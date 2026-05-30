শীঘ্ৰে নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিব অত্যাৱশকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য: কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা - UNION MINISTER PABITRA MARGHERITA

শীঘ্ৰে নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিব অত্যাৱশকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 30, 2026 at 8:14 PM IST

যোৰহাট : শনিবাৰে কেন্দুগুৰি বিহু উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত ব'হাগী উৎসৱ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ ৷ জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে যোৰহাটত কটোৱা সময়ৰ কথা উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, এই ঠাইলৈ জুবিন গাৰ্গৰ লগত বহু বাৰ আহিছো ৷

ইফালে ৰাজ্যত হোৱা আকাশংলঘী মূল্যবৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"একে সময়তে চলি থকা দুই তিনিখন যুদ্ধ, বিভিন্ন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ঘটনা,পৰিঘটনা আৰু সমান্তৰালভাৱে ইন্ধনৰ যি যোগান সমগ্ৰ বিশ্বতে ব্যাহত হৈ পৰিছে ৷ গতিকে অসম বা ভাৰতবৰ্ষতে নহয় সমগ্ৰ বিশ্বয়ে মুল্যবৃদ্ধি হৈছে ৷"

তেওঁ লগতে কয়,"বহু ৰাষ্ট্ৰৰ তুলনাত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ অৰ্থনীতি যথেষ্ট নিয়ন্ত্ৰিত হৈ আছে । বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰত জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ইন্ধনৰ যোগান সীমিত হোৱাৰ বাবে ৷ আমাৰ বহু অত্যাৱশকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে কিন্তু সেয়া নিয়ন্ত্ৰণতে আছে আৰু আমি ভাৱো কিছুদিনৰ পিছতে সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিব ৷"

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

