ETV Bharat / Videos

১৬ দিনত তিনিটাকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ: ৰহস্য ভেদত বিফল বঙাইগাঁও আৰক্ষী - BODY RECOVERED IN BONGAIGAON

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বঙাইগাঁৱত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 14, 2026 at 3:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বঙাইগাঁও: বঙাইগাঁৱত সঘনাই উদ্ধাৰ হৈছে এটাৰ পিছত অন এটা মৃতদেহ ৷ পানী যুৱলি কিম্বা জংঘলত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ ৷ ১৬ দিনৰ ব্যৱধানত উদ্ধাৰ তিনিটাকৈ মৃতদেহ ৷  

সোমবাৰে নিশাও উদ্ধাৰ হয় আন এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ ৷ নিউ বঙাইগাঁও ৰে'লৱে ষ্টেচনৰ সমীপত উদ্ধাৰ হয় এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ ৷ ৰে'লৱে ষ্টেচনৰ পানী টেংকীৰ সমীপত উদ্ধাৰ হয় মৃতদেহটো । পানী টেংকীৰ সন্মুখৰ হাবিত সন্দেহজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় অচিনাক্ত মৃতদেহটো ।  

প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, স্থানীয় একাংশ লোকে প্ৰথমে মৃতদেহটো হাবিত পৰি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰি স্থানীয় আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে । খবৰ পোৱা মাত্ৰকে আৰক্ষীৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে । অৱশ্যে এয়া হত্যা নে আন কিবা সেয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত । সমগ্ৰ বিষয়টো আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি আছে আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনৰ পাছতহে প্ৰকৃত ৰহস্য পোহৰলৈ আহিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।  

উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে যোৱা ২৭ জুনত এক ৰহস্যজনক পৰিস্থিতিত এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত এছএছবি জোৱানৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল ৷ তাৰপিছত পুনৰ ৩০ জুনত আন এটা অচিনাক্ত পুৰুষৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় ৷ কিন্তু ১৬ দিনত ৩টাকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হ'লেও ঘটনাৰ কাৰণ উদ্ঘাটনত ব্যৰ্থ বঙাইগাঁও আৰক্ষী ৷ ইফালে তিনিটা মৃতদেহৰ দুটা এতিয়াও চিনাক্ত হোৱা নাই ৷ 

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়, "ইয়াত সাধাৰণতে মানুহৰ অহা-যোৱা নহয় । কিন্তু এইটো চমু ৰাস্তা হোৱা বাবে কোনো লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে যে মৃতদেহ পৰি আছে । কোনোবাই নিচা কৰিব লাগিলে ইয়াত আহি কৰে । কোনোবাই দেখিলে খেদি দিয়ে ।"

লগতে পঢ়ক :কেনেকৈ মৃত্যু হ'ল প্ৰাক্তন অৱসৰপ্ৰাপ্ত এছএছবি জোৱানৰ ! - ইটিভি ভাৰত অসম

বঙাইগাঁও: বঙাইগাঁৱত সঘনাই উদ্ধাৰ হৈছে এটাৰ পিছত অন এটা মৃতদেহ ৷ পানী যুৱলি কিম্বা জংঘলত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ ৷ ১৬ দিনৰ ব্যৱধানত উদ্ধাৰ তিনিটাকৈ মৃতদেহ ৷  

সোমবাৰে নিশাও উদ্ধাৰ হয় আন এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ ৷ নিউ বঙাইগাঁও ৰে'লৱে ষ্টেচনৰ সমীপত উদ্ধাৰ হয় এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ ৷ ৰে'লৱে ষ্টেচনৰ পানী টেংকীৰ সমীপত উদ্ধাৰ হয় মৃতদেহটো । পানী টেংকীৰ সন্মুখৰ হাবিত সন্দেহজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় অচিনাক্ত মৃতদেহটো ।  

প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, স্থানীয় একাংশ লোকে প্ৰথমে মৃতদেহটো হাবিত পৰি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰি স্থানীয় আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে । খবৰ পোৱা মাত্ৰকে আৰক্ষীৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে । অৱশ্যে এয়া হত্যা নে আন কিবা সেয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত । সমগ্ৰ বিষয়টো আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি আছে আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনৰ পাছতহে প্ৰকৃত ৰহস্য পোহৰলৈ আহিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।  

উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে যোৱা ২৭ জুনত এক ৰহস্যজনক পৰিস্থিতিত এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত এছএছবি জোৱানৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল ৷ তাৰপিছত পুনৰ ৩০ জুনত আন এটা অচিনাক্ত পুৰুষৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় ৷ কিন্তু ১৬ দিনত ৩টাকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হ'লেও ঘটনাৰ কাৰণ উদ্ঘাটনত ব্যৰ্থ বঙাইগাঁও আৰক্ষী ৷ ইফালে তিনিটা মৃতদেহৰ দুটা এতিয়াও চিনাক্ত হোৱা নাই ৷ 

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়, "ইয়াত সাধাৰণতে মানুহৰ অহা-যোৱা নহয় । কিন্তু এইটো চমু ৰাস্তা হোৱা বাবে কোনো লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে যে মৃতদেহ পৰি আছে । কোনোবাই নিচা কৰিব লাগিলে ইয়াত আহি কৰে । কোনোবাই দেখিলে খেদি দিয়ে ।"

লগতে পঢ়ক :কেনেকৈ মৃত্যু হ'ল প্ৰাক্তন অৱসৰপ্ৰাপ্ত এছএছবি জোৱানৰ ! - ইটিভি ভাৰত অসম

For All Latest Updates

TAGGED:

বঙাইগাঁৱত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ
বঙাইগাঁও আৰক্ষী
নিউ বঙাইগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচন
ইটিভি ভাৰত অসম
BODY RECOVERED IN BONGAIGAON

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Women Protest against drug trafficking at Barnihat on the Assam-Meghalaya border

অসম-মেঘালয় সীমান্তত ড্ৰাগছৰ বেহাৰ বিৰুদ্ধে মহিলাৰ সমদল

July 14, 2026 at 11:24 AM IST
SKATING TRAINING IN HAJO

স্কেটিং খেলেৰে অসমৰ কণ কণ শিশুক বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিয়াৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা

July 13, 2026 at 8:59 PM IST
Fake cops rob woman

আৰক্ষী বুলি পৰিচয় দিয়া সকলোকে বিশ্বাস নকৰিব !

July 13, 2026 at 8:20 PM IST
TMPK general conference

টিএমপিকেৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ সমাপ্তি: গঠন ১০১ জনীয়া নতুন সমিতি

July 13, 2026 at 7:43 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.