ETV Bharat / Videos

ডিব্ৰুগড়ৰ বাণীপুৰ ৰে’ল ষ্টেচনৰ সমীপত উদ্ধাৰ দুটা পিষ্টলসহ এটা মেগজিন - PISTOLS WERE RECOVERED IN DIBRUGARH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বাণীপুৰ ৰে’ল ষ্টেচনৰ সমীপত উদ্ধাৰ দুটা পিষ্টলসহ এটা মেগজিন (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 14, 2026 at 6:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : দ্বিতীয় ৰাজধানী ডিব্ৰুগড়ৰ বাণীপুৰ ৰে'লৱে ষ্টেচনৰ সমীপত দুটা পিষ্টল আৰু এটা মেগজিন উদ্ধাৰ হৈছে । ৰে'লৱে ট্ৰেকৰ কাষত কোনো অজ্ঞাত লোকে অস্ত্ৰ দুটা পেলাই থৈ যোৱা বুলি ৰে’লৱে আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ।

এই খবৰ পোৱাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত ৰে'লৱে আৰক্ষী আৰু অসম আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈ অস্ত্ৰকেইটা জব্দ কৰাৰ লগতে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । পিষ্টলকেইটা ক'ৰ পৰা আহিল আৰু কোনে পেলাই থৈ গ'ল সেই সম্পৰ্কে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও এই ঘটনা পোহৰলৈ অহা পাছতে এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে ।

সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ স্থানীয় এজন‌ ব্যক্তিয়ে কয়, "ডিব্ৰুগড়ৰ বাণীপুৰ ৰে'ল ষ্টেচনৰ সমীপত দুটাকৈ মাৰণাস্ত্ৰ উদ্ধাৰ হোৱা বিষয়টো উদ্বেগজনক বিষয় । ৰে'ল আৰক্ষীৰ নিয়মিত তালাচীৰ সময়ত পৰি থকা এটা বেগ খুলি চাওঁতে এই পিষ্টল দুটা উদ্ধাৰ হয় । মেইড ইন ইটালী লিখা আছে পিষ্টল দুটাত আৰু এটা মেগাজিন উদ্ধাৰ হৈছে । এই ঘটনাক সঠিক তদন্ত কৰিবলৈ আৰক্ষীক আহ্বান জনাইছো । কিয়নো আৰক্ষীৰ তদন্ততহে পোহৰলৈ আহিব ক'ৰ পৰা কোনে কি উদ্দেশ্যেৰে পিষ্টল দুটা পেলাই গৈছে ৷"

লগতে পঢ়ক : ইটিভি ভাৰত অসমৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ, গছ কটা যুৱকক বিহিলে শাস্তি 

ডিব্ৰুগড় : দ্বিতীয় ৰাজধানী ডিব্ৰুগড়ৰ বাণীপুৰ ৰে'লৱে ষ্টেচনৰ সমীপত দুটা পিষ্টল আৰু এটা মেগজিন উদ্ধাৰ হৈছে । ৰে'লৱে ট্ৰেকৰ কাষত কোনো অজ্ঞাত লোকে অস্ত্ৰ দুটা পেলাই থৈ যোৱা বুলি ৰে’লৱে আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ।

এই খবৰ পোৱাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত ৰে'লৱে আৰক্ষী আৰু অসম আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈ অস্ত্ৰকেইটা জব্দ কৰাৰ লগতে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । পিষ্টলকেইটা ক'ৰ পৰা আহিল আৰু কোনে পেলাই থৈ গ'ল সেই সম্পৰ্কে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও এই ঘটনা পোহৰলৈ অহা পাছতে এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে ।

সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ স্থানীয় এজন‌ ব্যক্তিয়ে কয়, "ডিব্ৰুগড়ৰ বাণীপুৰ ৰে'ল ষ্টেচনৰ সমীপত দুটাকৈ মাৰণাস্ত্ৰ উদ্ধাৰ হোৱা বিষয়টো উদ্বেগজনক বিষয় । ৰে'ল আৰক্ষীৰ নিয়মিত তালাচীৰ সময়ত পৰি থকা এটা বেগ খুলি চাওঁতে এই পিষ্টল দুটা উদ্ধাৰ হয় । মেইড ইন ইটালী লিখা আছে পিষ্টল দুটাত আৰু এটা মেগাজিন উদ্ধাৰ হৈছে । এই ঘটনাক সঠিক তদন্ত কৰিবলৈ আৰক্ষীক আহ্বান জনাইছো । কিয়নো আৰক্ষীৰ তদন্ততহে পোহৰলৈ আহিব ক'ৰ পৰা কোনে কি উদ্দেশ্যেৰে পিষ্টল দুটা পেলাই গৈছে ৷"

লগতে পঢ়ক : ইটিভি ভাৰত অসমৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ, গছ কটা যুৱকক বিহিলে শাস্তি 

For All Latest Updates

TAGGED:

ডিব্ৰুগড়ৰ বাণীপুৰ ৰে’ল ষ্টেচন
পিষ্টল উদ্ধাৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
PISTOLS WERE RECOVERED IN DIBRUGARH

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

FIRE INCIDENT IN DOOMDOOMA

ডুমডুমাৰ দৈনিক বজাৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড

June 14, 2026 at 12:54 PM IST
lurinjyoti gogoi

বিজেপিৰে যুঁজ দিয়া সম্ভৱ নহ'ব : কিয় ক'লে লুৰীণজ্যোতিয়ে ?

June 13, 2026 at 8:12 PM IST
public toilet built 6 years ago still hasnt been opened

৬ বছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা ৰাজহুৱা শৌচালয় আজিও নহ'ল মুকলি

June 13, 2026 at 6:07 PM IST
JONAI FOREST DEPARTMENT

জোনাইৰ বনবিভাগৰ সফলতা, উদ্ধাৰ দুডাল বিষাক্ত সাপ

June 13, 2026 at 6:03 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.