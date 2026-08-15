ETV Bharat / Videos

টিংখাঙৰ বেতনি গাঁৱৰ পথৰ দাঁতিত উদ্ধাৰ অচিনাক্ত মৃতদেহ - DIBRUGARH NEWS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
টিংখাঙৰ বেতনি গাঁৱৰ পথৰ দাঁতিত উদ্ধাৰ অচিনাক্ত মৃতদেহ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 15, 2026 at 5:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : শনিবাৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং থানাৰ অন্তৰ্গত বেতনি গাঁৱৰ পথৰ কাষত উদ্ধাৰ হয় এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ । পুৱাৰ ভাগত স্থানীয় গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ এজন বিষয়ববীয়াই পথৰ কাষত মৃতদেহটো প্ৰথমে প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু লগে লগে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে । মৃত ব্যক্তিজনৰ মূৰ আৰু মুখমণ্ডলত আছে আঘাতৰ স্পষ্ট চিন ।

আনহাতে মৃতদেহটোৰ কাষতে এটা ছিৰিঞ্জ, এখন ৰঙচুৱা পৰ্দা সদৃশ কাপোৰ আৰু এটুকুৰা কাপোৰৰ ৰছী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । ৰাইজৰ সন্দেহ, দুৰ্বৃত্তই নিশাৰ আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ আন কোনো স্থানত হত্যা কৰি মৃতদেহটো নিৰ্জন পথৰ দাঁতিত পেলাই থৈ গৈছে । ইতিমধ্যে টিংখাং আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক : বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে উত্তোলন কৰোতেই সৰি পৰিল পতাকা

ডিব্ৰুগড় : শনিবাৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং থানাৰ অন্তৰ্গত বেতনি গাঁৱৰ পথৰ কাষত উদ্ধাৰ হয় এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ । পুৱাৰ ভাগত স্থানীয় গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ এজন বিষয়ববীয়াই পথৰ কাষত মৃতদেহটো প্ৰথমে প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু লগে লগে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে । মৃত ব্যক্তিজনৰ মূৰ আৰু মুখমণ্ডলত আছে আঘাতৰ স্পষ্ট চিন ।

আনহাতে মৃতদেহটোৰ কাষতে এটা ছিৰিঞ্জ, এখন ৰঙচুৱা পৰ্দা সদৃশ কাপোৰ আৰু এটুকুৰা কাপোৰৰ ৰছী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । ৰাইজৰ সন্দেহ, দুৰ্বৃত্তই নিশাৰ আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ আন কোনো স্থানত হত্যা কৰি মৃতদেহটো নিৰ্জন পথৰ দাঁতিত পেলাই থৈ গৈছে । ইতিমধ্যে টিংখাং আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক : বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে উত্তোলন কৰোতেই সৰি পৰিল পতাকা

For All Latest Updates

TAGGED:

ডিব্ৰুগড়
টিংখাং থানা
টিংখাং আৰক্ষী
ETV BHARAT ASSAM
DIBRUGARH NEWS

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

80th Independence Day

বিহালীত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলনত অথন্তৰ

August 15, 2026 at 4:20 PM IST
80th Independence Day

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে অসমৰ জনসাধাৰণ আৰু ভগৱান আছে: নগাঁৱত স্বাধীনতা দিৱসত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা

August 15, 2026 at 3:46 PM IST
80th independence day

ডিমা হাছাওত পতাকা উত্তোলন কৰিলে দেৱলাল গৰ্লোছাই

August 15, 2026 at 3:35 PM IST
80th Independence Day flag hoisting by Minister Biswajit Daimary in Tezpur

তেজপুৰত ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ

August 15, 2026 at 1:30 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.