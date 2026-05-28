ETV Bharat / Videos

দ্বাদশ নেপাল মেয়ৰ কাপ ২০২৬-ত উজলিল কলিয়াবৰৰ নমস্যা আৰু কাকুমণি - 12TH NEPAL MAYOR CUP 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
দ্বাদশ নেপাল মেয়ৰ কাপ ২০২৬-ত উজলিল কলিয়াবৰৰ নমস্যা আৰু কাকুমণি (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 28, 2026 at 2:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

কলিয়াবৰ: আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত কলিয়াবৰৰ নমস্যা বৰা আৰু কাকুমণি গগৈৰ সফলতা ৷ সোণৰ পদকেৰে কলিয়াবৰলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে নমস্যা বৰা আৰু কাকুমণি গগৈয়ে ৷ নেপাল চৰকাৰৰ সহযোগত আৰু Nepal Shito-Ryu Karate-Do Association-ৰ ব্যৱস্থাপনাত অনুষ্ঠিত হোৱা 12th Nepal Mayor Cup 2026-ত সাফল্য অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসমৰ এই দুগৰাকী খেলুৱৈয়ে ।

প্ৰশিক্ষক ৰবীন বৰাই কয়, ‘‘উক্ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাখনত ভাৰত, নেপাল, পাকিস্তান, ভূটান, বাংলাদেশ, শ্ৰীলংকা আৰু ইৰাণকে ধৰি সৰ্বমুঠ ৭ খন দেশে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । ভাৰতৰ পৰা হৈ অংশগ্ৰহণ কৰা খেলুৱৈসকলে ১৭ টা সোণ, ১ টা ৰূপ আৰু ৯টা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে ৷ ইয়াৰ লগতে সামগ্ৰিকভাৱে অসমে দ্বিতীয় স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।’’

প্ৰশিক্ষক বৰাই জনোৱা মতে, কলিয়াবৰৰ নমস্যা বৰাই ছোৱালীৰ চাব-জুনিয়ৰ ৩০ কেজি শাখাৰ কুমিতে বিভাগত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰাৰ লগতে কাটা বিভাগতো তেওঁ সোণৰ পদক লাভ কৰে ৷ নমস্যাই মুঠ দুটা সোণৰ পদক জয় কৰে । আনহাতে, কাকুমণি গগৈয়ে ছোৱালীৰ চাব-জুনিয়ৰ ৪০ কেজি শাখাৰ কাটা বিভাগত সোণৰ পদক লাভ কৰে ৷ লগতে কুমিটে বিভাগত তেওঁ ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰে ৷ নমস্যা বৰাৰ দৰে কাকুমণি গগৈয়েও মুঠ দুটা পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

লগতে পঢ়ক : চৰাইবাহীত সপ্তম লিয়ংগ চট'কান চেম্পিয়নশ্বিপ-২০২৬

কলিয়াবৰ: আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত কলিয়াবৰৰ নমস্যা বৰা আৰু কাকুমণি গগৈৰ সফলতা ৷ সোণৰ পদকেৰে কলিয়াবৰলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে নমস্যা বৰা আৰু কাকুমণি গগৈয়ে ৷ নেপাল চৰকাৰৰ সহযোগত আৰু Nepal Shito-Ryu Karate-Do Association-ৰ ব্যৱস্থাপনাত অনুষ্ঠিত হোৱা 12th Nepal Mayor Cup 2026-ত সাফল্য অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসমৰ এই দুগৰাকী খেলুৱৈয়ে ।

প্ৰশিক্ষক ৰবীন বৰাই কয়, ‘‘উক্ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাখনত ভাৰত, নেপাল, পাকিস্তান, ভূটান, বাংলাদেশ, শ্ৰীলংকা আৰু ইৰাণকে ধৰি সৰ্বমুঠ ৭ খন দেশে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । ভাৰতৰ পৰা হৈ অংশগ্ৰহণ কৰা খেলুৱৈসকলে ১৭ টা সোণ, ১ টা ৰূপ আৰু ৯টা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে ৷ ইয়াৰ লগতে সামগ্ৰিকভাৱে অসমে দ্বিতীয় স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।’’

প্ৰশিক্ষক বৰাই জনোৱা মতে, কলিয়াবৰৰ নমস্যা বৰাই ছোৱালীৰ চাব-জুনিয়ৰ ৩০ কেজি শাখাৰ কুমিতে বিভাগত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰাৰ লগতে কাটা বিভাগতো তেওঁ সোণৰ পদক লাভ কৰে ৷ নমস্যাই মুঠ দুটা সোণৰ পদক জয় কৰে । আনহাতে, কাকুমণি গগৈয়ে ছোৱালীৰ চাব-জুনিয়ৰ ৪০ কেজি শাখাৰ কাটা বিভাগত সোণৰ পদক লাভ কৰে ৷ লগতে কুমিটে বিভাগত তেওঁ ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰে ৷ নমস্যা বৰাৰ দৰে কাকুমণি গগৈয়েও মুঠ দুটা পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

লগতে পঢ়ক : চৰাইবাহীত সপ্তম লিয়ংগ চট'কান চেম্পিয়নশ্বিপ-২০২৬

For All Latest Updates

TAGGED:

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটে প্ৰতিযোগিতা
দ্বাদশ নেপাল মেয়ৰ কাপ ২০২৬
অসমৰ কাৰাটে খেলুৱৈ
কাৰাটেৰ প্ৰশিক্ষক
12TH NEPAL MAYOR CUP 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

DIBRUGARH NEWS

ডিব্ৰুগড়ত লাইনচ্যুত ৰে'লৰ ইঞ্জিন, অঘটনৰ ৰক্ষা পৰিল ডিব্ৰুগড়

May 27, 2026 at 7:29 PM IST
CATTLE SMUGGLING AT KALIABOR

কলিয়াবৰ আৰক্ষীৰ জালত ৪ টা চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰী, ৩৩ টা গো-ধন উদ্ধাৰ

May 27, 2026 at 6:02 PM IST
Traditional Jangkong Puja of karbi Community celebrated in Jagiarod

মংগল কামনাৰে জাগীৰোডত কাৰ্বিসকলৰ পৰম্পৰাগত জংখং পূজা পালন

May 27, 2026 at 2:50 PM IST
Governor LP Acharya

নলবাৰীৰ জাগাৰাত 'আদৰ্শ কৃষি গাঁও প্ৰকল্প' উদ্বোধন ৰাজ্যপালৰ

May 26, 2026 at 8:50 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.