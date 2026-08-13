সীমান্ত অঞ্চলৰ অসমীয়া লোকক হাতত এটা এটা একে-৪৭ দিয়ক : শৃংখল চলিহা - ইটিভি ভাৰত অসম
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 13, 2026 at 10:00 PM IST
শিৱসাগৰ: "বিগত দিনত সীমান্তত থকা অসমীয়া লোকক হাতে হাতে বন্দুক দিয়াৰ দাবী তুলিছিলোঁ । তেতিয়া সকলোৱে আমাক সমালোচনা কৰিছিল । কিন্তু এতিয়া অৰুণাচলৰ লোকে অসমীয়া লোকৰ ওপৰত গুলী চলোৱাৰ সময়ত আমাৰ মানুহে কি হেতা লৈ যুদ্ধ কৰিব নেকি ?"-অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ পৰিস্থিতিক লৈ উদগ্ৰীৱ শৃংখল চলিহা । বৃহস্পতিবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ এইদৰে মন্তব্য কৰে ।
আনহাতে, এই আক্ৰমণক লৈ অসম আৰক্ষীৰ ভুমিকাক তেওঁ সমালোচনা কৰে । বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতাগৰাকীয়ে কয়,"আক্ৰমণ হ'লে প্ৰত্যাক্ৰমণ হ'ব । গতিকে সীমান্ত অঞ্চলৰ অসমীয়া লোকক হাতত এটা এটা একে-৪৭ দিয়ক ।"
উক্ত সংবাদমেলত শৃংখল চলিহাই মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোঁহাইক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি প্ৰত্যাহ্বান জনাই । কয়লা আৰু শিল চিণ্ডিকেটক লৈ বীৰ লাচিত সেনাই মন্ত্ৰী বৰগোঁহাইক জড়িত কৰাক লৈ তেওঁ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে বুলি উল্লেখ কৰে । যাৰ বাবে তেওঁ এতিয়া বীৰ লাচিত সেনাৰ কৰ্মীৰ ওপৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুণ্ডাবাহিনী মেলিছে বুলি শৃংখল চলিহাই অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
তেওঁ সুশান্ত বৰগোঁহাইক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কয়, "এনে সস্তীয়া গুণ্ডাগিৰি ভাল নালাগে । কৰে যদি অলপ মানদণ্ড ৰক্ষা কৰি গুণ্ডাগিৰি কৰক । শিৱসাগৰ আপোনাৰ মতে নচলে । অনাগত দিনত আপোনাৰ বিভাগক লৈ বীৰ লাচিত সেনাই চোকা নজৰ ৰাখিব ।"
শিৱসাগৰ: "বিগত দিনত সীমান্তত থকা অসমীয়া লোকক হাতে হাতে বন্দুক দিয়াৰ দাবী তুলিছিলোঁ । তেতিয়া সকলোৱে আমাক সমালোচনা কৰিছিল । কিন্তু এতিয়া অৰুণাচলৰ লোকে অসমীয়া লোকৰ ওপৰত গুলী চলোৱাৰ সময়ত আমাৰ মানুহে কি হেতা লৈ যুদ্ধ কৰিব নেকি ?"-অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ পৰিস্থিতিক লৈ উদগ্ৰীৱ শৃংখল চলিহা । বৃহস্পতিবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ এইদৰে মন্তব্য কৰে ।
আনহাতে, এই আক্ৰমণক লৈ অসম আৰক্ষীৰ ভুমিকাক তেওঁ সমালোচনা কৰে । বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতাগৰাকীয়ে কয়,"আক্ৰমণ হ'লে প্ৰত্যাক্ৰমণ হ'ব । গতিকে সীমান্ত অঞ্চলৰ অসমীয়া লোকক হাতত এটা এটা একে-৪৭ দিয়ক ।"
উক্ত সংবাদমেলত শৃংখল চলিহাই মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোঁহাইক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি প্ৰত্যাহ্বান জনাই । কয়লা আৰু শিল চিণ্ডিকেটক লৈ বীৰ লাচিত সেনাই মন্ত্ৰী বৰগোঁহাইক জড়িত কৰাক লৈ তেওঁ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে বুলি উল্লেখ কৰে । যাৰ বাবে তেওঁ এতিয়া বীৰ লাচিত সেনাৰ কৰ্মীৰ ওপৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুণ্ডাবাহিনী মেলিছে বুলি শৃংখল চলিহাই অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
তেওঁ সুশান্ত বৰগোঁহাইক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কয়, "এনে সস্তীয়া গুণ্ডাগিৰি ভাল নালাগে । কৰে যদি অলপ মানদণ্ড ৰক্ষা কৰি গুণ্ডাগিৰি কৰক । শিৱসাগৰ আপোনাৰ মতে নচলে । অনাগত দিনত আপোনাৰ বিভাগক লৈ বীৰ লাচিত সেনাই চোকা নজৰ ৰাখিব ।"