ETV Bharat / Videos

উজনিৰ বান আৰু কয়লা ছিণ্ডিকেটক লৈ মুখ খুলিছে বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰে - ASSAM FLOODS 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
উজনিৰ বান আৰু কয়লা ছিণ্ডিকেটক লৈ মুখ খুলিছে বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰে (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 13, 2026 at 7:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : উজনিৰ ভয়ংকৰ বানৰ প্ৰকৃত কাৰণ কি ? বহুতে বিভিন্ন যুক্তি দিছে । একাংশই দাবী কৰিছে যে নাগালেণ্ডত হোৱা প্ৰচুৰ বৰষুণৰ বাবেই উজনিৰ ৪ খন জিলাত মহাপ্ৰলয়ৰ সৃষ্টি হৈছিল । আন একাংশৰ মতে অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত বছৰ বছৰ ধৰি চলি থকা অবৈধ শিল আৰু কয়লা খননৰ বাবে বানে ভয়ংকৰ ৰূপ ল'লে । এই অবৈধ খননত অসম চৰকাৰৰ একাংশ মন্ত্ৰী, বিধায়ক জড়িত থকাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশ ৰাজনৈতিক দল আৰু সংগঠনে । সেইসকলৰ মাজত সোণাৰিৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰৰ নামো কিছুমানে লৈছিল । তাৰ মাজতে সমগ্ৰ বিষয়টোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ খুলিছে বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰে ।

সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ কয়, "এইটো এটা ব্যৱসায় । যিটো নহ'লে ভাৰতৰ উদ্যোগসমূহ নচলে । আজিৰ দিনতহে গেছ হৈছে আগতে ৰে'ল, গাড়ী কয়লাতেই চলিছিল । অমূলক কিছুমান কথা ৰাজনৈতিকভাৱে চলিছে । মানুহৰ উত্থানক বিসংগতি কৰিবলৈ কিছুমান বিৰোধী দলে এনেকুৱা কথা কয় । যিসকলে কৈছে তেওঁলোকে দুদিনমান আগলৈকে আমাৰ পৰাই পইচা বিচাৰিছিল নিদিয়াটো দোষ হ'ল । যিবোৰ কথা ওলাইছে ১ শতাংশও সঁচা নহয় । এইবাৰ নাগালেণ্ডত কোনো দিনেই নোহোৱা বৰষুণ দিছে । সেই কথা নাগালেণ্ড প্ৰশাসনে স্পষ্ট কৰি দিছে । ‌যিবিলাক সংগঠনে শিল আৰু কয়লা খননৰ বাবে এই বান হৈছে বুলি কৈ আছে সেই সংগঠন বিলাকেই ছিণ্ডিকেটৰ সৈতে জড়িত । ছিণ্ডিকেট কৰি খাই থকা সংগঠনৰ নেতাই আমাৰ পৰা এতিয়া একো নোপোৱাৰ বাবে এই বিলাক কথা কৈছে । ছিণ্ডিকেট কৰি খাই থকা নেতাবিলাকৰ প্ৰমাণ লাগিলে দিব পাৰিম । উজনিৰ ৪ জিলাৰ বান প্ৰকৃতিসৃষ্ট বান । কয়লা আৰু শিলৰ ছিণ্ডিকেটৰ কথা কৈ থকা কিছুমান দল-সংগঠন আৰু ব্যক্তিয়ে ইয়াৰ সুযোগ লৈ কোটি কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিছে ।‌"

লগতে পঢ়ক :

