ETV Bharat / Videos

সীমান্ত অঞ্চলৰ অসমীয়া লোকক হাতত এটা এটা একে-৪৭ দিয়ক : শৃংখল চলিহা - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
সীমান্ত অঞ্চলৰ অসমীয়া লোকক হাতত এটা এটা একে-৪৭ দিয়ক: শৃংখল চলিহা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 13, 2026 at 10:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ: "বিগত দিনত সীমান্তত থকা অসমীয়া লোকক হাতে হাতে বন্দুক দিয়াৰ দাবী তুলিছিলোঁ । তেতিয়া সকলোৱে আমাক সমালোচনা কৰিছিল । কিন্তু এতিয়া অৰুণাচলৰ লোকে অসমীয়া লোকৰ ওপৰত গুলী চলোৱাৰ সময়ত আমাৰ মানুহে কি হেতা লৈ যুদ্ধ কৰিব নেকি ?"-অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ পৰিস্থিতিক লৈ উদগ্ৰীৱ শৃংখল চলিহা । বৃহস্পতিবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ এইদৰে মন্তব্য কৰে ।  

আনহাতে, এই আক্ৰমণক লৈ অসম আৰক্ষীৰ ভুমিকাক তেওঁ সমালোচনা কৰে । বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতাগৰাকীয়ে কয়,"আক্ৰমণ হ'লে প্ৰত্যাক্ৰমণ হ'ব । গতিকে সীমান্ত অঞ্চলৰ অসমীয়া লোকক হাতত এটা এটা একে-৪৭ দিয়ক ।"

উক্ত সংবাদমেলত শৃংখল চলিহাই মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোঁহাইক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি প্ৰত্যাহ্বান জনাই । কয়লা আৰু শিল চিণ্ডিকেটক লৈ বীৰ লাচিত সেনাই মন্ত্ৰী বৰগোঁহাইক জড়িত কৰাক লৈ তেওঁ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে বুলি উল্লেখ কৰে । যাৰ বাবে তেওঁ এতিয়া বীৰ লাচিত সেনাৰ কৰ্মীৰ ওপৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুণ্ডাবাহিনী মেলিছে বুলি শৃংখল চলিহাই অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

তেওঁ সুশান্ত বৰগোঁহাইক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কয়, "এনে সস্তীয়া গুণ্ডাগিৰি ভাল নালাগে । কৰে যদি অলপ মানদণ্ড ৰক্ষা কৰি গুণ্ডাগিৰি কৰক । শিৱসাগৰ আপোনাৰ মতে নচলে । অনাগত দিনত আপোনাৰ বিভাগক লৈ বীৰ লাচিত সেনাই চোকা নজৰ ৰাখিব ।"

লগতে পঢ়ক: নাগালেণ্ডে আগতীয়া জাননী নিদিয়াৰ ফলত মানুহ মৰিল: পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েং

দুজোপা গছ বেৰিবলৈ প্ৰায় ১০ লাখ টকা অপচয় ! মৃণাল শইকীয়াৰ 8PM পোষ্টক লৈ চাঞ্চল্য

শিৱসাগৰ: "বিগত দিনত সীমান্তত থকা অসমীয়া লোকক হাতে হাতে বন্দুক দিয়াৰ দাবী তুলিছিলোঁ । তেতিয়া সকলোৱে আমাক সমালোচনা কৰিছিল । কিন্তু এতিয়া অৰুণাচলৰ লোকে অসমীয়া লোকৰ ওপৰত গুলী চলোৱাৰ সময়ত আমাৰ মানুহে কি হেতা লৈ যুদ্ধ কৰিব নেকি ?"-অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ পৰিস্থিতিক লৈ উদগ্ৰীৱ শৃংখল চলিহা । বৃহস্পতিবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ এইদৰে মন্তব্য কৰে ।  

আনহাতে, এই আক্ৰমণক লৈ অসম আৰক্ষীৰ ভুমিকাক তেওঁ সমালোচনা কৰে । বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতাগৰাকীয়ে কয়,"আক্ৰমণ হ'লে প্ৰত্যাক্ৰমণ হ'ব । গতিকে সীমান্ত অঞ্চলৰ অসমীয়া লোকক হাতত এটা এটা একে-৪৭ দিয়ক ।"

উক্ত সংবাদমেলত শৃংখল চলিহাই মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোঁহাইক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি প্ৰত্যাহ্বান জনাই । কয়লা আৰু শিল চিণ্ডিকেটক লৈ বীৰ লাচিত সেনাই মন্ত্ৰী বৰগোঁহাইক জড়িত কৰাক লৈ তেওঁ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে বুলি উল্লেখ কৰে । যাৰ বাবে তেওঁ এতিয়া বীৰ লাচিত সেনাৰ কৰ্মীৰ ওপৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুণ্ডাবাহিনী মেলিছে বুলি শৃংখল চলিহাই অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

তেওঁ সুশান্ত বৰগোঁহাইক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কয়, "এনে সস্তীয়া গুণ্ডাগিৰি ভাল নালাগে । কৰে যদি অলপ মানদণ্ড ৰক্ষা কৰি গুণ্ডাগিৰি কৰক । শিৱসাগৰ আপোনাৰ মতে নচলে । অনাগত দিনত আপোনাৰ বিভাগক লৈ বীৰ লাচিত সেনাই চোকা নজৰ ৰাখিব ।"

লগতে পঢ়ক: নাগালেণ্ডে আগতীয়া জাননী নিদিয়াৰ ফলত মানুহ মৰিল: পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েং

দুজোপা গছ বেৰিবলৈ প্ৰায় ১০ লাখ টকা অপচয় ! মৃণাল শইকীয়াৰ 8PM পোষ্টক লৈ চাঞ্চল্য

For All Latest Updates

TAGGED:

শৃংখল চলিহা
অসম অৰুণাচল সীমান্ত
শিৱসাগৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
SHRINKHAL CHALIHA

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Assam Floods 2026

উজনিৰ বান আৰু কয়লা ছিণ্ডিকেটক লৈ মুখ খুলিছে বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰে

August 13, 2026 at 7:52 PM IST
Final rehearsal for Independence day parade at Raja Prabhat Chandra Baruah playground in Dhuburi

৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস: ধুবুৰীত পেৰেডৰ অনুশীলন তুংগত

August 13, 2026 at 4:32 PM IST
Rajasthan University student body distributes flood relief in Sivasagar

বানাক্ৰান্তৰ কাষত ৰাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজ

August 13, 2026 at 3:17 PM IST
Organizes a Bike Rally in line with the Har Ghar Tiranga campaign in Nagaon

হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা, নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে উলিয়ালে বাইক ৰেলী

August 13, 2026 at 3:04 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.