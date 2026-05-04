ETV Bharat / Videos

বিটিচিৰ আটাইকেইটা সমষ্টিতেই এনডিএৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিজয় নিশ্চিত: মনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম - ASSEMBLY ELECTION RESULTS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
এনডিএৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিজয় নিশ্চিত বুলি দাবী মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 4, 2026 at 2:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বাক্সা : ৪২ নং বাক্সা বিধানসভা সমষ্টিত বিপিএফ দলৰ মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মই ইউপিপিএল দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰাকেশ ব্ৰহ্মতকৈ কেইবাহাজাৰ ভোটৰ ব্য়ৱধানত আগবাঢ়ি আছে ৷ ইয়াৰ মাজতেই বিপিএফ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে বিটিচিৰ আটাইকেইটা সমষ্টিতেই এনডিএৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিজয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰি কয়, "বৃহৎ ব্য়ৱধানত জয়ী হ'ম বুলি আশা কৰিছো । ২০-২৫ হাজাৰৰ ব্য়ধানত জয়ী হম বুলি ভাবিছো যদিও ১৫ হাজাৰত জয়ী হ'লেও কোনো কথা নাই । বিপিএফে ১১টা আৰু বিজেপিয়ে ৪টা সমষ্টিতেই জয়ী হ'ব ।"

ইপিনে, চিপৰাং সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰিলে বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মই । তেওঁ কয়, "চিপৰাং মৰা মই দেখা নাই । বিপিএফ, বিজেপিৰ সকলোৱে আমাক সহায় কৰিছে ।" আনহাতে, ৪১ নং মানাহ বিধানসভা সমষ্টিত বিপিএফ দলৰ প্ৰাৰ্থী থানেশ্বৰ বসুমতাৰীয়ে ইউপিপিএল দলৰ প্ৰাৰ্থী জৌংশ্ৰাং ব্ৰহ্মত কৈ কেইবাহাজাৰ ভোটত আগবাঢ়ি আছে ।

লগতে পঢ়ক:লাইভ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনাৰ লাইভ আপডেট: জালুকবাৰীত হিমন্তৰ অগ্ৰগতি; যোৰহাট, খোৱাং আৰু শিৱসাগৰত পিছ পৰি আছে তিনি গগৈ

লাইভ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰাৰ্থী : যোৰহাটত পুনৰ ফুলিব পদুম ! আশা ভংগ হোৱাৰ দিশে গৌৰৱৰ

বাক্সা : ৪২ নং বাক্সা বিধানসভা সমষ্টিত বিপিএফ দলৰ মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মই ইউপিপিএল দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰাকেশ ব্ৰহ্মতকৈ কেইবাহাজাৰ ভোটৰ ব্য়ৱধানত আগবাঢ়ি আছে ৷ ইয়াৰ মাজতেই বিপিএফ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে বিটিচিৰ আটাইকেইটা সমষ্টিতেই এনডিএৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিজয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰি কয়, "বৃহৎ ব্য়ৱধানত জয়ী হ'ম বুলি আশা কৰিছো । ২০-২৫ হাজাৰৰ ব্য়ধানত জয়ী হম বুলি ভাবিছো যদিও ১৫ হাজাৰত জয়ী হ'লেও কোনো কথা নাই । বিপিএফে ১১টা আৰু বিজেপিয়ে ৪টা সমষ্টিতেই জয়ী হ'ব ।"

ইপিনে, চিপৰাং সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰিলে বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মই । তেওঁ কয়, "চিপৰাং মৰা মই দেখা নাই । বিপিএফ, বিজেপিৰ সকলোৱে আমাক সহায় কৰিছে ।" আনহাতে, ৪১ নং মানাহ বিধানসভা সমষ্টিত বিপিএফ দলৰ প্ৰাৰ্থী থানেশ্বৰ বসুমতাৰীয়ে ইউপিপিএল দলৰ প্ৰাৰ্থী জৌংশ্ৰাং ব্ৰহ্মত কৈ কেইবাহাজাৰ ভোটত আগবাঢ়ি আছে ।

লগতে পঢ়ক:লাইভ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনাৰ লাইভ আপডেট: জালুকবাৰীত হিমন্তৰ অগ্ৰগতি; যোৰহাট, খোৱাং আৰু শিৱসাগৰত পিছ পৰি আছে তিনি গগৈ

লাইভ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰাৰ্থী : যোৰহাটত পুনৰ ফুলিব পদুম ! আশা ভংগ হোৱাৰ দিশে গৌৰৱৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
ইটিভি ভাৰত অসম
বিপিএফ
ইউপিপিএল
ASSEMBLY ELECTION RESULTS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Rupak Sarma wins in the Nagaon-Batadroba constituency

নগাঁও-বটদ্ৰৱা সমষ্টিত ৬০ হাজাৰৰো অধিক ভোটত জয়লাভ ৰূপক শৰ্মাৰ

May 4, 2026 at 3:50 PM IST
Manikachar Legislative Assembly Constituency

মানকাচৰত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মহিবুৰ ৰহমানৰ অগ্ৰগতি

May 4, 2026 at 3:00 PM IST
road accident in Silapathar Dhemaji

চিলাপথাৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত ৪

May 4, 2026 at 2:00 PM IST
sarupathar assembly constituency

ফলাফলৰ পূৰ্বে বিৰোধীৰ চৰকাৰ গঠনৰ দাবী, কিন্তু চূড়ান্ত ফলাফলত সকলো বিপৰীত: বিশ্বজিৎ ফুকন

May 4, 2026 at 1:14 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.