বানপীড়িতৰ কাষত পাপন: পত্নী শ্বেতা মিশ্ৰৰ সৈতে শিৱসাগৰত সাহায্য বিতৰণ

ডিব্ৰুগড় : উজনিৰ ভয়ংকৰ বানৰ প্ৰকৃত কাৰণ কি ? বহুতে বিভিন্ন যুক্তি দিছে । একাংশই দাবী কৰিছে যে নাগালেণ্ডত হোৱা প্ৰচুৰ বৰষুণৰ বাবেই উজনিৰ ৪ খন জিলাত মহাপ্ৰলয়ৰ সৃষ্টি হৈছিল । আন একাংশৰ মতে অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত বছৰ বছৰ ধৰি চলি থকা অবৈধ শিল আৰু কয়লা খননৰ বাবে বানে ভয়ংকৰ ৰূপ ল'লে । এই অবৈধ খননত অসম চৰকাৰৰ একাংশ মন্ত্ৰী, বিধায়ক জড়িত থকাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশ ৰাজনৈতিক দল আৰু সংগঠনে । সেইসকলৰ মাজত সোণাৰিৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰৰ নামো কিছুমানে লৈছিল । তাৰ মাজতে সমগ্ৰ বিষয়টোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ খুলিছে বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰে ।

সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ কয়, "এইটো এটা ব্যৱসায় । যিটো নহ'লে ভাৰতৰ উদ্যোগসমূহ নচলে । আজিৰ দিনতহে গেছ হৈছে আগতে ৰে'ল, গাড়ী কয়লাতেই চলিছিল । অমূলক কিছুমান কথা ৰাজনৈতিকভাৱে চলিছে । মানুহৰ উত্থানক বিসংগতি কৰিবলৈ কিছুমান বিৰোধী দলে এনেকুৱা কথা কয় । যিসকলে কৈছে তেওঁলোকে দুদিনমান আগলৈকে আমাৰ পৰাই পইচা বিচাৰিছিল নিদিয়াটো দোষ হ'ল । যিবোৰ কথা ওলাইছে ১ শতাংশও সঁচা নহয় । এইবাৰ নাগালেণ্ডত কোনো দিনেই নোহোৱা বৰষুণ দিছে । সেই কথা নাগালেণ্ড প্ৰশাসনে স্পষ্ট কৰি দিছে । ‌যিবিলাক সংগঠনে শিল আৰু কয়লা খননৰ বাবে এই বান হৈছে বুলি কৈ আছে সেই সংগঠন বিলাকেই ছিণ্ডিকেটৰ সৈতে জড়িত । ছিণ্ডিকেট কৰি খাই থকা সংগঠনৰ নেতাই আমাৰ পৰা এতিয়া একো নোপোৱাৰ বাবে এই বিলাক কথা কৈছে । ছিণ্ডিকেট কৰি খাই থকা নেতাবিলাকৰ প্ৰমাণ লাগিলে দিব পাৰিম । উজনিৰ ৪ জিলাৰ বান প্ৰকৃতিসৃষ্ট বান । কয়লা আৰু শিলৰ ছিণ্ডিকেটৰ কথা কৈ থকা কিছুমান দল-সংগঠন আৰু ব্যক্তিয়ে ইয়াৰ সুযোগ লৈ কোটি কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিছে ।‌"

লগতে পঢ়ক :

বানপীড়িতৰ কাষত পাপন: পত্নী শ্বেতা মিশ্ৰৰ সৈতে শিৱসাগৰত সাহায্য বিতৰণ

For All Latest Updates

TAGGED:

কয়লা খনন
অসমৰ বান পৰিস্থিতি
ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ
কয়লা ছিণ্ডিকেট
ASSAM FLOODS 2026

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Veer Lachit Sena leader Shrinkhal Chaliha reacted over the Assam-Arunachal border situation

সীমান্ত অঞ্চলৰ অসমীয়া লোকক হাতত এটা এটা একে-৪৭ দিয়ক : শৃংখল চলিহা

August 13, 2026 at 10:00 PM IST
Final rehearsal for Independence day parade at Raja Prabhat Chandra Baruah playground in Dhuburi

৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস: ধুবুৰীত পেৰেডৰ অনুশীলন তুংগত

August 13, 2026 at 4:32 PM IST
Rajasthan University student body distributes flood relief in Sivasagar

বানাক্ৰান্তৰ কাষত ৰাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজ

August 13, 2026 at 3:17 PM IST
Organizes a Bike Rally in line with the Har Ghar Tiranga campaign in Nagaon

হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা, নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে উলিয়ালে বাইক ৰেলী

August 13, 2026 at 3:04 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.