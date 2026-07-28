ETV Bharat / Videos

লখিমপুৰত দুই কিশোৰীৰ সলিল সমাধি - লখিমপুৰ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
লখিমপুৰত দুই কিশোৰীৰ সলিল সমাধি (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 28, 2026 at 8:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

লখিমপুৰ: নাওবৈচাত মৰ্মান্তিক ঘটনা । সমষ্টিটোৰ দৌলতপুৰত দুগৰাকী কিশোৰীৰ পুখুৰীত গা ধুই থকাৰ সময়তে পানীত ডুবি মৃত্যু হয় । এই কৰুণ ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চল জুৰি শোকৰ ছাঁ পেলাইছে । মৃত কিশোৰী দুগৰাকী হ’ল নাজিয়া চুলতানা আৰু ছাহিনা চুলতানা  ।

স্থানীয় ৰাইজৰ মতে, এটা পুখুৰীত গা ধুই থকাৰ সময়ত হঠাৎ দুয়োগৰাকী কিশোৰী ডুব যায় । পাছত স্থানীয় লোকে বহু কষ্ট কৰি কিশোৰী দুগৰাকীৰ মৃতদেহ দুটা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ঘটনাৰ পিছতে প্ৰশাসন আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগক খবৰ দিয়ে যদিও প্ৰায় দুঘণ্টা অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো ঘটনাস্থলীত কোনো উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে । যাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে নিজা উদ্যোগত উদ্ধাৰ অভিযান চলাই দুয়োগৰাকী কিশোৰীক পানীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে । কিন্তু তেতিয়ালৈকে বহু পলম হৈ গৈছিল । এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে । বিশেষকৈ দুৰ্যোগ প্ৰশমন আৰু উদ্ধাৰ ব্যৱস্থাৰ চূড়ান্ত শিথিলতা আৰু দায়িত্বহীনতাক লৈ ৰাইজে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: অসমৰ বলিয়া বানত কোঙা লাখ লাখ গঞা, বহু গাঁৱৰ জঁকাটোহে ৰ’ল বানৰ শেষত

লখিমপুৰ: নাওবৈচাত মৰ্মান্তিক ঘটনা । সমষ্টিটোৰ দৌলতপুৰত দুগৰাকী কিশোৰীৰ পুখুৰীত গা ধুই থকাৰ সময়তে পানীত ডুবি মৃত্যু হয় । এই কৰুণ ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চল জুৰি শোকৰ ছাঁ পেলাইছে । মৃত কিশোৰী দুগৰাকী হ’ল নাজিয়া চুলতানা আৰু ছাহিনা চুলতানা  ।

স্থানীয় ৰাইজৰ মতে, এটা পুখুৰীত গা ধুই থকাৰ সময়ত হঠাৎ দুয়োগৰাকী কিশোৰী ডুব যায় । পাছত স্থানীয় লোকে বহু কষ্ট কৰি কিশোৰী দুগৰাকীৰ মৃতদেহ দুটা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ঘটনাৰ পিছতে প্ৰশাসন আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগক খবৰ দিয়ে যদিও প্ৰায় দুঘণ্টা অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো ঘটনাস্থলীত কোনো উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে । যাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে নিজা উদ্যোগত উদ্ধাৰ অভিযান চলাই দুয়োগৰাকী কিশোৰীক পানীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে । কিন্তু তেতিয়ালৈকে বহু পলম হৈ গৈছিল । এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে । বিশেষকৈ দুৰ্যোগ প্ৰশমন আৰু উদ্ধাৰ ব্যৱস্থাৰ চূড়ান্ত শিথিলতা আৰু দায়িত্বহীনতাক লৈ ৰাইজে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: অসমৰ বলিয়া বানত কোঙা লাখ লাখ গঞা, বহু গাঁৱৰ জঁকাটোহে ৰ’ল বানৰ শেষত

For All Latest Updates

TAGGED:

কিশোৰীৰ সলিল সমাধি
নাওবৈচা
দৌলতপুৰ
লখিমপুৰ
MINOR GIRL DIED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

car lifters detained

মৰিয়নীত চুৰি বাহনসহ আৰক্ষীৰ জালত ৬ গাড়ী চোৰ

July 28, 2026 at 5:13 PM IST
Sonapur Police

গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগতে চোৰৰ চাফাই অভিযান, তিনি লাখৰো অধিক মূল্যৰ সোণ-নগদ ধন লুট

July 28, 2026 at 4:13 PM IST
LEOPARD TERROR IN SONARI

বানাক্ৰান্তলৈ কঠীয়া সিঁচাৰ সময়তে কৃষকক আক্ৰমণ নাহৰফুটুকীৰ

July 28, 2026 at 4:07 PM IST
AABSU Protest

বিটিআৰ শান্তিচুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা ৰূপায়ণৰ দাবী: জোনাইত এবছুৰ প্ৰতিবাদ

July 27, 2026 at 8:55 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.