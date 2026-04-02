কলিয়াবৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ LIVE - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : April 2, 2026 at 3:49 PM IST
কলিয়বৰৰ মিছা হাইস্কুল খেলপথাৰত এন ডি এ তথা অগপ প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্তৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ৷ দুদিনীয়া অসম ভ্ৰমণলৈ অহা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শুকুৰবাৰেও ভাগ ল'ব দুখনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ৷ গোলকগঞ্জ আৰু দুধনৈত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব শ্বাহে ৷ ইফালে বৃহস্পতিবাৰে কলিয়াবৰত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীক সংগ দিয়া নাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত থকাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিব পৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ৷ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত কাজিৰঙাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা, ছত্তীশগড় চৰকাৰৰ বিত্ত মন্ত্ৰী ঔম প্ৰকাশ চৌধুৰী, নিৰ্বাচনী প্ৰভাৰী কে. পি. যাদৱকে ধৰি অগপ-বিজেপিৰ নেতা-কৰ্মী আৰু সমৰ্থক উপস্থিত থাকে । উল্লেখ্য যে, বুধবাৰে গোগামুখ আৰু বিহালীত অনুষ্ঠিত দুখনকৈ সভাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ আনফালে চাৰিদিনৰ পূৰ্বে নলবাৰীৰ টিহুত এন ডি এ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
