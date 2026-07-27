ETV Bharat / Videos

নৈত গা ধুবলৈ গৈ নিখোঁজ দুই কিশোৰ - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
নৈত গা ধুবলৈ গৈ নিখোঁজ দুই কিশোৰ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 27, 2026 at 5:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মঙলদৈ: দৰং জিলাৰ মঙলদৈত কৰুণ ঘটনা । সোমবাৰে মঙলদৈ নৈত গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানহীন দুই কিশোৰ । কিশোৰ দুজন নতুন পাৰাৰ সঞ্জীৱ মণ্ডল আৰু ঋত্বিক মণ্ডল বুলি জানিব পৰা গৈছে । স্থানীয় লোকৰ সহযোগত এছডিআৰএফে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়লৈ কিশোৰ দুজন উদ্ধাৰ হোৱা নাই ।

এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়, "আমাৰ গাঁৱৰে ল'ৰা । নতুন পাৰা ৫ নং ৱাৰ্ডৰ । দুয়ো মোৰ বন্ধুৰ ল'ৰা । খবৰ পায়েই দৌৰি আহিলোঁ । এছডিআৰএফৰ মানুহ আহিছে, কাম কৰি আছে । কি পাওঁ নাজানো । সিহঁত গা ধুবলৈ আহিছিল । এজন ল'ৰা বাহিৰত থাকে । হোষ্টেলত থাকি পঢ়ে । গৰমৰ বন্ধ বুলি ঘৰলৈ আহিছিল ।"

ইফালে এছডিআৰএফৰ ডুবাৰু নথকাৰ বাবে আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়, "আমাৰ ইয়াত এছডিআৰএফৰ ডুবাৰু নাই । এই বাৰিষাৰ বতৰ, চাৰিওফালে বান । জিলাখনত এজন বা দুজন ডুবাৰু থাকিব লাগে । ডুবাৰু থাকিলে কিবা সকাহ পালোহেঁতেন । আৰু যেন এনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহয় । এজন বা দুজন ডুবাৰু ৰাখিবলৈ জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনালোঁ ।" এই ঘটনাক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলতে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :

গুৱাহাটী আই আই টিত অধ্যয়নৰত বি-টেকৰ তৃতীয় বৰ্ষৰ এজন ছাত্ৰ মৃত্যু

মঙলদৈ: দৰং জিলাৰ মঙলদৈত কৰুণ ঘটনা । সোমবাৰে মঙলদৈ নৈত গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানহীন দুই কিশোৰ । কিশোৰ দুজন নতুন পাৰাৰ সঞ্জীৱ মণ্ডল আৰু ঋত্বিক মণ্ডল বুলি জানিব পৰা গৈছে । স্থানীয় লোকৰ সহযোগত এছডিআৰএফে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়লৈ কিশোৰ দুজন উদ্ধাৰ হোৱা নাই ।

এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়, "আমাৰ গাঁৱৰে ল'ৰা । নতুন পাৰা ৫ নং ৱাৰ্ডৰ । দুয়ো মোৰ বন্ধুৰ ল'ৰা । খবৰ পায়েই দৌৰি আহিলোঁ । এছডিআৰএফৰ মানুহ আহিছে, কাম কৰি আছে । কি পাওঁ নাজানো । সিহঁত গা ধুবলৈ আহিছিল । এজন ল'ৰা বাহিৰত থাকে । হোষ্টেলত থাকি পঢ়ে । গৰমৰ বন্ধ বুলি ঘৰলৈ আহিছিল ।"

ইফালে এছডিআৰএফৰ ডুবাৰু নথকাৰ বাবে আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়, "আমাৰ ইয়াত এছডিআৰএফৰ ডুবাৰু নাই । এই বাৰিষাৰ বতৰ, চাৰিওফালে বান । জিলাখনত এজন বা দুজন ডুবাৰু থাকিব লাগে । ডুবাৰু থাকিলে কিবা সকাহ পালোহেঁতেন । আৰু যেন এনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহয় । এজন বা দুজন ডুবাৰু ৰাখিবলৈ জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনালোঁ ।" এই ঘটনাক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলতে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :

গুৱাহাটী আই আই টিত অধ্যয়নৰত বি-টেকৰ তৃতীয় বৰ্ষৰ এজন ছাত্ৰ মৃত্যু

For All Latest Updates

TAGGED:

সন্ধানহীন
মঙলদৈ নদী
ইটিভি ভাৰত অসম
MANGALDOI TEENAGERS MISSING

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Local people and police recovered body of missing person from the Beki River near Kalgachia

বেকী নদীত মাছ মাৰিবলৈ গৈ সন্ধানহীন হোৱা ব্য়ক্তিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ

July 27, 2026 at 3:00 PM IST
Jagiroad News

জাগীৰোডত ‘অৰ্পিতা’ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত আঠদিনীয়া যোগ প্ৰশিক্ষণৰ সামৰণি

July 27, 2026 at 1:32 PM IST
Uttar Kamalabari Satra Satradhikar Janardan Dev Goswami distributed Flood relief

বানাক্ৰান্তক সাহাৰ্য প্ৰদান উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰৰ

July 27, 2026 at 11:52 AM IST
Charaideo lifted the Dewkon U-17 Inter District School Football title in Morigaon

দেওকণ ১৭ বছৰ অনুৰ্ধ্ব আন্তঃজিলা বিদ্যালয় ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত চৰাইদেউ বিজয়ী

July 27, 2026 at 8:45 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.