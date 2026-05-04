বিটিচিৰ আটাইকেইটা সমষ্টিতেই এনডিএৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিজয় নিশ্চিত: মনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম - ASSEMBLY ELECTION RESULTS
Published : May 4, 2026 at 2:58 PM IST
বাক্সা : ৪২ নং বাক্সা বিধানসভা সমষ্টিত বিপিএফ দলৰ মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মই ইউপিপিএল দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰাকেশ ব্ৰহ্মতকৈ কেইবাহাজাৰ ভোটৰ ব্য়ৱধানত আগবাঢ়ি আছে ৷ ইয়াৰ মাজতেই বিপিএফ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে বিটিচিৰ আটাইকেইটা সমষ্টিতেই এনডিএৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিজয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰি কয়, "বৃহৎ ব্য়ৱধানত জয়ী হ'ম বুলি আশা কৰিছো । ২০-২৫ হাজাৰৰ ব্য়ধানত জয়ী হম বুলি ভাবিছো যদিও ১৫ হাজাৰত জয়ী হ'লেও কোনো কথা নাই । বিপিএফে ১১টা আৰু বিজেপিয়ে ৪টা সমষ্টিতেই জয়ী হ'ব ।"
ইপিনে, চিপৰাং সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰিলে বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মই । তেওঁ কয়, "চিপৰাং মৰা মই দেখা নাই । বিপিএফ, বিজেপিৰ সকলোৱে আমাক সহায় কৰিছে ।" আনহাতে, ৪১ নং মানাহ বিধানসভা সমষ্টিত বিপিএফ দলৰ প্ৰাৰ্থী থানেশ্বৰ বসুমতাৰীয়ে ইউপিপিএল দলৰ প্ৰাৰ্থী জৌংশ্ৰাং ব্ৰহ্মত কৈ কেইবাহাজাৰ ভোটত আগবাঢ়ি আছে ।
