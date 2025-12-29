ETV Bharat / Videos

কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ দ্বাৰা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আবিৰ্ভাৱ ক্ষেত্ৰৰ মুকলি অনুষ্ঠান-LIVE - BATADRAVA CULTURAL PROJECT

কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ দ্বাৰা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আবিৰ্ভাৱ ক্ষেত্ৰৰ মুকলি অনুষ্ঠান (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 29, 2025 at 1:37 PM IST

বটদ্ৰৱা: কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ২৯ ডিচেম্বৰ সোমবাৰে বটদ্ৰৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পটো আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব। ইতিমধ্যে প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে কিছু পলমকৈ বিমানযোগে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ তাৰ পৰা সেনাৰ হেলিকপ্টাৰযোগে পোনে পোনে বটদ্ৰৱাত আহি উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী ৷ 

অসমৰ চৰকাৰৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত এই সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পটোৰ উদ্দেশ্য হৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মভূমি বটদ্ৰৱা থানক এখন বিশ্বমানৰ আধ্যাত্মিক কেন্দ্ৰ আৰু পৰ্যটনথলী হিচাপে উন্নীত কৰা। ইয়াৰ নাম দিয়া হৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আবিৰ্ভাৱ ক্ষেত্ৰ ৷ 

অসমৰ চৰকাৰ উদ্যোগত বেদখলৰ পৰা মুক্ত কৰা ১৬২ বিঘা ভূমিত প্ৰায় ২১৭ কোটি টকাৰ আনুমানিক ব্যয়েৰে গঢ়ি তোলা হৈছে এই প্ৰকল্প ৷ 

এই প্ৰকল্পটোৰ উদ্দেশ্য হ'ল- মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ধৰ্মীয় আৰু সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা সংৰক্ষণ কৰা আৰু প্ৰদৰ্শন কৰা, লগতে দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ বাবে আধুনিক সুবিধাসমূহ প্ৰদান কৰা।

সামগ্ৰিকভাৱে এক বিশ্বমানৰ আধ্যাত্মিক আৰু সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ হিচাপে তৈয়াৰ কৰা প্ৰকল্পটোত ভিতৰত বিশ্বৰ আটাইতকৈ ওখ গুৰু আসনখন, সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰতিফলনৰে কলাত্মক উপাদানেৰে সজ্জিত অতিথি গৃহ, পৰম্পৰাগত অসমীয়া বাদ্য তালৰ আৰ্হিত এখন শিল্প কেন্দ্র, খোল আকৃতিৰ এখন গৱেষণা কেন্দ্ৰ, নাওৰ আকাৰত ডিজাইন কৰা দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্ৰ আৰু পৰম্পৰাগত জাপিক অনুকৰণ কৰা এখন থিয়েটাৰ আদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।

