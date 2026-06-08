নগাঁৱৰ হোটেল-ৰেস্তোঁৰাত ঘৰুৱা গেছ চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ - DOMESTIC GAS CYLINDER
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 8, 2026 at 4:15 PM IST
চামগুৰি : নগাঁৱৰ উৰিয়াগাঁৱৰ এখন ৰেস্তোঁৰাত ঘৰুৱা গেছ চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । যি সময়ত ইন্ধনৰ নাটনিৰ বাবে সাধাৰণ গ্ৰাহকে ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে, সেইসময়তে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ পৰিৱৰ্তে ৰেস্তোঁৰাখনে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ ।
এই ৰেস্তোঁৰাখনত সাংবাদিক উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ লৈ পলায়ন কৰে ইয়াৰ কৰ্মচাৰীয়ে । সাংবাদিকৰ কেমেৰা দেখিহে কৰ্মচাৰীয়ে ভিতৰৰ পৰা উলিয়াই আনিলে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ ।
চৰকাৰ প্ৰশাসনে ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে যদিও এইসমূহ হোটেল, ৰেস্তোঁৰাই কেনেকৈ মুকলিকৈ ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে তাক লৈ ৰাইজৰ মাজত চলিছে চৰ্চা । এইক্ষেত্ৰত নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে এইবোৰ হোটেল ৰেস্তোঁৰাৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা লয় সেয়া হ'ব লক্ষণীয় বিষয় ।
লগতে পঢ়ক:পুনৰ মহঙা হ’ল বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ, গুৱাহাটীত ১৯ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ এটা চিলিণ্ডাৰৰৰ মূল্য ৩,৩৪৭ টকা
কলগাছিয়াত ৰন্ধন গেছৰ ক’লা ব্যৱসায়: চক্ৰ বিষয়া আৰু যোগান বিভাগৰ যৌথ অভিযানত ১১০ জব্দ চিলিণ্ডাৰ
চামগুৰি : নগাঁৱৰ উৰিয়াগাঁৱৰ এখন ৰেস্তোঁৰাত ঘৰুৱা গেছ চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । যি সময়ত ইন্ধনৰ নাটনিৰ বাবে সাধাৰণ গ্ৰাহকে ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে, সেইসময়তে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ পৰিৱৰ্তে ৰেস্তোঁৰাখনে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ ।
এই ৰেস্তোঁৰাখনত সাংবাদিক উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ লৈ পলায়ন কৰে ইয়াৰ কৰ্মচাৰীয়ে । সাংবাদিকৰ কেমেৰা দেখিহে কৰ্মচাৰীয়ে ভিতৰৰ পৰা উলিয়াই আনিলে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ ।
চৰকাৰ প্ৰশাসনে ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে যদিও এইসমূহ হোটেল, ৰেস্তোঁৰাই কেনেকৈ মুকলিকৈ ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে তাক লৈ ৰাইজৰ মাজত চলিছে চৰ্চা । এইক্ষেত্ৰত নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে এইবোৰ হোটেল ৰেস্তোঁৰাৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা লয় সেয়া হ'ব লক্ষণীয় বিষয় ।
লগতে পঢ়ক:পুনৰ মহঙা হ’ল বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ, গুৱাহাটীত ১৯ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ এটা চিলিণ্ডাৰৰৰ মূল্য ৩,৩৪৭ টকা
কলগাছিয়াত ৰন্ধন গেছৰ ক’লা ব্যৱসায়: চক্ৰ বিষয়া আৰু যোগান বিভাগৰ যৌথ অভিযানত ১১০ জব্দ চিলিণ্ডাৰ