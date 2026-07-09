ভূমিকেন্দ্ৰিক বিবাদত আহত দুজন, বজাৰৰ মাজতেই আক্ৰমণ - CLASH
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 9, 2026 at 6:13 PM IST
জনীয়া: কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত শ্বওপুৰ গাঁৱত ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি । অভিযোগ অনুসৰি, গাঁওখনৰ জমিৰ আলী আৰু ৰবিউল আৱালে শ্বওপুৰ মেছেৰ বজাৰৰ এখন দোকানৰ সন্মুখত বহি থকা অৱস্থাত একে গাঁৱৰে জালাল উদ্দিন আৰু আছৰুদ্দিনে তেওঁলোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলায় । ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ অভিযোগ অনুসৰি, আক্ৰমণকাৰী দুজনে প্ৰথমে তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হয় আৰু পিছত চোকা অস্ত্ৰ, শিল আদিৰে দুয়োজনকে আঘাত কৰে । এই আক্ৰমণত জমিৰ আলী আৰু ৰবিউল আৱালৰ মূৰত গুৰুতৰ আঘাত লাগে । ঘটনাৰ পিছতে দুয়ো অভিযুক্তই পলায়ন কৰে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । স্থানীয় লোকে তৎক্ষণাত আহত দুজনক উদ্ধাৰ কৰি কলগাছিয়া চিকিৎসালয়ৰ জৰিয়তে বৰপেটা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে । ঘটনাৰ পিছতে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাত লিখিত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে । কিন্তু অভিযোগ অনুসৰি, এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে এতিয়াও কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই । এই অভিযোগক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ দাবী অনুসৰি, ছামচুল হকৰ ভূমি জালিয়াতিৰে নিজৰ নামত কৰি লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে জালাল উদ্দিন আৰু আছৰুদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে । সেই ভূমিকেন্দ্ৰিক বিবাদক লৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি দুয়োপক্ষৰ মাজত মতানৈক্য চলি আছিল ।
লগতে পঢ়ক: চুৰি হোৱা গাড়ীবোৰ ক'লৈ যায় ? লখিমপুৰত অবৈধ গাড়ী স্ক্ৰেপিঙৰ বৃহৎ চক্ৰ উৎখাত
জনীয়া: কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত শ্বওপুৰ গাঁৱত ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি । অভিযোগ অনুসৰি, গাঁওখনৰ জমিৰ আলী আৰু ৰবিউল আৱালে শ্বওপুৰ মেছেৰ বজাৰৰ এখন দোকানৰ সন্মুখত বহি থকা অৱস্থাত একে গাঁৱৰে জালাল উদ্দিন আৰু আছৰুদ্দিনে তেওঁলোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলায় । ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ অভিযোগ অনুসৰি, আক্ৰমণকাৰী দুজনে প্ৰথমে তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হয় আৰু পিছত চোকা অস্ত্ৰ, শিল আদিৰে দুয়োজনকে আঘাত কৰে । এই আক্ৰমণত জমিৰ আলী আৰু ৰবিউল আৱালৰ মূৰত গুৰুতৰ আঘাত লাগে । ঘটনাৰ পিছতে দুয়ো অভিযুক্তই পলায়ন কৰে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । স্থানীয় লোকে তৎক্ষণাত আহত দুজনক উদ্ধাৰ কৰি কলগাছিয়া চিকিৎসালয়ৰ জৰিয়তে বৰপেটা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে । ঘটনাৰ পিছতে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাত লিখিত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে । কিন্তু অভিযোগ অনুসৰি, এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে এতিয়াও কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই । এই অভিযোগক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ দাবী অনুসৰি, ছামচুল হকৰ ভূমি জালিয়াতিৰে নিজৰ নামত কৰি লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে জালাল উদ্দিন আৰু আছৰুদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে । সেই ভূমিকেন্দ্ৰিক বিবাদক লৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি দুয়োপক্ষৰ মাজত মতানৈক্য চলি আছিল ।
লগতে পঢ়ক: চুৰি হোৱা গাড়ীবোৰ ক'লৈ যায় ? লখিমপুৰত অবৈধ গাড়ী স্ক্ৰেপিঙৰ বৃহৎ চক্ৰ উৎখাত