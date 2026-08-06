ETV Bharat / Videos

জোনাইত আজিও জলমগ্ন মাছখোৱা, বুঢ়ীমুৰী অঞ্চল - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
জোনাইত আজিও জলমগ্ন মাছখোৱা, বুঢ়ীমুৰী অঞ্চল (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 6, 2026 at 3:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : জোনাই ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত চিমেন চাপৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বুঢ়ীমুৰী বড়ো আৰু মাছখোৱা গাঁৱত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা বৈ অহা চেৰেন নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে শতাধিক পৰিয়ালক বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে । 

মাছখোৱা আৰু বুঢ়ীমুৰী অঞ্চলৰ শতাধিক পৰিয়াল আজি প্ৰায় এমাহ ধৰি পানীৰ কৱলত । ইফালে বহু পৰিয়ালৰ শস্য পথাৰ, ঘৰ-দুৱাৰ বুৰাই পেলাইছে নদীখনৰ বানে ।  

এজন স্থানীয় বানাক্ৰান্ত লোকে জানিবলৈ দিয়া মতে, "চেৰেন নদীৰ মথাউৰিটোৰ প্ৰায় ৪ কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত কেইবাটাও অংশত ভাঙি যোৱাত এতিয়া নদীয়েদি বৈ যাবলগীয়া পানী মাছখোৱা আৰু বুঢ়ীমুৰী অঞ্চলত সোমাই দুমাহ ধৰি জলমগ্ন হৈ আছে । অকণমান বৰষুণতে এই দুখন গাঁও চেৰেন নদীৰ পানীয়ে বুৰাই পেলায় । এতিয়া আমি থাকিম ক'ত, খাম ক'ত । চৰকাৰলৈ এটাই আহ্বান যে চেৰেন নদীয়ে ভাঙি দিয়া মথাউৰিটো পৰিদৰ্শন কৰি শীঘ্ৰে মেৰামতি কৰি আমাৰ জীৱন-সম্পত্তিৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰক ।"  

আন এগৰাকী বানাক্ৰান্ত মহিলাই কয়, "আমাৰ চিমেন চাপৰিৰ মাছখোৱা আৰু বঢ়ীমুৰী অঞ্চলত আজি বহুদিনৰ পৰা বানপানী হৈ আছে । কিন্তু চৰকাৰ প্ৰশাসনে আমাক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই । মাত্ৰ আমি তিনিটা দিন বান শিবিৰত থাকোতে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কিছু বান সাহায্য প্ৰদান কৰিছিল । কিন্তু আজি প্ৰায় দুমাহ ধৰি জলমগ্ন হৈ আছে ।"

লগতে পঢ়ক :লখিমপুৰ নগৰৰ ৰক্ষাকৱচত আঘাত: ৰঙানৈয়ে সৃষ্টি কৰিব পাৰে ভয়ংকৰ দুৰ্যোগ

জোনাই : জোনাই ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত চিমেন চাপৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বুঢ়ীমুৰী বড়ো আৰু মাছখোৱা গাঁৱত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা বৈ অহা চেৰেন নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে শতাধিক পৰিয়ালক বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে । 

মাছখোৱা আৰু বুঢ়ীমুৰী অঞ্চলৰ শতাধিক পৰিয়াল আজি প্ৰায় এমাহ ধৰি পানীৰ কৱলত । ইফালে বহু পৰিয়ালৰ শস্য পথাৰ, ঘৰ-দুৱাৰ বুৰাই পেলাইছে নদীখনৰ বানে ।  

এজন স্থানীয় বানাক্ৰান্ত লোকে জানিবলৈ দিয়া মতে, "চেৰেন নদীৰ মথাউৰিটোৰ প্ৰায় ৪ কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত কেইবাটাও অংশত ভাঙি যোৱাত এতিয়া নদীয়েদি বৈ যাবলগীয়া পানী মাছখোৱা আৰু বুঢ়ীমুৰী অঞ্চলত সোমাই দুমাহ ধৰি জলমগ্ন হৈ আছে । অকণমান বৰষুণতে এই দুখন গাঁও চেৰেন নদীৰ পানীয়ে বুৰাই পেলায় । এতিয়া আমি থাকিম ক'ত, খাম ক'ত । চৰকাৰলৈ এটাই আহ্বান যে চেৰেন নদীয়ে ভাঙি দিয়া মথাউৰিটো পৰিদৰ্শন কৰি শীঘ্ৰে মেৰামতি কৰি আমাৰ জীৱন-সম্পত্তিৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰক ।"  

আন এগৰাকী বানাক্ৰান্ত মহিলাই কয়, "আমাৰ চিমেন চাপৰিৰ মাছখোৱা আৰু বঢ়ীমুৰী অঞ্চলত আজি বহুদিনৰ পৰা বানপানী হৈ আছে । কিন্তু চৰকাৰ প্ৰশাসনে আমাক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই । মাত্ৰ আমি তিনিটা দিন বান শিবিৰত থাকোতে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কিছু বান সাহায্য প্ৰদান কৰিছিল । কিন্তু আজি প্ৰায় দুমাহ ধৰি জলমগ্ন হৈ আছে ।"

লগতে পঢ়ক :লখিমপুৰ নগৰৰ ৰক্ষাকৱচত আঘাত: ৰঙানৈয়ে সৃষ্টি কৰিব পাৰে ভয়ংকৰ দুৰ্যোগ

For All Latest Updates

TAGGED:

জোনাইত বান
চিমেন চাপৰিত বান
জোনাইৰ মাছখোৱাত বান
ইটিভি ভাৰত অসম
JONAI FLOOD CONDITION

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Assam Flood 2026

পুনৰ বিচ্ছিন্ন হ’ব নেকি উজনি নামনিৰ যোগাযোগ ! পানীয়ে পুনৰ বুৰালে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ

August 6, 2026 at 2:35 PM IST
Drugs seized

মঙলদৈত ড্ৰাগছসহ নগদ ধন জব্দ, ৩ জনক আটক

August 5, 2026 at 3:28 PM IST
TEOK FLOOD

বাঢ়নী পানীত পুনৰ বুৰ গ'ল ১৫০ৰো অধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহ, টীয়কত হাহাকাৰ

August 5, 2026 at 2:02 PM IST
Artificial flood hits Jorhat,Traffic disruption

কৃত্ৰিম বানত বুৰিল যোৰহাট: বাসগৃহত একাঁঠু পৰ্যন্ত পানী

August 5, 2026 at 1:11 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.