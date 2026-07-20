ডিমা হাছাওত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত দুই যুৱকৰ মৃত্যু - DIMA HASAO ROAD ACCIDENT
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 20, 2026 at 9:57 AM IST
হাফলং: ডিমা হাছাও জিলাৰ লাংটিং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত হাতীখালীৰ মাতলাংপাইত ২৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত দুজন যুৱকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে । যুৱক দুজনে এখন মটৰ চাইকেলত হাতীখালীৰ পৰা লামডিং অভিমুখে যোৱাৰ সময়ত দেওবাৰে নিশা মটৰচাইকেলখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ২৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পথ বিভাজকত খুন্দা মৰাৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।
স্থানীয় লোকে উল্লেখ কৰা মতে, এই দুৰ্ঘটনাটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে দুয়ো মটৰচাইকেল আৰোহীয়ে ঘটনাস্থলীতে নিহত হয় । নিহত দুজন যুৱক হৈছে হাতীখালীৰ কামাথিপুৰৰ বাসিন্দা মোহিত ৱাৰিছা আৰু লাংৰডিছাৰ বাসিন্দা বিশাল লাংথাছা । এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় যুৱকে কয়, "যুৱক দুজনে লামডিঙলৈ আহি থাকোতেই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।"
লগতে পঢ়ক:স্কুল ভেনত খুন্দা মাৰিলে ৰে'লে, বংগত কেইবাটিও শিশু নিহত
হাফলং: ডিমা হাছাও জিলাৰ লাংটিং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত হাতীখালীৰ মাতলাংপাইত ২৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত দুজন যুৱকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে । যুৱক দুজনে এখন মটৰ চাইকেলত হাতীখালীৰ পৰা লামডিং অভিমুখে যোৱাৰ সময়ত দেওবাৰে নিশা মটৰচাইকেলখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ২৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পথ বিভাজকত খুন্দা মৰাৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।
স্থানীয় লোকে উল্লেখ কৰা মতে, এই দুৰ্ঘটনাটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে দুয়ো মটৰচাইকেল আৰোহীয়ে ঘটনাস্থলীতে নিহত হয় । নিহত দুজন যুৱক হৈছে হাতীখালীৰ কামাথিপুৰৰ বাসিন্দা মোহিত ৱাৰিছা আৰু লাংৰডিছাৰ বাসিন্দা বিশাল লাংথাছা । এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় যুৱকে কয়, "যুৱক দুজনে লামডিঙলৈ আহি থাকোতেই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।"
লগতে পঢ়ক:স্কুল ভেনত খুন্দা মাৰিলে ৰে'লে, বংগত কেইবাটিও শিশু নিহত