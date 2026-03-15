ETV Bharat / Videos

খানাপাৰাত বিজেপিৰ 'যুৱ শক্তি সমাৰোহ'ত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহ LIVE - কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহ (ANI)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 15, 2026 at 2:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাস্থিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত বিজেপিয়ে আয়োজন কৰা 'যুৱ শক্তি সমাৰোহ'ত উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহ । দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে শনিবাৰে বিয়লি গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগত প্রাগজ্যোতিষপুৰ মেডিকেল কলেজৰ শুভাৰম্ভ কৰে । একেটা অনুষ্ঠানতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রীয়ে আছাম কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেচনৰ অধীনত গোলাঘাট কেন্সাৰ চেণ্টাৰ আৰু তিনিচুকীয়া কেন্সাৰ চেণ্টাৰ উদ্বোধন কৰে । তদুপৰি ভাৰ্চুৱেলী স্বাস্থ্যখণ্ডৰ কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে । উক্ত অনুষ্ঠানৰ পাছত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী খানাপাৰাস্থিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত উপস্থিত হৈ 'যুৱ শক্তি সমাৰোহ'ত অংশগ্ৰহণ কৰে । লক্ষাধিক যুৱক-যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা বিশাল যুৱ শক্তি সমাৰোহ সম্বোধন কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে । উপস্থিত আছে ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি তেজস্বী সূৰ্য্য । সমাৰোহত উপস্থিত আছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া । উক্ত অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ যুৱ ভোটাৰক লক্ষ্য কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী ৰণডংকা বজায় । খানাপাৰাৰ পৰা 'যুৱ শক্তি সমাৰোহ'ৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ....

For All Latest Updates

TAGGED:

যুৱ শক্তি সমাৰোহ
পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়
আছাম কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেচন
ইটিভি ভাৰত অসম
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহ

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Amit Shah

গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ মেডিকেল কলেজৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহ

March 15, 2026 at 11:24 AM IST
press briefing of MEA

পশ্চিম এছিয়াৰ সংকটৰ সন্দৰ্ভত আন্তঃমন্ত্ৰালয়ৰ সংবাদমেল LIVE

March 14, 2026 at 4:10 PM IST
PM Narendra Modi

শিলচৰৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী LIVE

March 14, 2026 at 11:22 AM IST
PM Narendra Modi

গুৱাহাটীৰ জ্যোতি-বিষ্ণু আন্তৰ্জাতিক কলা মন্দিৰৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্রী মোদী LIVE

March 13, 2026 at 5:11 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.