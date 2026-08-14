ETV Bharat / Videos

ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাত নতুন প্ৰজন্মক আহ্বান সোণোৱালৰ - TRIRANGA YATRA AT TENGAKHAT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 14, 2026 at 10:26 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : "স্বাধীন ভাৰতৰ সকলোৱে আমাৰ শক্তিশালী ইতিহাস আৰু ভাৰতৱৰ্ষৰ গণতান্ত্ৰিক শক্তিক আগবঢ়াই নিবলৈ সংকল্প ল'ব লাগে । নতুন প্ৰজন্মই ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বৰ ভিতৰত অন্যতম শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ়িবলৈ আগবাঢ়ি আহিব লাগে ।" বৃহস্পতিবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ টেঙাখাতত ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে‌ এই মন্তব্য কৰে ৷

উল্লেখ্য যে, শনিবাৰে সমগ্ৰ দেশে ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিব ।‌ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰণালয়ৰ তত্ত্বাৱধানত চলি থকা ‘হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা’ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত স্বাধীনতা দিৱস পূৰ্বে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা বাহিৰ কৰা হয় ৷ 

বৃহস্পতিবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ টেঙাখাতত ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা উলিওৱা হয় । টেঙাখাতৰ লাঙি গদাপাণি ক্ষেত্ৰৰ পৰা টেঙাখাত গান্ধী ভৱনলৈকে উলিওৱা এই ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু ৰাজ্যৰ শ্ৰম মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ লগতে শ শ দলীয় কৰ্মী আৰু সমৰ্থকে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷

সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কয়, ‘‘সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতেই ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাৰ জৰিয়তে ১৫০ বছৰ পূৰ্বে বংকিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়ে ৰচনা কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় গীতক আমি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছো । বন্দে মাতৰম স্বাধীনতা আন্দোলনৰ কণ্ঠস্বৰ আছিল । এই গীতৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ লক্ষ লক্ষ লোকে ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছিল ।’’ 

স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সংগ্ৰামীসকলক সুঁৱৰি আজিৰ প্ৰজন্মই ভাৰতক বিশ্বৰ শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে আগবঢ়াই নিব বুলিও আশা প্ৰকাশ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

লগতে পঢ়ক : বানে বিধ্বস্ত কৰা ৰাইজে কেনেকৈ উদযাপন কৰিব স্বাধীনতা দিৱস ?

ডিব্ৰুগড় : "স্বাধীন ভাৰতৰ সকলোৱে আমাৰ শক্তিশালী ইতিহাস আৰু ভাৰতৱৰ্ষৰ গণতান্ত্ৰিক শক্তিক আগবঢ়াই নিবলৈ সংকল্প ল'ব লাগে । নতুন প্ৰজন্মই ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বৰ ভিতৰত অন্যতম শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ়িবলৈ আগবাঢ়ি আহিব লাগে ।" বৃহস্পতিবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ টেঙাখাতত ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে‌ এই মন্তব্য কৰে ৷

উল্লেখ্য যে, শনিবাৰে সমগ্ৰ দেশে ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিব ।‌ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰণালয়ৰ তত্ত্বাৱধানত চলি থকা ‘হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা’ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত স্বাধীনতা দিৱস পূৰ্বে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা বাহিৰ কৰা হয় ৷ 

বৃহস্পতিবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ টেঙাখাতত ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা উলিওৱা হয় । টেঙাখাতৰ লাঙি গদাপাণি ক্ষেত্ৰৰ পৰা টেঙাখাত গান্ধী ভৱনলৈকে উলিওৱা এই ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু ৰাজ্যৰ শ্ৰম মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ লগতে শ শ দলীয় কৰ্মী আৰু সমৰ্থকে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷

সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কয়, ‘‘সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতেই ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাৰ জৰিয়তে ১৫০ বছৰ পূৰ্বে বংকিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়ে ৰচনা কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় গীতক আমি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছো । বন্দে মাতৰম স্বাধীনতা আন্দোলনৰ কণ্ঠস্বৰ আছিল । এই গীতৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ লক্ষ লক্ষ লোকে ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছিল ।’’ 

স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সংগ্ৰামীসকলক সুঁৱৰি আজিৰ প্ৰজন্মই ভাৰতক বিশ্বৰ শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে আগবঢ়াই নিব বুলিও আশা প্ৰকাশ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

লগতে পঢ়ক : বানে বিধ্বস্ত কৰা ৰাইজে কেনেকৈ উদযাপন কৰিব স্বাধীনতা দিৱস ?

For All Latest Updates

TAGGED:

ডিব্ৰুগড়ৰ টেঙাখাতত ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা
দেশৰ ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস
বন্দে মাতৰম
TRIRANGA YATRA AT TENGAKHAT
80TH INDEPENDENCE DAY

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Golaghat Hotel sensational case

স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত গোলাঘাটত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা; হোটেলৰ কোঠাত উদ্ধাৰ আপত্তিজনক সামগ্ৰী

August 14, 2026 at 1:56 PM IST
Charaideo district BJP Har Ghar Triranga Yatra at Sonari on the occasion of Independence Day

বানে বিধ্বস্ত কৰা ৰাইজে কেনেকৈ উদযাপন কৰিব স্বাধীনতা দিৱস ?

August 14, 2026 at 9:51 AM IST
A woman died because the fire brigade couldn't arrive on Time at Kalgachia

সময়ত আহি নাপালে এম্বুলেঞ্চ ! অগ্নিকাণ্ডত মহিলাৰ মৃত্য়ু

August 14, 2026 at 8:11 AM IST
Veer Lachit Sena leader Shrinkhal Chaliha reacted over the Assam-Arunachal border situation

সীমান্ত অঞ্চলৰ অসমীয়া লোকক হাতত এটা এটা একে-৪৭ দিয়ক : শৃংখল চলিহা

August 13, 2026 at 10:00 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.