ETV Bharat / Videos

ডিমা হাছাওত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত দুই যুৱকৰ মৃত্যু - DIMA HASAO ROAD ACCIDENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ডিমা হাছাওত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত দুই যুৱকৰ মৃত্যু (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 20, 2026 at 9:57 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

হাফলং: ডিমা হাছাও জিলাৰ লাংটিং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত হাতীখালীৰ মাতলাংপাইত ২৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত দুজন যুৱকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে । যুৱক দুজনে এখন মটৰ চাইকেলত হাতীখালীৰ পৰা লামডিং অভিমুখে যোৱাৰ সময়ত দেওবাৰে নিশা মটৰচাইকেলখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ২৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পথ বিভাজকত খুন্দা মৰাৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।  

স্থানীয় লোকে উল্লেখ কৰা মতে, এই দুৰ্ঘটনাটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে দুয়ো মটৰচাইকেল আৰোহীয়ে ঘটনাস্থলীতে নিহত হয় । নিহত দুজন যুৱক হৈছে হাতীখালীৰ কামাথিপুৰৰ বাসিন্দা মোহিত ৱাৰিছা আৰু লাংৰডিছাৰ বাসিন্দা বিশাল লাংথাছা । এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় যুৱকে কয়, "যুৱক দুজনে লামডিঙলৈ আহি থাকোতেই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।" 

লগতে পঢ়ক:স্কুল ভেনত খুন্দা মাৰিলে ৰে'লে, বংগত কেইবাটিও শিশু নিহত

দুৰ্ঘটনাত পতিত বিজেপি বিধায়ক ভূপেন ৰয়

হাফলং: ডিমা হাছাও জিলাৰ লাংটিং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত হাতীখালীৰ মাতলাংপাইত ২৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত দুজন যুৱকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে । যুৱক দুজনে এখন মটৰ চাইকেলত হাতীখালীৰ পৰা লামডিং অভিমুখে যোৱাৰ সময়ত দেওবাৰে নিশা মটৰচাইকেলখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ২৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পথ বিভাজকত খুন্দা মৰাৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।  

স্থানীয় লোকে উল্লেখ কৰা মতে, এই দুৰ্ঘটনাটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে দুয়ো মটৰচাইকেল আৰোহীয়ে ঘটনাস্থলীতে নিহত হয় । নিহত দুজন যুৱক হৈছে হাতীখালীৰ কামাথিপুৰৰ বাসিন্দা মোহিত ৱাৰিছা আৰু লাংৰডিছাৰ বাসিন্দা বিশাল লাংথাছা । এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় যুৱকে কয়, "যুৱক দুজনে লামডিঙলৈ আহি থাকোতেই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।" 

লগতে পঢ়ক:স্কুল ভেনত খুন্দা মাৰিলে ৰে'লে, বংগত কেইবাটিও শিশু নিহত

দুৰ্ঘটনাত পতিত বিজেপি বিধায়ক ভূপেন ৰয়

For All Latest Updates

TAGGED:

পথ দুৰ্ঘটনা
ইটিভি ভাৰত অসম
ডিমা হাছাও
DIMA HASAO ROAD ACCIDENT
ROAD ACCIDENT IN DIMA HASAO

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

MINISTER KESHAB MAHANTA

বান-দুৰ্যোগৰ বাবে সদায় প্ৰস্তুত চৰকাৰ; ঘোষণা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ

July 19, 2026 at 10:27 PM IST
Tiwa community

জাতিগত পিয়লক লৈ তৎপৰ তিৱা সমাজ: জাতি আৰু ভাষা ‘লালুং’, ধৰ্ম ‘পিনুং’ লিখাৰ সিদ্ধান্ত

July 19, 2026 at 7:04 PM IST
Udipta Saikia brought fame to Majuli by passing neet UG

নীটত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈ মাজুলীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে উদীপ্ত শইকীয়াই

July 19, 2026 at 2:48 PM IST
NEET UG RE EXAM 2026

নীট পৰীক্ষাত উজলিল মানকাচৰৰ জাকাৰিয়া ইছলাম শ্বেখ

July 19, 2026 at 1:48 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.