঁচনিৰ বিষয়া ৰাতুল দাসে । অনুষ্ঠানটোৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে মেৰা যুৱ ভাৰতৰ জিলা যুৱ বিষয়া নিতিশ কুমাৰে । আনহাতে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বৰমা ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া দেবানন শৰ্মাৰ লগতে বৰমা মহাবিদ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষা ৰৈৰূপ ব্ৰহ্ম, মহাবিদ্যালয়খনৰ কেইবাগৰাকী শিক্ষাগুৰু আৰু মেৰা যুৱ ভাৰতৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল ।

ভাষণ প্ৰসংগত আটাইকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অনুষ্ঠানৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যৰ বাবে উদ্যোক্তাসকলক শলাগ জনায় । ইয়াৰ পিছত প্ৰতিযোগীতাখন আৰম্ভ হয় । বাক্সা জিলাৰ বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা অহা প্ৰতিযোগীসকলে নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ ওপৰত বক্তব্য প্ৰদান কৰে ৷

লগতে পঢ়ক : ভাৰত চৰকাৰৰ ‘স্বচ্ছ সৰ্বেক্ষণ বঁটা’ৰে সন্মানিত গুৱাহাটী: অসমৰ প্ৰথমখন স্বচ্ছ চহৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ

For All Latest Updates

TAGGED:

বিকাশিত ভাৰত যুৱ নেতা সংলাপ
মেৰা যুৱ ভাৰত
VIKSIT BHARAT YOUNG LEADERS

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Purabi Roy Tours Upper Assam Ahead of Autonomous Council Polls

উজনি অসমত স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত ১০০% সফলতাৰ দাবী পূৰবী ৰয়ৰ

November 11, 2026 at 11:12 PM IST
Baksa Children's Science Congress

বৰমাত বাক্সা জিলা শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহ

November 7, 2026 at 8:16 PM IST
BJP rally in Sivasagar

শিৱসাগৰত বিজেপিৰ গণতন্ত্ৰ বচাও, অৰাজকতা হটাও পদযাত্ৰা

November 6, 2026 at 6:50 PM IST
MAJULI RAAS FESTIVAL 2026

ৰাস মহোৎসৱৰ আখৰাত ব্যস্ত মাজুলীয়াল; ডেকা-বুঢ়া সকলো ব্যস্ত ৰাসৰ আখৰাত

November 5, 2026 at 10:51 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.