ETV Bharat / Videos

বানাক্ৰান্তক সাহাৰ্য প্ৰদান উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰৰ - UTTAR KAMALABARI SATRA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বানাক্ৰান্তক সাহাৰ্য প্ৰদান উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 27, 2026 at 11:52 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী: মাজুলীৰ ঐতিহাসিক শ্ৰীশ্ৰী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ আৰু উত্তৰ পূব শিশু বিকাশ কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত বিধ্বস্ত হোৱা প্ৰায় ৫০০০ টা পৰিয়াললৈ সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰীশ্ৰী জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীয়ে সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছে । শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাত প্ৰলংকৰী বানত বিধ্বস্ত পৰিয়ালসমূহৰ ওচৰত উপস্থিত হৈ তেওঁ সাহাৰ্য বিতৰণ কৰে ।  

শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ নাজিৰা, শিমলুগুৰি, চোমনী আদি দুৰ্গম অঞ্চলত সত্ৰাধিকাৰৰ লগতে এটি বৃহৎ দল উপস্থিত হয় । ১৪ খন গাড়ী লৈ উপস্থিত হোৱা দলটোৱে সত্ৰাধিকাৰৰ নেতৃত্বত খাদ্য সামগ্ৰী, বস্ত্ৰ আদি বিতৰণ কৰে ।  

এই সন্দৰ্ভত উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীয়ে কয়, "আমি যিদৰে সাহাৰ্য দিব লাগিছিল তেনেদৰে প্ৰদান কৰিব পৰা নাই । বানাক্ৰান্তসকলৰ সৈতে সমভাগী হ'বলৈ তেওঁলোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছো । আমি প্ৰায় পাঁচ হাজাৰমান পৰিয়ালক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিম ।"

লগতে পঢ়ক:শিৱসাগৰত বানপীড়িক বিধায়ক মেহবুব মুক্তাৰৰ সাহাৰ্য বিতৰণ

অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধি দলৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন-সাহাৰ্য বিতৰণ

মাজুলী: মাজুলীৰ ঐতিহাসিক শ্ৰীশ্ৰী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ আৰু উত্তৰ পূব শিশু বিকাশ কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত বিধ্বস্ত হোৱা প্ৰায় ৫০০০ টা পৰিয়াললৈ সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰীশ্ৰী জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীয়ে সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছে । শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাত প্ৰলংকৰী বানত বিধ্বস্ত পৰিয়ালসমূহৰ ওচৰত উপস্থিত হৈ তেওঁ সাহাৰ্য বিতৰণ কৰে ।  

শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ নাজিৰা, শিমলুগুৰি, চোমনী আদি দুৰ্গম অঞ্চলত সত্ৰাধিকাৰৰ লগতে এটি বৃহৎ দল উপস্থিত হয় । ১৪ খন গাড়ী লৈ উপস্থিত হোৱা দলটোৱে সত্ৰাধিকাৰৰ নেতৃত্বত খাদ্য সামগ্ৰী, বস্ত্ৰ আদি বিতৰণ কৰে ।  

এই সন্দৰ্ভত উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীয়ে কয়, "আমি যিদৰে সাহাৰ্য দিব লাগিছিল তেনেদৰে প্ৰদান কৰিব পৰা নাই । বানাক্ৰান্তসকলৰ সৈতে সমভাগী হ'বলৈ তেওঁলোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছো । আমি প্ৰায় পাঁচ হাজাৰমান পৰিয়ালক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিম ।"

লগতে পঢ়ক:শিৱসাগৰত বানপীড়িক বিধায়ক মেহবুব মুক্তাৰৰ সাহাৰ্য বিতৰণ

অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধি দলৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন-সাহাৰ্য বিতৰণ

For All Latest Updates

TAGGED:

মাজুলী
ইটিভি ভাৰত অসম
শিৱসাগৰ
ASSAM FLOOD 2026
UTTAR KAMALABARI SATRA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Charaideo lifted the Dewkon U-17 Inter District School Football title in Morigaon

দেওকণ ১৭ বছৰ অনুৰ্ধ্ব আন্তঃজিলা বিদ্যালয় ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত চৰাইদেউ বিজয়ী

July 27, 2026 at 8:45 AM IST
JONAI NEWS

জোনাইৰ চেঙাজান বগৰীবাৰীত শোকাবহ ঘটনা, লালী নদীত সন্ধানহীন কিশোৰী

July 26, 2026 at 8:09 PM IST
Dhing MLA Mehboob Mukhtar distribute flood relief in Sivasagar

শিৱসাগৰত বানপীড়িক বিধায়ক মেহবুব মুক্তাৰৰ সাহাৰ্য বিতৰণ

July 26, 2026 at 5:41 PM IST
Dergaon flood

সাপ, বেং, বিষাক্ত কীট পতংগৰ বাবে ঘৰলৈ যাব পৰা নাই বন্যাৰ্ত, ব্লিছিং পাউদাৰ-ফেনাইল যোগানৰ আহ্বান

July 26, 2026 at 4:16 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.