বৰষুণৰ পানীৰে ভৰিল চিকিৎসালয়ৰ ৰোগীৰ কক্ষ, পানীত আবদ্ধ ৰোগী - SOUTH SALMARA MANKACHAR
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 3, 2026 at 8:37 PM IST
দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ: চিকিৎসালয়লৈ ৰোগী আহে চিকিৎসাৰ বাবে, কিন্তু চিকিৎসালয়তে যদি ৰোগী বৰষুণৰ মাজত থাকিব লাগে তেন্তে ৰোগীৰ কি অৱস্থা হ'ব আপুনিয়ে কল্পনা কৰক ৷ তেনে এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ জিলাত ৷ শুকুৰবাৰে অহা এজাক বৰষুণত আচল স্বৰূপ ওলাই পৰিল জিলাখনৰ গজাৰিকান্দি খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ ফোপোলা স্বৰূপ ৷
গজাৰিকান্দি খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ দুটা কোঠাৰ বিছনাত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল ৰোগী । কিন্তু শুকুৰবাৰে দুপৰীয়া অহা বৰষুণত দুয়োটা কোঠাতে পৰিল পানী, এফালে ৰোগী, আনফালে বৰষুণ ৷ লগে লগে জলমগ্ন হৈ পৰিল ৰোগী থকা দুয়োটা কোঠা ৷ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোত থকা ৰোগীৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিল ৷
এগৰাকী ৰোগীৰ আত্মীয়ই ই টিভি ভাৰতক কয়, "বৰষুণ দিয়াত চিকিৎসালয়খনৰ ভিতৰত পানী ভৰি পৰিল ৷ চিকিৎসালয়ৰ ভিতৰত হোৰাহোৰে বৰষুণৰ পানী সোমাল ৷ ইয়াৰ মাজতে ৰোগীসকল আছে ৷"
লগতে পঢ়ক: জোনাইৰ বানবিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ
দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ: চিকিৎসালয়লৈ ৰোগী আহে চিকিৎসাৰ বাবে, কিন্তু চিকিৎসালয়তে যদি ৰোগী বৰষুণৰ মাজত থাকিব লাগে তেন্তে ৰোগীৰ কি অৱস্থা হ'ব আপুনিয়ে কল্পনা কৰক ৷ তেনে এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ জিলাত ৷ শুকুৰবাৰে অহা এজাক বৰষুণত আচল স্বৰূপ ওলাই পৰিল জিলাখনৰ গজাৰিকান্দি খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ ফোপোলা স্বৰূপ ৷
গজাৰিকান্দি খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ দুটা কোঠাৰ বিছনাত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল ৰোগী । কিন্তু শুকুৰবাৰে দুপৰীয়া অহা বৰষুণত দুয়োটা কোঠাতে পৰিল পানী, এফালে ৰোগী, আনফালে বৰষুণ ৷ লগে লগে জলমগ্ন হৈ পৰিল ৰোগী থকা দুয়োটা কোঠা ৷ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোত থকা ৰোগীৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিল ৷
এগৰাকী ৰোগীৰ আত্মীয়ই ই টিভি ভাৰতক কয়, "বৰষুণ দিয়াত চিকিৎসালয়খনৰ ভিতৰত পানী ভৰি পৰিল ৷ চিকিৎসালয়ৰ ভিতৰত হোৰাহোৰে বৰষুণৰ পানী সোমাল ৷ ইয়াৰ মাজতে ৰোগীসকল আছে ৷"
লগতে পঢ়ক: জোনাইৰ বানবিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