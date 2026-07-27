বানাক্ৰান্তক সাহাৰ্য প্ৰদান উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰৰ - UTTAR KAMALABARI SATRA
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 27, 2026 at 11:52 AM IST
মাজুলী: মাজুলীৰ ঐতিহাসিক শ্ৰীশ্ৰী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ আৰু উত্তৰ পূব শিশু বিকাশ কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত বিধ্বস্ত হোৱা প্ৰায় ৫০০০ টা পৰিয়াললৈ সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰীশ্ৰী জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীয়ে সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছে । শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাত প্ৰলংকৰী বানত বিধ্বস্ত পৰিয়ালসমূহৰ ওচৰত উপস্থিত হৈ তেওঁ সাহাৰ্য বিতৰণ কৰে ।
শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ নাজিৰা, শিমলুগুৰি, চোমনী আদি দুৰ্গম অঞ্চলত সত্ৰাধিকাৰৰ লগতে এটি বৃহৎ দল উপস্থিত হয় । ১৪ খন গাড়ী লৈ উপস্থিত হোৱা দলটোৱে সত্ৰাধিকাৰৰ নেতৃত্বত খাদ্য সামগ্ৰী, বস্ত্ৰ আদি বিতৰণ কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীয়ে কয়, "আমি যিদৰে সাহাৰ্য দিব লাগিছিল তেনেদৰে প্ৰদান কৰিব পৰা নাই । বানাক্ৰান্তসকলৰ সৈতে সমভাগী হ'বলৈ তেওঁলোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছো । আমি প্ৰায় পাঁচ হাজাৰমান পৰিয়ালক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিম ।"
লগতে পঢ়ক:শিৱসাগৰত বানপীড়িক বিধায়ক মেহবুব মুক্তাৰৰ সাহাৰ্য বিতৰণ
অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধি দলৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন-সাহাৰ্য বিতৰণ
মাজুলী: মাজুলীৰ ঐতিহাসিক শ্ৰীশ্ৰী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ আৰু উত্তৰ পূব শিশু বিকাশ কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত বিধ্বস্ত হোৱা প্ৰায় ৫০০০ টা পৰিয়াললৈ সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰীশ্ৰী জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীয়ে সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছে । শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাত প্ৰলংকৰী বানত বিধ্বস্ত পৰিয়ালসমূহৰ ওচৰত উপস্থিত হৈ তেওঁ সাহাৰ্য বিতৰণ কৰে ।
শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ নাজিৰা, শিমলুগুৰি, চোমনী আদি দুৰ্গম অঞ্চলত সত্ৰাধিকাৰৰ লগতে এটি বৃহৎ দল উপস্থিত হয় । ১৪ খন গাড়ী লৈ উপস্থিত হোৱা দলটোৱে সত্ৰাধিকাৰৰ নেতৃত্বত খাদ্য সামগ্ৰী, বস্ত্ৰ আদি বিতৰণ কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীয়ে কয়, "আমি যিদৰে সাহাৰ্য দিব লাগিছিল তেনেদৰে প্ৰদান কৰিব পৰা নাই । বানাক্ৰান্তসকলৰ সৈতে সমভাগী হ'বলৈ তেওঁলোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছো । আমি প্ৰায় পাঁচ হাজাৰমান পৰিয়ালক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিম ।"
লগতে পঢ়ক:শিৱসাগৰত বানপীড়িক বিধায়ক মেহবুব মুক্তাৰৰ সাহাৰ্য বিতৰণ
অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধি দলৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন-সাহাৰ্য বিতৰণ